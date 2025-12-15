إليك أفضل ألوان السيارات لعام 2025

- في عام 2025، شهدت صناعة السيارات عودة الألوان الزاهية مثل الأزرق والأخضر والبنفسجي، مع استمرار شعبية الألوان المحايدة كالفضي والأبيض والأسود، خاصة في سيارات الدفع الرباعي. - قدمت شركات مثل أودي وبي إم دبليو وشيفروليه ألواناً جديدة، مثل الأزرق المالبيلو والأخضر دريفت ميتاليك والبنفسجي الزاهي، بينما قدمت فورد وكيا ونيسان ألواناً مميزة أخرى. - بورش قدمت لون الزيتوني الجديد لسيارة 911 Spirit 70، مع تصميم خارجي فريد وإنتاج محدود، مما يجعلها فرصة مميزة لعشاق السيارات الفاخرة.

لم تتردد شركات صناعة السيارات في إعادة الألوان الحقيقية إلى تشكيلاتها في عام 2025، وعادت درجات الأزرق والأخضر والبنفسجي إلى الظهور هذا العام، حيث استغلت علامات تجارية مثل أودي وبي إم دبليو وشيفروليه حاجة المشترين المتجددة للألوان. مع ذلك، يشرح موقع "موتور وان" المتخصص" أنه لم تكن الأمور كلها مشرقة ولامعة. وظهرت هذا العام في الولايات المتحدة مجموعة من الألوان المحايدة الجديدة، مثل الفضي والأبيض والأسود. ولا تزال الألوان الترابية، كالبرونز والبني، خيارات شائعة بين المستهلكين، ومع ازدياد شعبية سيارات الدفع الرباعي القوية، قد تزداد شعبيتها خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويتوقع الخبراء أن تغزو الألوان المحايدة تشكيلة سيارات الشركات المصنعة بحلول عام 2026. ومع ازدياد اعتماد سيارات الكروس أوفر والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات على الطرق الوعرة، فإن هذا أمر متوقع. لكن الألوان الزاهية كالأصفر تشهد رواجاً متزايداً، ومن المتوقع ظهور المزيد منها العام المقبل.

حتى عام 2024، لا يزال 83% على الأقل من مشتري السيارات يفضلون الألوان المحايدة كالأبيض والأسود على الألوان الزاهية، وفقاً لشركة باسف كوتينغ الألمانية للمواد الكيميائية. ويستمر هذا الوضع في عام 2025. يبقى اللون الرمادي من أكثر خيارات الألوان شيوعاً في أميركا، بينما يحظى اللون الأسود بشعبية كبيرة في مناطق مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.

مع ذلك، ظهر أكثر من 15 لوناً جديداً هذا العام على السيارات حول العالم، تراوح بين الأسود الهادئ والأزرق إلى الأخضر والأحمر، وغيرها.

أودي مالبيلو بلو

لطالما قدمت أودي ألواناً مميزة لسياراتها، مثل الأزرق الأسكاري والأخضر الكيالامي والأصفر البايثوني، والقائمة تطول. وهذا العام ليس استثناءً؛ فقد طرحت أودي اللون الأزرق المالبيلو لسيارتها الجديدة A6 E-Tron الكهربائية السيدان وسيارة Q3 الكروس أوفر. ويتناغم هذا اللون تماماً مع ألوان الشركة الأخرى.

على الرغم من أن أودي تُطلق عليه اسم "أزرق"، إلا أن لون مالبيلو أقرب في الواقع إلى درجة من درجات الأزرق المخضر أو ​​الفيروزي تحت الإضاءة المناسبة. إنه ليس أزرق كأزرق أسكاري، ولكنه بالتأكيد ليس أخضر زاهياً كلون كيالامي. وبهذا المعنى، فهو يُمثل نقطة وسط مثالية بين اللونين - يُمكن القول إنه يجمع أفضل ما فيهما.

بي ام دبليو Avus Blue

لا تُعدّ BMW غريبة عن الألوان الزاهية والطلاءات الجميلة. هذا العام، طرحت الشركة الألمانية المصنعة للسيارات الفاخرة مجموعة من الألوان "الجديدة"، بما في ذلك بعض خيارات الطلاء الكلاسيكية التي تبدو رائعة بشكل خاص على طرازات مثل الفئة الثالثة.

ولون Avus Blue ليس جديداً تماماً، ولكنه يعود إلى تشكيلة BMW لأول مرة في سيارة إنتاج حديثة، وتحديداً في طراز M340i Jahre Edition. وهو مستوحى من الدرجة اللونية نفسها التي ظهرت لأول مرة في طراز E36، ويبدو رائعاً. أما لون Grigiio Telesto، فقد كان موجوداً في سيارات BMW لفترة، ولكنه لم يكتسب شعبية واسعة إلا أخيراً في طرازات مثل M5 وM2. لذا، فهو يستحق الذكر أيضاً.

كاديلاك دريفت ميتاليك

تزامناً مع تحديث منتصف العمر لسيارة السيدان CT5، قدمت كاديلاك خياراً جديداً للون الأخضر ضمن تشكيلتها لعام 2025: دريفت ميتاليك. وينضم هذا اللون إلى تشكيلة ألوان جديدة أخرى لسيارة CT5 لعام 2025، وهما ديب سبيس ميتاليك وتايفون ميتاليك.

