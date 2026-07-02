- توسعت الإمبراطورية المالية لدونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية، مما أثار شكوكًا حول استثماراته في الأسهم والسياسات التي قد تكون مصدرًا لأرباح ضخمة، حيث انتقده جو بايدن لجني الأرباح من الرئاسة. - حقق ترامب دخلًا يزيد عن 1.4 مليار دولار من مشاريع العملات المشفرة، بما في ذلك 800 مليون دولار من "وورلد ليبرتي فاينانشال" و635 مليون دولار من بيع عملات معدنية ساخرة، مع ارتفاع إيرادات مرافق الغولف والمنتجعات بنسبة 15%. - يحتوي ملف الإفصاح المالي على ثمانية حسابات استثمارية متنوعة تشمل شركات كبرى مثل أبل ومايكروسوفت، وتتراوح قيمتها بين 775 ألف دولار و2.359 مليار دولار، مع تداول في قطاعات الدفاع والطاقة الخضراء.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجود في كل منزل تقريباً. إذ إن الإفصاح المالي للعام 2025 يظهر أنه يستثمر في مئات الشركات حول العالم، من تلك التي تصنع معجون الأسنان مروراً بالمشروبات الغازية المعروفة، وصولاً إلى الأجهزة الكهربائية فالشركات التكنولوجية والمالية الكبرى. إلا أن الأمر لا يتوقف عند حجم امبراطوريته المالية التي اتسعت خلال ولايته الرئاسية، بل تمتد إلى شكوك واسعة واتهامات تطاول مضارباته في الأسهم واستثماراته في الشركات، والتي يقول خصومه إنها قد تكون مصدراً لأرباح بمليارات الدولارات، قد حققها بفعل نشاطه وسياساته وقوانينه ورسومه الجمركية.

وكان أبرز المنتقدين الرئيس السابق جو بايدن الذي قال: "ترامب حقق مليارات الدولارات منذ عودته إلى البيت الأبيض، وهذا مذهل، ترامب لا يخجل، وهذا محرج الدولة، ولكن ترامب لا يأبه، جني الأرباح من الرئاسة هو السبب التي يجعله يريد أن يكون رئيساً".

وأفاد ترامب في الإفصاحات السنوية التي قدمها لعام 2025 إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية، بتحقيق دخل يزيد عن 1.4 مليار دولار من مشاريع عائلته في مجال العملات المشفرة العام الماضي، مما يدل على أن ترامب يستمد الآن معظم دخله من الأصول الرقمية التي استفادت من سياساته، وذلك وفقاً لمراجعة أحدث إفصاحاته المالية.

وتلقت شركات ترامب ما يقارب 800 مليون دولار من شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وهي شركة استثمارية في مجال العملات الرقمية أسسها مع أبنائه. وأعلن ترامب عن تحقيق 635 مليون دولار أخرى من بيع عملاته المعدنية التي تحمل صورته الساخرة. وقبل عام واحد فقط، أعلن الرئيس عن تحقيق 57.35 مليون دولار من مبيعات الرموز الرقمية في شركة وورلد ليبرتي، والتي قفزت بعد ذلك تسعة أضعاف في إفصاح هذا العام.

وقدّرت وكالة رويترز مؤخراً أن عائلة ترامب قد حققت ما لا يقل عن 2.3 مليار دولار من المشاريع المتعلقة بالعملات المشفرة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2025.

وحصل الرئيس دونالد ترامب على تذاكر بقيمة 120 ألف دولار تقريباً لحضور فعاليات رياضية رفيعة المستوى، بما في ذلك نهائيات كأس العالم، وسباق دايتونا 500، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس.

وفي عام 2025، أبلغ الرئيس أيضاً عن دخل يزيد عن 80 مليون دولار من التسويات مع شركات إعلامية مختلفة، و 52 مليون دولار من الدخل من شركته التي ترخص اسمه لمطوري العقارات في الخارج، مدفوعة بشكل أساسي بالصفقات مع شركاء من الشرق الأوسط.

أعلن ترامب عن زيادة بنسبة 15% في الإيرادات في مرافق الغولف والمنتجعات التابعة له لتصل إلى ما يزيد قليلاً عن 500 مليون دولار في عام 2025. وارتفعت إيرادات نادي مارالاغو التابع له في فلوريدا، والذي أطلق عليه ترامب اسم "البيت الأبيض الشتوي"، إلى 77 مليون دولار من 50 مليون دولار في عام 2024، بينما قفزت إيرادات ناديه للغولف في ويست بالم بيتش المجاورة بنسبة 27%.

يشير تحليل "العربي الجديد" لأبرز ما جاء في ملف الإفصاح المالي الذي يتألف من 927 صفحة، إلى وجود ثمانية حسابات استثمارية استخدمها ترامب في العام 2025 للمساهمة أو امتلاك أو المضاربة في الأسواق الدولية. الحساب الأول يتضمن 418 استثماراً في الشركات. تتراوح قيم معظم الأسهم الفردية بين ألف و50 ألف دولار. لكنه يحتوي على أسهم ثقيلة جداً (مثل أبل، مايكروسوفت، أمازون، إنفيديا، تسلا، وبيركشاير هاثاواي) وتتراوح قيمة كل منها بين مليون إلى 5 ملايين دولار. القيمة الإجمالية التقديرية لهذا الحساب: تتراوح بين 25 مليون دولار و75 مليون دولار.

أما الحساب الاستثماري الثاني فيصل فيه عدد الاستثمارات في الشركات إلى 179 مساهمة أو استثمارا. وتبلغ القيمة الإجمالية التقديرية لهذا الحساب بين 15 مليون دولار و40 مليون دولار.

