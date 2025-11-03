إنفيديا أمام موجة ذهبية جديدة قد ترفع قيمتها إلى 8.5 تريليونات دولار

- تشهد إنفيديا تفاؤلاً كبيراً في وول ستريت، حيث تجاوزت قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 8.5 تريليونات دولار بفضل "الموجة الذهبية للذكاء الاصطناعي التوليدي". - رفعت لوب كابيتال ماركتس السعر المستهدف لسهم إنفيديا إلى 350 دولاراً، مما يعكس زيادة محتملة بنسبة 70%، مدفوعة بتوسع إنتاج معالجات بلاكويل وارتفاع الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي. - تتوسع إنفيديا بسرعة في أسواق جديدة مثل المركبات الذكية والروبوتات، مع توقعات بتفوقها على شركات كبرى مثل آبل ومايكروسوفت، مما يعزز هيمنتها في السوق العالمية.

تشهد شركة إنفيديا (Nvidia Corp) موجة تفاؤل غير مسبوقة في وول ستريت، إذ يرى محللون أنّ عملاق الرقائق الأميركي الذي تخطّت قيمته السوقية حاجز 5 تريليونات دولار للمرة الأولى في التاريخ، لا يزال في بداية مسار صعودي جديد قد يدفعها إلى 8.5 تريليونات دولار خلال السنوات المقبلة، مدفوعةً بما يُعرف بـ"الموجة الذهبية للذكاء الاصطناعي التوليدي".

وفي تقرير حديث أوردته بلومبيرغ اليوم الاثنين، رفعت شركة لوب كابيتال ماركتس (Loop Capital Markets) السعر المستهدف لسهم إنفيديا من 250 دولاراً إلى 350 دولاراً، وهو أعلى تقدير بين جميع المؤسسات المالية، ما يعني احتمال ارتفاع يفوق 70% عن سعر الإغلاق الأخير البالغ 202.49 دولاراً للسهم، ويعادل قيمة سوقية تتجاوز 8.5 تريليونات دولار. وبحسب التقرير، "ندخل الآن الموجة الذهبية التالية لتبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإنفيديا في مقدمة مرحلة جديدة من الطلب القوي يفوق كل التوقّعات"، وفق ما كتب المحلل أناندا بارواه.

وارتفعت أسهم الشركة بنحو 2% في تعاملات ما قبل الافتتاح، وهي مرتفعة بأكثر من 50% منذ بداية العام، متفوّقة على مكاسب مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات الذي سجّل ارتفاعاً بنسبة 45% فقط. ويتوقّع التقرير أن تبدأ إنفيديا قريباً في التوسّع بعمليات إنتاج معالجات الرسوميات بلاكويل (Blackwell)، الجيل الأحدث من شرائح الذكاء الاصطناعي التي ستُضاعف الشحنات خلال 12 إلى 15 شهراً، مع الاستفادة من ارتفاع متوسط أسعار البيع (ASP).

ويُنظر إلى هذه الرقائق على أنها العمود الفقري لمراكز البيانات الضخمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "تشات جي بي تي" و"كلاود فيجن"، وهو ما يرسّخ هيمنة إنفيديا على السوق العالمية. وفي السياق نفسه، رفعت روزنبلات (Rosenblatt Securities) السعر المستهدف لسهم إنفيديا إلى 240 دولاراً من 215 دولاراً، مشيرةً إلى أنّ المؤتمر الأخير الذي استضافته الشركة كشف عن طلبات تفوق 500 مليار دولار على شرائح بلاكويل تمتد حتى عام 2026.

وقال المحلل كيفن كاسيدي إنّ "منصّة إنفيديا للذكاء الاصطناعي تتوسّع بسرعة مذهلة إلى أسواق جديدة خارج نطاق مراكز البيانات فائقة الضخامة (hyperscale)"، في إشارة إلى دخول الشركة مجالات مثل المركبات الذكية والروبوتات والأجهزة الاستهلاكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ويأتي تصاعد التفاؤل قبل أيام من إعلان نتائج إنفيديا المقرّر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد أن أظهرت نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل مايكروسوفت وميتا وغوغل (ألفابت) وأمازون، استمرار استثماراتها الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما يعني أن الطلب على شرائح إنفيديا سيبقى عند مستويات قياسية.

وإذا تحققت توقعات "لوب كابيتال"، فستتفوّق إنفيديا على القيمة السوقية الحالية لشركات مثل آبل ومايكروسوفت في السنوات المقبلة، لتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم، مدفوعةً بقدرتها الفريدة على قيادة التحوّل الصناعي القائم على الذكاء الاصطناعي. ويرى محلّلون أن "موجة الذهب الجديدة" التي يشهدها القطاع تشبه من حيث الأثر الاقتصادي الطفرة التي أحدثها الإنترنت في التسعينيات، ولكن بوتيرة أسرع وأعمق أثراً على الاقتصاد العالمي.