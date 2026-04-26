إنفاق الأميركيين يرتفع في مارس وسط تراجع ثقتهم بترامب اقتصادياً

- شهد الاقتصاد الأمريكي زيادة في الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.7% في مارس، مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب مع إيران، حيث ارتفعت مبيعات محطات الوقود بنسبة 15.5%. - تراجع تأييد الرئيس ترامب إلى 30% في أبريل بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن الحرب، مما يعكس قلق الأمريكيين من التضخم وتأثيره على ثقة الجمهوريين في قيادته. - انخفضت معدلات الرهن العقاري للأسبوع الثالث، مما خفف تكاليف الاقتراض، بينما ارتفعت طلبات إعانات البطالة بشكل طفيف، مع استقرار نسبي في سوق العمل وتباين في الأسواق المالية.

ظلّ العديد من الأميركيين يركزون بشكل كبير على الاقتصاد والتضخم، وكيف يمكن أن تؤثر هذه العوامل على حياتهم. ومن أبرز القضايا التي لامست حياتهم اليومية: ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وتصاعد تكاليف السكن، وتسريحات الوظائف، وفي ما يلي لمحة عن أحدث البيانات والأخبار الاقتصادية وما قد تعنيه، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس:

سرّع الأميركيون إنفاقهم في مارس/آذار مقارنة بالشهر السابق، لكن نسبة متزايدة من هذا الإنفاق لدى الملايين ذهبت إلى محطات الوقود. وأدت قفزة أسعار الوقود، نتيجة الحرب مع إيران التي دخلت أسبوعها الثامن، إلى زيادة كبيرة بنسبة 1.7% في مبيعات التجزئة خلال مارس/آذار، بعد ارتفاع مُعدّل نسبته 0.7% في فبراير/شباط، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة التجارة يوم الثلاثاء. ويُعد هذا أسرع ارتفاع شهري في مبيعات التجزئة منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويمثل التقرير أول قراءة للإنفاق تعكس آثار الحرب مع إيران. وباستثناء أسعار الوقود، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6%، مدعومة جزئياً بردّيات الضرائب الحكومية والطقس الدافئ، كما ارتفعت مبيعات محطات الوقود بنسبة 15.5%.

تراجع تأييد ترامب الاقتصادي خلال الشهر الماضي

تراجع مستوى تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما يتعلق بالاقتصاد خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب على إيران، وفقاً لاستطلاع جديد أجراه مركز أسوشيتد برس-نورك لأبحاث الشؤون العامة، كما بدا أن الجمهوريين لديهم ثقة أقل في قيادته.

وتُظهر نتائج الاستطلاع رئيساً يواجه صعوبة في الوفاء بوعوده بكبح التضخم، ويختبر صبر الأميركيين بسبب حرب إيران وسط لا نهاية واضحة لها. وانخفضت نسبة تأييده في ما يتعلق بالاقتصاد إلى 30% في إبريل/نيسان، مقارنة بـ38% في استطلاع مارس/آذار، كما أن نسبة مماثلة من البالغين الأميركيين، بلغت 32%، توافق على قيادته فيما يتعلق بإيران، وهي نسبة لم تتغير منذ الشهر الماضي.

انخفاض متوسط معدلات الرهن العقاري طويلة الأجل

انخفض متوسط معدل الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، ما خفّف تكاليف الاقتراض للمشترين المحتملين للمنازل، مع استمرار موسم شراء المنازل في الربيع. وتراجع معدل الرهن العقاري القياسي لمدة 30 عاماً إلى 6.23%، مقارنة بـ6.3% في الأسبوع السابق، وفقاً لشركة فريدي ماك يوم الخميس. وقبل عام، كان المعدل يبلغ في المتوسط 6.81%. ويُعد المعدل الحالي الأدنى منذ 19 مارس/آذار، عندما بلغ 6.22%.

ارتفاع طفيف في طلبات إعانات البطالة

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال ضمن النطاق الصحي تاريخياً في السنوات الأخيرة. وارتفعت طلبات إعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 18 إبريل/نيسان بمقدار 6 آلاف طلب، لتصل إلى 214 ألف طلب، مقارنة بـ208 آلاف في الأسبوع السابق، وفقاً لوزارة العمل يوم الخميس. وهذا الرقم أعلى قليلاً من توقعات المحللين التي بلغت 210 آلاف طلب، بحسب شركة فاكت ست. وتُعد طلبات إعانات البطالة مؤشراً على تسريحات العمال، كما تُعتبر مؤشراً شبه فوري على صحة سوق العمل.

أنهت الأسواق الأسبوع على تباين، مع إعلان شركات السكك الحديدية الكبرى عن بداية قوية للعام. وارتفعت أرباح شركة "سي إس إكس" بنسبة 25%، مع زيادة الشحنات بنسبة 3%، كما ارتفعت أرباح "يونيون باسيفيك" بنسبة 5%. أما "نورفولك ساذرن"، فكان من الممكن أن تتجاوز توقعات وول ستريت، لكنها لم تحصل على مدفوعات تأمينية كبيرة مرتبطة بحادث خروج قطار عن مساره في إيست باليستاين بولاية أوهايو، كما أن خطط اندماجها مع"يونيون باسيفيك" زادت من تكاليفها.

وتزايد التفاؤل في الأسواق المالية بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى تجنّب أسوأ سيناريو للاقتصاد العالمي نتيجة الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن أسعار النفط الخام الأميركية ارتفعت بنسبة 14% في ظل وقف إطلاق نار هش، مع قيام إيران بإطلاق النار على عدة سفن في مضيق هرمز.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)