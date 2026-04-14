إندونيسيا جاهزة لمعالجة النفط الروسي رغم العقوبات

- أعلنت شركة "برتامينا" الإندونيسية عن جاهزية مصافيها لمعالجة النفط الروسي، مما يعزز تأمين إمدادات الطاقة المحلية ويدعم النمو الصناعي في إندونيسيا. - شهدت العلاقات التجارية بين روسيا وإندونيسيا نمواً بنسبة 12%، مع تحول استراتيجي في تصدير النفط الروسي إلى جنوب شرق آسيا، مما يمنح إندونيسيا ميزة تفاوضية للحصول على أسعار تنافسية. - أكد الكرملين على التطور المكثف للعلاقات بين البلدين، حيث يبحث الرئيسان بوتين وسوبيانتو سبل تعزيز الشراكة الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت شركة النفط الوطنية الإندونيسية "برتامينا" عن قدرة وجاهزية مصافيها على معالجة النفط الروسي تزامناً، مع تأكيد الكرملين نموّاً متسارعاً في حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوزت نسبته 12%. وصرّح روبرت دوماتوبون، سكرتير الشركة التابعة لشركة النفط الحكومية الإندونيسية "برتامينا"، بأن مصافي الشركة تمتلك القدرة الفنية والتقنية الكاملة على معالجة النفط الروسي الخام وتحويله إلى منتجات بترولية جاهزة للاستهلاك المحلي.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا"، اليوم الثلاثاء، عن دوماتوبون قوله: "إن مصافي شركة برتامينا قادرة ومؤهلة لتكرير النفط الخام الروسي وتحويله إلى منتجات نفطية. وبالتأكيد ستدعم برتامينا تأمين إمدادات الطاقة المحلية وتوزيعها بدءاً من مرحلة التكرير وحتى المنتج النهائي". ويأتي هذا الإعلان في أعقاب التصريحات التي أدلى بها وزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي بهليل لاهاداليا، في وقت لاحق، والتي أكد فيها أن بلاده قد ضمنت ترتيبات بشأن توريد النفط الخام والوقود وغاز البترول المسال من روسيا، وذلك كنتيجة مباشرة للمباحثات التي أُجريت أخيراً في العاصمة الروسية موسكو.

من جهتها، قالت الخبيرة الاقتصادية الروسية يوليا إيغوروفا، لـ"العربي الجديد": "المسألة كانت دوماً سياسية ولوجستية وليست تقنية. الإعلان الرسمي عن هذه الجاهزية يزيل عقبة بيروقراطية مهمة ويمنح الضوء الأخضر لتدفق الشحنات الفعلية". وأضافت: "إندونيسيا، بصفتها عضواً في مجموعة العشرين واقتصاداً صاعداً، تبحث عن مصادر طاقة بأسعار تنافسية لدعم نموها الصناعي في ظل الضغوط الحالية". وتابعت: "تثبت جاكرتا أن المصالح الوطنية في تأمين الطاقة الرخيصة تتفوق على أي اعتبارات أخرى".

وأوضحت إيغوروفا أن "ما نراه هو إعادة توجيه هيكلية. روسيا كانت تصدّر سابقاً كميات أقل إلى جنوب شرق آسيا مقارنة بالوجهات الأوروبية. الآن ستصبح موانئ مثل جاكرتا وسورابايا وجهات استراتيجية جديدة. هذا سيعوّض موسكو عن خسارة جزء من السوق الأوروبية، ويمنح إندونيسيا ورقة ضغط قوية للتفاوض مع مورديها التقليديين للحصول على أسعار أفضل".

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا وإندونيسيا تشهد تطوراً مكثفاً وملحوظاً في مختلف المجالات. ونقلت وسائل الإعلام الروسية، أمس الاثنين، عن بيسكوف قوله: "إن العلاقات الروسية الإندونيسية تتطور بشكل مكثف للغاية، حيث بلغ معدل نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يزيد عن 12%". وجاءت تصريحات بيسكوف للصحافيين قبيل جلسة المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو في موسكو، أمس الاثنين. وأشار الكرملين إلى أن الرئيسين سيبحثان سبل تعميق الشراكة الثنائية، إلى جانب مجموعة من القضايا الدولية الملحة ذات الاهتمام المشترك.