من بين الألوان الثلاثة، يُعدّ لون "دريفت ميتاليك" الجديد المفضل لدينا. إنه لون أزرق فاتح هادئ وجميل، يتناغم بشكل رائع مع اللمسات السوداء وخيارات العجلات في سيارة CT5. ويُبرز هذا اللون جمالية سيارة CT5-V بلاكوينغ الرياضية، حيث يُظهر خطوطها بوضوح.

شيفروليه هستيريا بيربل

تُقدّم شيفروليه تشكيلة ألوان رائعة، خاصةً لسيارة كورفيت. ومن الإضافات الجديدة لهذا العام لونان يُضفيان مزيداً من الجاذبية على سيارة C8 ذات المحرك الوسطي: البنفسجي الزاهي والأخضر الوردي. طُرح اللون البنفسجي الزاهي في أواخر عام 2024 لطراز 2025، وتحديداً في طراز ZR1. ومع عجلات السيارة البرونزية، يُصبح اللون في غاية الروعة.

يُعدّ لون "روزويل غرين" إضافةً مميزةً إلى تشكيلة سيارات ZR1 وZR1X لعام 2026. فهو ليس داكناً كبعض درجات الأخضر الأخرى التي رأيناها في السيارات الرياضية، مثل لون أستون مارتن الأخضر أو ​​لون جاكوار الأخضر البريطاني للسباقات. لكن هذا اللون الأخضر الفاتح يتناغم بشكلٍ رائع مع اللمسات السوداء والعجلات الداكنة في سيارة ZR1.

فورد البرونز المشؤوم

هذا مثير للاهتمام؛ لون "البرونزي الشرير" ليس لون طلاء فعلياً يمكنك الحصول عليه لسيارات برونكو، أو برونكو سبورت، أو موستانج، بل هو جزء من باقة ألوان مميزة للسيارات الثلاث، تضفي على طرازات فورد الرياضية لمسة جمالية إضافية.

وبالتحديد في سيارة مثل برونكو سبورت، تُضفي باقة البرونز الجديدة لمسةً من اللون الأسود الداكن على الشعارات والعجلات وتفاصيل الهيكل وحتى المقصورة الداخلية. ورغم أن اللون قد يكون صارخاً جداً لتغطية السيارة بأكملها، إلا أنه يبدو رائعاً عند تنسيقه مع اللونين الأسود أو الأبيض.

كيا تيرين براون

اللون البني ليس لوناً يحظى بالتقدير الكافي. صحيح أن هناك العديد من درجات البني الرائعة، إلا أن أواخر الثمانينيات وأوائل السبعينيات أفسدت أي جاذبية كان يتمتع بها هذا اللون. لحسن الحظ، شهدت السنوات القليلة الماضية عودةً ملحوظةً للون البني. عند استخدامه بالشكل الصحيح، يُعدّ لوناً رائعاً للسيارات. خير مثال على ذلك: سيارة كيا تيلورايد 2027 وخيار طلاء تيرين براون المتوفر بها.

عندما تسطع الشمس على هذا اللون البني تحديداً، تكتسب السيارة لوناً رملياً رطباً. ولكن مع تلاشي الضوء، يتبقى مظهرٌ أشبه بالطين. يُناسب هذا اللون كلا الحالتين. يبدو لون "تيرين براون" مناسباً تماماً سواءً كانت السيارة مركونة في موقف سيارات أو تسير على طريق ترابي وعر.

نيسان أرجواني داكن

إذا طُلب منك ترتيب ألوان السيارات الرياضية اليابانية الأيقونية، فإن اللون الأرجواني الداكن سيحتل مكانةً ضمن أفضل خمسة ألوان. تُقدم نيسان خيار الطلاء المتغير اللون في سيارة نيسان Z موديل 2026. ستحتاج إلى اختيار فئة الأداء المتوسطة للحصول على هذه النسخة المميزة. وهذا أمرٌ رائع، إذ تأتي هذه النسخة مزودةً بترس تفاضلي محدود الانزلاق، وعجلات برونزية، وشعار "الشاحن التوربيني المزدوج" المميز على الحافة السفلية للأبواب.

يتغير لون "الأرجواني الداكن" من الأسود تقريباً إلى الأرجواني ثم الأخضر، تبعاً للإضاءة وزاوية النظر إلى السيارة. يعرف عشاق سيارة GT-R من الجيل R34 هذا اللون جيداً. والآن، يمكن لعشاق سيارات Z الاستمتاع به. كل ما ينقص نيسان هو توفير لون "الأرجواني الداكن" في فئة نيسمو أيضاً. ولا يزال يتعين على الشركة المصنعة توفير ناقل حركة يدوي لهذا الطراز أيضاً.

بورش أوليف نيو

بحسب الطراز وكيفية تخصيصه (ومقدار المال الذي تنوي إنفاقه)، تبدو تشكيلة ألوان بورشه لا حصر لها. لكن هذا العام، قدمت الشركة لوناً جديداً لسيارة 911 خاصة، ينسجم تماماً مع درجات الأخضر الأخرى التي تقدمها بورشه: لون الزيتوني الجديد.

صُمم هذا اللون حصرياً لسيارة 911 Spirit 70 التي ظهرت لأول مرة في معرض شنغهاي للسيارات هذا العام، ويتميز تصميمها الخارجي بلون الزيتوني الجديد مع شعارات ذهبية ولمسات سوداء، والأهم من ذلك، تصميم داخلي بنقشة الترتان الكلاسيكية باللونين الزيتوني الجديد والأسود. إذا كنت تخطط لاقتناء هذه السيارة 911 المميزة، فسارع بالحجز، حيث أن إنتاج 911 Spirit 70 محدود بـ1500 سيارة فقط.