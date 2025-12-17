- تعتزم إنفيديا إنشاء أكبر مزرعة خوادم في إسرائيل بالتعاون مع ميغا أور دي سي، بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار دولار، وستضم معالجات Blackwell المتطورة. - ستغطي المزرعة مساحة 30 ألف متر مربع، مع استهلاك كهرباء يصل إلى 64 ميغاواط، وستحتوي على حاسوب خارق لاختبار الشرائح الجديدة. - تخطط إنفيديا أيضًا لإقامة حرم أبحاث وتطوير على مساحة 90 دونمًا، بتكلفة عقارية تصل إلى 31 مليون دولار، لاستيعاب 8,000 موظف.

ستعلن عملاق التكنولوجيا

شركة إنفيديا خلال الأيام القادمة إنشاء أكبر مزرعة خوادم في إسرائيل. وقد علمت صحيفة "كالكاليست" أن الشركة تجري محادثات متقدمة مع شركة ميغا أور دي سي العقارية، لاستئجار مزرعة الخوادم (مركز البيانات). وستقام المزرعة الجديدة بمحاذاة مزرعة أخرى لإنفيديا أُنشئت بالتعاون مع شركة شوفال باز، وستضم هي الأخرى معالجات Blackwell الجديدة من إنفيديا.

وكلفة إنشاء بنية تحتية لمزرعة الخوادم، بما يشمل المبنى الأساسي، الأنظمة الكهروميكانيكية، لوحات الكهرباء، المحولات وأنظمة التبريد، تبلغ نحو 1.5 مليار شيكل (نحو 465 مليون دولار)، وسيتقاسم الطرفان هذه الكلفة. ومن المتوقع أن تستثمر إنفيديا لاحقًا في معدات الحوسبة نفسها، لترتفع الكلفة الإجمالية إلى 4.84 مليارات شيكل (نحو 1.5 مليار دولار).

وستمتد المزرعة على مساحة 30 ألف متر مربع، وفق "كالكاليست"، فيما سيصل استهلاكها من الكهرباء إلى نحو 64 ميغاواط، وهو رقم يضعها في صدارة مزارع الخوادم في إسرائيل، أي ضعف استهلاك أقرب مزارع بعدها، وهي مزرعة إنفيديا المجاورة ومزرعة شركة شونفيلد للهندسة، حيث تستهلك كل واحدة منهما نحو 30 ميغاواط. وللمقارنة، تستهلك كل واحدة من مزارع الخوادم الثلاث التابعة لأمازون في إسرائيل 12 ميغاواط فقط.

في المزرعة الجديدة، ستنصب إنفيديا حاسوبًا خارقًا أكثر تطورًا من حاسوب Israel-1 الذي طورته الشركة، والذي احتل المرتبة 34 من بين 500 حاسوب خارق في مؤتمر الحواسيب الخارقة في أتلانتا عام 2024. ومن المتوقع أن يُستخدم الحاسوب الجديد، من بين أمور أخرى، لاختبار الشرائح الجديدة التي تطورها إنفيديا قبل طرحها في الأسواق.

وكما في المزرعة المجاورة، سيضم الموقع الجديد معالجات Blackwell الرسومية، التي توفر قدرة حوسبة أعلى بنحو أربعة أضعاف لأغراض التدريب، و30 ضعفًا لأغراض التشغيل مقارنة بتلك المستخدمة في Israel-1. ولن يقتصر دور المنشأة على استضافة الخوادم وتبريدها، بل ستضم أيضًا مختبرات تطوير ومكاتب، وستُستخدم حصريًّا لتلبية احتياجات التطوير الداخلي لشركة إنفيديا، من دون استقبال عملاء خارجيين. ومن المتوقع الانتهاء من بناء المنشأة خلال نحو عام ونصف من توقيع الاتفاق، المرتقب خلال الأيام المقبلة.

تستعد شركة الكهرباء الإسرائيلية لتوفير الطاقة اللازمة للمزرعتين Israel-1 والجديدة. وسيتم اعتماد تقنيات تبريد سائل متقدمة تُجلب خصيصًا إلى إسرائيل، تتيح الحفاظ على درجات حرارة مثالية مع توفير كبير في استهلاك الطاقة مقارنة بالتبريد الهوائي التقليدي.

بالتوازي مع مشروع مزارع الخوادم، تقترب إنفيديا من توقيع اتفاق لإقامة حرم أبحاث وتطوير واسع يمتد على نحو 90 دونمًا ويستوعب حوالي 8,000 موظف. وتُقدّر الاستثمارات العقارية للمشروع بنحو 90–100 مليون شيكل (28–31 مليون دولار)، إضافة إلى نفقات تطوير أخرى.

تُعد إنفيديا حاليًّا أكبر شركة عامة في العالم من حيث القيمة السوقية، بنحو 4.3 تريليونات دولار، بعد أن ارتفع سهمها منذ بداية العام بنسبة 27%، رغم تراجعه عن ذروة 5 تريليونات دولار. أما شركة ميغا أور فتُتداول في بورصة تل أبيب بقيمة 7.8 مليارات شيكل (نحو 2.4 مليار دولار)، بعد ارتفاع سهمها بنسبة 89% منذ بداية العام.