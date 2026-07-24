إل نينيو والطاقة قد يرفعان التضخم العالمي 0.3 نقطة في 2027

- تأثير إل نينيو وارتفاع أسعار الطاقة على التضخم: تقرير بنك "جيه.بي مورغان" يتوقع زيادة التضخم العالمي بنحو 0.3 نقطة مئوية بسبب ظاهرة إل نينيو وارتفاع أسعار الطاقة، مما يؤثر على الإنتاج الزراعي وسلاسل التوريد. - تضخم أسعار الغذاء: ظاهرة "إل نينيو الفائقة" قد ترفع تضخم أسعار الغذاء بنحو 0.7 نقطة مئوية، ومع ارتفاع أسعار الطاقة، قد يصل التأثير إلى 1.5 نقطة مئوية، مما يبطئ انخفاض التضخم العالمي المتوقع. - تفاوت التأثير بين الأسواق: الأسواق الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية تتأثر بشدة بسبب الوزن الكبير للمواد الغذائية، بينما يكون التأثير أقل في الاقتصادات المتقدمة، حيث تساهم تكاليف الطاقة في زيادة الأسعار.

قال خبراء اقتصاديون في بنك "جيه.بي مورغان"، في تقرير صدر، اليوم الجمعة، إن ظاهرة إل نينيو المناخية وارتفاع أسعار الطاقة قد يزيدان معدل التضخم العالمي بنحو 0.3 نقطة مئوية خلال العام المقبل، وسط توقعات بأن تتحمل الأسواق الناشئة الجزء الأكبر من التأثير.

وتشير التوقعات الحالية إلى احتمال يبلغ 81% لتطور ظاهرة إل نينيو إلى موجة "قوية جداً" أو "فائقة" بحلول نهاية العام، واحتمال يصل إلى 97% لاستمرار هذه الظروف المناخية المتطرفة خلال العام المقبل.

ومن شأن تحقق هذه التوقعات أن يجعل الموجة المرتقبة واحدة من أقوى ظواهر إل نينيو التي شهدها العالم خلال العقود القليلة الماضية، ما يزيد مخاطر اضطراب الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتعطل سلاسل التوريد العالمية.

تضخم الغذاء قد يرتفع 1.5 نقطة

قدر بنك "جيه.بي مورغان" أن تؤدي ظاهرة "إل نينيو الفائقة" وحدها إلى رفع تضخم أسعار الغذاء عالمياً بنحو 0.7 نقطة مئوية عند بلوغ تأثيرها ذروته. ويظهر الأثر الأكبر عادة بعد فترة تتراوح بين أربعة وثمانية أشهر من بداية الصدمة المناخية.

ويرتفع التأثير عند اقتران الظاهرة بالزيادة الحادة في أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب في المنطقة، بسبب ارتفاع تكاليف الديزل والأسمدة وتغليف المواد الغذائية والنقل. وقد يصل أثر العاملين مجتمعين في تضخم أسعار الغذاء عالمياً إلى ما بين 1.3 و1.5 نقطة مئوية، أي قرابة ضعف التأثير المتوقع لـ إل نينيو وحدها.

وقال محللو البنك إنّ "ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى معدل سنوي يبلغ 5% في النصف الأول من 2027 سيزيد التضخم العالمي 0.6 نقطة مئوية، ما سيبطئ الانخفاض المتوقع في التضخم العام المقبل بمقدار 0.3 نقطة مئوية على مدى العام بأكمله".

الأسواق الناشئة تتحمّل العبء الأكبر

من المتوقع أن تتحمل الأسواق الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية العبء الأكبر، نظراً إلى الوزن المرتفع للمواد الغذائية في سلة المستهلكين، إلى جانب شدة تأثر الإنتاج الزراعي في هذه الدول بتغير الأحوال الجوية.

وحدّد محللو "جيه.بي مورغان" الهند وإندونيسيا والبرازيل وكولومبيا باعتبارها الاقتصادات الأكثر عرضة للتأثر، كما تواجه تايوان وكوريا الجنوبية مخاطر مرتفعة من صدمات أسعار المواد الغذائية.

وقد يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء في هذه الاقتصادات إلى زيادة تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأسر، كما قد يبطئ مسار خفض أسعار الفائدة إذا واجهت البنوك المركزية ضغوطاً تضخمية جديدة.

تأثير أقلّ في الاقتصادات المتقدمة

من المتوقع أن يكون التأثير المباشر لظاهرة إل نينيو في تضخم أسعار الغذاء بأوروبا والاقتصادات المتقدمة الأخرى أقل حدة. ويرجح أن تشكل تكاليف الطاقة المرتفعة العامل الرئيسي وراء زيادة أسعار المواد الغذائية في هذه الدول.

وأشار بنك "جيه.بي مورغان" إلى أن الظروف الحالية تبدو أكثر ملاءمة مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت ظاهرة "إل نينيو الفائقة"، في ظل توفر مخزونات كافية من الحبوب عالمياً ووجود مخزونات جيدة نسبياً من الأرز في آسيا، إلى جانب انخفاض تضخم أسعار الغذاء في الوقت الحالي.

ومع ذلك، فإن تزامن ظاهرة إل نينيو قوية مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية، ويعرقل الانخفاض المتوقع في التضخم العالمي خلال 2027، خصوصاً في الاقتصادات الأكثر اعتماداً على واردات الغذاء والطاقة.