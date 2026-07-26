إل نينيو تهدد أفريقيا بخسائر تصل إلى 20 مليار دولار وهجرة جماعية

- يتوقع أنتوني نيونغ أن تتسبب ظاهرة إل نينيو الخارقة في خسائر مالية تتراوح بين 10 و20 مليار دولار للدول الأفريقية، مما يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1-2%، وهجرة جماعية من المناطق المتضررة. - تؤدي الظاهرة إلى جفاف شديد في جنوب أفريقيا وأمطار غزيرة في شرق القارة، مما يسبب تلف المحاصيل وزيادة أسعار الغذاء، مع فقدان المزارعين لدخل يقدر بـ 330 مليون دولار. - يحذر نيونغ من "فخ تمويل المناخ"، حيث تضطر الحكومات لتقليص ميزانيات الصحة والتعليم، ويعمل البنك الأفريقي للتنمية على تأمين دعم إضافي للدول المتضررة.

رجح كبير خبراء المناخ في البنك الأفريقي للتنمية ومدير إدارة تغير المناخ والنمو الأخضر في البنك، أنتوني نيونغ، أن تسبِّب ظاهرة إل نينيو الخارقة الوشيكة خسائر إجمالية تراوح بين 10 مليارات و20 مليار دولار للدول الأفريقية المتضررة، وأن تؤدي إلى هجرة جماعية من المناطق ​التي تشهد أضراراً بالغة.

ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن نمط الطقس المعروف باسم إل نينيو، والذي غالباً ما ‌يسبِّب حالات جفاف شديدة وفيضانات عارمة وعواصف عاتية في أفريقيا، قد يتحول إلى واحد من أقوى الأنماط التي شوهدت على الإطلاق إذا استمر الارتفاع الحالي في درجات الحرارة بالمحيط الهادئ.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآليات التي يمكن للحكومات الأفريقية استخدامها للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الغذاء والهجرة الجماعية؟ كيف يمكن للبنك الأفريقي للتنمية والمؤسسات الدولية الأخرى مساعدة الدول الأفريقية في سداد القروض المرتبطة بالبنية التحتية المتضررة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وإضافة إلى ما تشكله الظاهرة من خطر على الأمن الغذائي والمائي، يمكن أن تتأثر ماليات الحكومات والقطاعات المصرفية أيضاً إذا ​سبَّبت الكوارث أضراراً للبنية التحتية وتركت الدول التي تعاني ضائقة مالية تكافح من أجل سداد القروض المرتبطة ​بها.

وقال أنتوني نيونغ في مقابلة مع وكالة رويترز "هذا الحدث ⁠وحده سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للدول المتضررة بشدة بنسبة تراوح بين 1 و2% في المتوسط، أي ما يعادل ​حوالي 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار في أنحاء القارة".

وتنبأت أحدث توقعات البنك الأفريقي للتنمية في مايو/أيار بأن تشهد ​أفريقيا نمواً اقتصادياً 4.2% هذا العام، يرتفع إلى 4.4% في 2027 بافتراض أن الحرب في المنطقة ستخف حدتها. لكن ذلك كان قبل ظهور التوقعات بحدوث ظاهرة إل نينيو الخارقة.

وتقدير نيونج للخسائر المحتملة هو الأول الذي يقدمه بنك تنمية بارز متعدد الأطراف لتبعات ظاهرة إل نينيو. ولم يقدم نيونغ تفصيلاً ​للخسائر على مستوى الدول، لكنه حذر من أن هذه الخسائر لن تكون حالة فردية استثنائية.

وقد تستمر ظروف الجفاف التي عانتها معظم منطقة ​الساحل في السنوات القليلة الماضية، وتظهر تجارب موزامبيق بعد إعصار إيداي في 2019 أن التعافي من العواصف الكبرى قد يستغرق سنوات.

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وحذر نيونغ من ‌خطر وقوع ⁠الحكومات أيضاً في "فخ تمويل المناخ"، إذ ستفتقر إلى الموارد اللازمة للتعامل مع الأزمات، وتجد نفسها مضطرة إلى السحب من ميزانيات الصحة أو التعليم أو البنية التحتية لتغطية التكاليف.

وسبَّبت ظاهرة إل نينيو في عامي 2023 و2024 جفافاً حادّاً في جنوب أفريقيا، وأمطار غزيرة وفيضانات في شرق القارة. وأدت هذه الظروف إلى تلف واسع النطاق للمحاصيل، وزيادة حادة في أسعار الغذاء، وارتفاع قياسي في مستويات سطح ​البحر على سواحل القارة.

وقدر البنك الأفريقي ​للتنمية أن مزارعي أفريقيا ⁠يواجهون بالفعل فقداً للدخل هذا العام بما يقرب من 330 مليون دولار، وأن صيد الأسماك تتضرر بشدة أيضاً بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر والعواصف.

وقال نيونغ "عندما تحدث هذه الصدمات، تتراجع الدول خطوتين إلى ​الوراء، ولا نريد أن تنزلق بلداننا إلى الفقر". وأشار إلى أن البنك على استعداد لإعادة هيكلة ​مشاريع لمساعدة البلدان ⁠على إدارة آثار ظاهرة إل نينيو، وسيعمل معها للاستفادة من دعم إضافي متعدد الأطراف مثل صندوق المناخ الأخضر، وهو أكبر صندوق مخصص للتعامل مع تداعيات تغير المناخ في العالم. وتوقع أن أفريقيا ستحتاج الآن إلى ما يصل إلى 100 مليار دولار هذا العام نظراً إلى قوة ظاهرة ⁠إل نينيو المتوقعة.

​وقال نيونغ إن الضغوط الإنسانية ستزيد من حدة المشكلات، وإن البنك حدد أن ​السودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال ومالي وبوروندي وحتى نيجيريا هي الدول المعرضة بوجه خاص لآثار شديدة. وتابع "عندما تحل ظاهرة إل نينيو، ستحدث هجرة جماعية"، مضيفاً ​أن "سعر الذرة، وهي غذاء أساسي في العديد من البلدان المتضررة، من المتوقع أن يتضاعف".

(العربي الجديد، رويترز)