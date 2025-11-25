إنفاق قياسي… ما هو "السرّ القذر" لموسم التسوق الأميركي؟

- يشهد موسم التسوق الأمريكي لعام 2025 ارتفاعًا قياسيًا في الإنفاق، حيث يتوقع أن تتجاوز المبيعات حاجز التريليون دولار لأول مرة، لكن هذا الارتفاع يعكس زيادة في الأسعار والرسوم الجمركية وليس في حجم السلع المشتراة. - مع تراجع الثقة الاقتصادية وارتفاع تكلفة المعيشة، يلجأ المستهلكون إلى التجارة الإلكترونية، ورغم التحديات الاقتصادية، يستمر الإنفاق بدافع الحفاظ على طقوس الأعياد، مما يؤثر على القوة الشرائية للفئات المتوسطة والمنخفضة. - توقعت وكالة ستاندرد آند بورز نمو المبيعات بنسبة 4%، لكن معظم النمو ناتج عن ارتفاع الأسعار، مما يعمق الفجوة الاقتصادية ويبرز "اقتصاد مزدوج".

يسجل موسم التسوق الأميركي لعام 2025 ارتفاعاً لافتاً في الإنفاق رغم التوتر الاقتصادي الذي يضغط على الأسر والقطاع الاستهلاكي معاً، ويتوقع اتحاد التجزئة الوطني أن تتجاوز مبيعات نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وديسمبر/ كانون الأول المقبل حاجز التريليون دولار لأول مرة. غير أن هذا الإنفاق القياسي يكمن خلفه مفارقة حادة، بحسب تقارير أميركية، فالنمو المسجل في قيمة المبيعات لا يعكس توسعاً حقيقياً في حجم السلع المشتراة، بل تقوده الأسعار المرتفعة وتأثير الرسوم الجمركية. وأشارت شبكة "سي أن أن"، إلى أن عدد المعاملات الشرائية انخفض هذا العام رغم ارتفاع إنفاق البطاقات، في دلالة واضحة على أن المستهلك الأميركي بات يدفع أكثر ليحصل على أقل، وهو ما وصفه المحللون بأنه "السر القذر لموسم التسوق هذا العام"، بحسب الشبكة.

وتشير بيانات جامعة ولاية أريزونا إلى أن موسم الأعياد يمثل نحو خمس مبيعات التجزئة السنوية، وسط دخول المستهلكين الموسم بحساسية عالية تجاه الأسعار وتراجع الثقة الاقتصادية. ويؤكد الباحث الاقتصادي بالجامعة لي ماكفيترز أن جزءاً كبيراً من الزخم الظاهر في الإنفاق يعود إلى توسع التجارة الإلكترونية وتحول نصف الأميركيين تقريباً إلى الشراء عبر الإنترنت بحثاً عن أسعار أقل، لكن هذا الانتقال لا يخفي حقيقة أن القوة الشرائية للفئات المتوسطة والمنخفضة تتآكل بفعل التضخم المستمر وارتفاع تكلفة المعيشة. ومع ذلك، ورغم عمليات التسريح وضعف التوظيف الموسمي، المسجل عند أدنى مستوى منذ 15 عاماً، يتوقع الخبراء استمرار الإنفاق بدافع الرغبة في الحفاظ على طقوس الأعياد، وفق تقرير أريزونا.

ومن جانبها، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نمو المبيعات بنسبة 4% عن العام السابق، إلا أن 3% من هذا النمو ناتج عن ارتفاع الأسعار وليس زيادة فعلية في الطلب. وترى الوكالة، بناء على مسح شمل شركات تجزئة كبرى، أن حجم المبيعات الفعلي يكاد يكون ثابتاً، وأن المخاوف المتعلقة بالثقة وانكماش القدرة الشرائية تجعل الشركات تتعامل بحذر مع مخزونها وسياساتها الترويجية. كما تظهر بيانات الوكالة أن أسعار التجزئة أعلى اليوم بنسبة 25% مقارنة بعام 2020، ما يعني أن الزيادة في الإنفاق ليست سوى انعكاس مباشر لتضخم الأسعار.

ورغم أن الأسر ذات الدخل المرتفع تواصل الإنفاق بقوة، مستفيدة من ارتفاع قيم الأصول والأسهم، فإن القاعدة العريضة من الأميركيين تعيش وضعاً مختلفاً تماماً. وقد أشارت "سي أن أن" إلى أن إنفاق الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل ارتفع بنسبة لا تتجاوز 0.7%، وهي أقل بكثير من معدل التضخم، ما يؤكد أن هذه الفئات تعتمد بدرجة أكبر على الديون وبطاقات الائتمان لتمويل مشترياتها. وفي المقابل، يواصل أصحاب الدخول المرتفعة زيادة إنفاقهم بثلاثة أضعاف هذا المعدل، ما يعمّق الفجوة داخل الاقتصاد الأميركي ويجعل موسم الأعياد مرآة لـ"اقتصاد مزدوج" تتحرك فيه الطبقات بوتيرتين مختلفتين تماماً.

وقالت ستاندرد آند بورز إن هذا التباين يخفي واقعاً هشاً، فيما تعتمد الشركات الكبرى على رفع جزئي للأسعار لتعديل هوامشها تحت ضغط الرسوم الجمركية. وتؤكد الوكالة أن 84% من شركات التجزئة تتوقع زيادة تكلفة المخزون هذا العام بنسبة تتراوح بين 1% و10%، نتيجة الرسوم المفروضة على السلع المستوردة، ما يدفعها إلى تمرير جزء من هذه الزيادات إلى المستهلك. كما ينتظر العديد من كبار التجار الأسبوع الأخير قبل تثبيت السياسات الترويجية، في إشارة أخرى إلى حالة التردد التي تحكم الموسم. وهو ما يعني أن موسم التسوق الأميركي لعام 2025 لا يعكس قوة اقتصادية حقيقية بقدر ما يعكس ارتفاع الأسعار، واعتماد المستهلك على الائتمان، وتفاوت الإنفاق بين الطبقات. وبينما تظهر البيانات الرسمية أرقاماً قياسية، تكشف التقارير الأميركية أن الاقتصاد الأميركي يدخل موسم الأعياد محملاً بتضخم مزمن، وثقة ضعيفة، وديون متصاعدة وأن "السر القذر" لهذا الموسم هو أن الإنفاق القياسي يخفي هشاشة حقيقية في الطلب، وقدرة شرائية تتراجع عاماً بعد عام.