أما عدد الأصول في الحساب الاستثماري الثالث فيصل إلى 389 مدخلاً. وهذا الحساب مليء بسندات البلديات والشركات الكبرى منها ما يتكرر في الحساب الأول وكل الحسابات الأخرى تقريباً بحيث يتم الاستثمار بالشركة نفسها من أكثر من حساب، ويبرز في هذا الحساب شركات تكنولوجية متخصصة ومثيرة للجدل منها شركة مايكروستراتيجي (وهي أكبر شركة عامة مستثمرة في عملة البيتكوين)، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل بالانتير، وبالو ألتو نتوركس، وكلاود فلير.

وكذا استثمارات في شركات عملاقة مثل شيفرون، وكونوكو فيليبس، وإكسون موبيل. وأيضاً شركات صناعية ثقيلة مثل بوينغ، وكاتربيلر، وجنرال إلكتريك، وشركة الدفاع جنرال ديناميكس. وصولاً إلى مؤسسات مالية كبرى مثل جي بي مورغان، وبنك أوف أميركا، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي. القيمة الإجمالية التقديرية لهذا الحساب فتتراوح بين 45 مليون دولار و110 ملايين دولار.

الحساب الاستثماري الرابع يحتوي على 610 أصول واستثمارات مستقلة، يطغى عليه الاستثمار المكثف في سندات البلديات الأميركية المخصصة للمشاريع المحلية والمدارس، إلى جانب محفظة أسهم في كبرى الشركات العامة. وتبلغ القيمة التقريبية الإجمالية للحساب الرابع بين 28 و70 مليون دولار.

الحساب الاستثماري الخامس يحتوي وحده على 920 أصلاً واستثماراً مستقلاً. يمتلك ترامب في هذا الحساب حصصاً بملايين الدولارات في صناديق تتبع السوق العالمي والأميركي، وتتراوح قيمتها بين مليون و5 ملايين دولار للصندوق الواحد، ويوجد استثمارات ضخمة في الطاقة والغاز الطبيعي وفي المستشفيات والرعاية الصحية الكبرى. وتبلغ قيمة هذا الحساب بين 65 و160 مليون دولار. الحساب الاستثماري السادس يحتوي على 446 أصلاً وشركة مستقلة.

طبيعة هذا الحساب تميل بشكل كبير جداً إلى أسهم الشركات القيادية الكبرى ويتميز بأنه يحتوي على مبالغ دخل وأرباح موزعة أعلى بكثير من المحافظ السابقة، ويسجل هذا الحساب تدفقات نقدية كبيرة لعائلة ترامب. على سبيل المثال سهم مايكروسوفت يدر أرباحاً نقدية تتراوح بين 50 إلى 100 ألف دولار سنوياً. كما يمتلك ترامب في هذا الحساب حصة تتراوح قيمتها بين مليون و5 ملايين دولار في صندوق استثمار السندات الحكومية الغربية ويحقق له هذا البند وحده عوائد كاش ضخمة تتراوح بين 100 ألف ومليون دولار.

كما تبرز استثمارات بملايين الدولارات في إكسون موبايل وشيفرون تدر عوائد نقدية مرتفعة، وهي قطاعات يدافع عنها ترامب دائماً في سياسته الاقتصادية. أما القيمة التقريبية الإجمالية للحساب السادس فبين 40 إمليونا و125 مليون دولار. ويبلغ المجموع النقدي للمحافظ الست الأولى ما بين 775 ألف دولار حداً أدنى، ويصل إلى 2.359 مليار دولار. إضافة إلى المساهمة وامتلاك الشركات، يقوم ترامب بالمضاربة على أسهم آلاف الشركات، ويبرز الحساب السابع قائمة من 10311 حركة بيع وشراء على أسهم الشركات.

ويتضح أن الحساب يتداول في حوالي 350 إلى 400 شركة تقريباً في قطاعات التكنولوجيا، الطاقة، البنوك، التجزئة، والعقارات. ويبرز تداول أسهم في قطاع الدفاع، مثل لوكهيد مارتن، وآر تي إكس كورب، وهي شركات تلعب دوراً محورياً في السياسة الخارجية الأميركية والعقود العسكرية. أما في قطاع التجزئة والاستهلاك، فيظهر الاستثمار في أسهم مثل وولمارت، وكوستكو، وماكدونالدز، والتي تُعد مؤشرات للقوة الشرائية للمواطن الأميركي.

ومن الملاحظ هنا أن الطريقة التي يتم بها البيع والشراء لنفس الأسهم في فترات زمنية متقاربة وبنطاقات أسعار محددة تشير بقوة إلى أن المحفظة تُدار بواسطة خوارزميات تداول عالية التردد أو مدير ثروات يتخذ قرارات استثمارية مبنية على الزخم وليس بالضرورة على رؤية استراتيجية طويلة الأمد لكل شركة.

ومن اللافت أن ترامب في هذه المحفظة يضارب حتى في أسهم شركات الطاقة الخضراء والشركات التي تتبنى أجندات بيئية وتكنولوجية يعارضها ترامب نفسه في خطابه العام.

فيما يحتوي الحساب الثامن على 3,970 عملية تداول، ويظهر الحساب نشاطاً مكثفاً جداً في عمليات الشراء للأسهم في أوائل عام 2025، ويركز بشكل أساسي على قائمة واسعة جداً من الأسهم المتداولة في السوق الأميركي مثل شركات التكنولوجيا، الطاقة، والخدمات المالية.

ويبلغ إجمالي التداولات في الحسابين السابع والثامن 10,411 عملية تداول إجمالية. وأدرت آلاف الصفقات التي نفذت عبر الحسابين السابع والثامن عشرات الملايين من الدولارات خلال عام 2025.