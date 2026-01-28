إليك أسباب هبوط الدولار والتوقعات المستقبلية

يتراقص الدولار ارتفاعاً وهبوطاً مع المعارك التي يخوضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب

مع دول العالم من جهة، ومع السلطات المحلية ومن بينها مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من جهة أخرى، فيما تتأثر العملة أيضاً بالتحركات النقدية الدولية وآخرها أزمة الين الياباني. تبدلات تطرح أسئلة أساسية ما الأسباب التي تدفع الدولار للهبوط؟ والانعكاسات التي قد تطاول الاقتصاد الأميركي والعالمي؟

استعاد الدولار القليل من عافيته، اليوم الأربعاء، بعد موجة بيع حادة، أوصلته إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات، لكن المعنويات ظلت هشة في أعقاب أكبر موجة بيع منذ أن هزت حملة الرسوم الجمركية التي شنها ترامب الأسواق في إبريل/ نيسان الماضي. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ستة منافسين رئيسيين، بنسبة 0.25% ليصل إلى 96.16 بعد انخفاضه بأكثر من 1% أمس الثلاثاء ليسجل أدنى مستوى له في أربع سنوات.

"في الأسبوع الماضي، عندما بدا أن هناك نزوحاً من الولايات المتحدة بشكل عام، انخفضت أسعار الأسهم، وتعرضت سندات الخزانة لضربات، وانخفض الدولار. الآن أصبح الأمر يتعلق أكثر بالدولار"، هذا ما قاله يان فون جيريش، كبير محللي الأسواق في "نورديا" لوكالة رويترز. وتابع أن "الأمر الأكثر إثارة للاهتمام بشأن اجتماع الاحتياط الفيدرالي الليلة هو أن رئيسه جيروم باول قد يقول الآن المزيد عن هذا الضغط السياسي لأنه امتنع عن كل ذلك حتى الآن".

من المتوقع أن يبقي الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع طغى عليه تحقيق جنائي أجرته إدارة ترامب بحق باول، وجهود متواصلة لإقالة محافظ الاحتياط الفيدرالي ليزا كوك، والترشيح القادم لخليفة، ليحل محل باول في مايو/ أيار المقبل.

أسباب التراجع

قال ترامب، أمس الثلاثاء، إنّ قيمة الدولار "عظيمة"، عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أنها انخفضت كثيراً. على الرغم من أنّ هذا الرأي لم يكن جديداً، فإن المتداولين اعتبروا ذلك إشارة لتكثيف ضغط البيع على الدولار في وقت تستعد فيه الأسواق لتدخل منسق محتمل في سوق العملات من قبل السلطات الأميركية واليابانية لتحقيق استقرار الين.

"غالباً ما يعارض المسؤولون التحركات المفاجئة للعملة، ولكن عندما يعرب الرئيس عن عدم الاكتراث أو حتى يؤيد هذه الخطوة، فإن ذلك يشجع بائعي الدولار على مواصلة الضغط"، هذا ما قاله ستيف إنغلاندر، رئيس قسم أبحاث العملات العالمية لمجموعة العشر في "ستاندرد تشارترد" في نيويورك لوكالة بلومبيرغ.

وتفاقم انخفاض الدولار منذ فرض ترامب الرسوم الجمركية ما أدى إلى انهيار الأسواق العام الماضي، وزاد المخاوف من أن تؤدي سياسته المتقلبة إلى دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب استثماراتهم من الولايات المتحدة.

ويشرح موقع "إندموني" المتخصص، أن أسباب تراجع الدولار تعود إلى عوامل مختلفة، فإضافة إلى تصريحات ترامب حول قبوله هبوط الدولار، فإنه على مدار معظم العامين الماضيين، دعمت أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة الدولار. إلا أن هذا الدعم بدأ يتلاشى الآن. وتتوقع الأسواق بشكل متزايد أن يقوم مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي بتعليق أو خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف مع انخفاض التضخم واستقرار النمو.

ومع تراجع توقعات أسعار الفائدة، تبدأ ميزة العائد التي كانت تجذب رؤوس الأموال العالمية إلى الأصول المقومة بالدولار في التضاؤل. وتستجيب أسواق العملات بسرعة لهذا التغيير، لا سيما في ظل تهديد استقلالية المركزي الأميركي من قبل ترامب. كذا، وفيما لا يزال الدولار العملة الاحتياطية المهيمنة عالمياً، إلا أنّ حصته من الاحتياطيات العالمية تتراجع تدريجياً. تعمل البنوك المركزية والمؤسسات على توزيع المخاطر على عملات وأصول متعددة بدلاً من تركيزها بشكل كبير على عملة واحدة. هذا ليس تحولاً جذرياً، ولكنه مستمر. ومع مرور الوقت، تُضيف هذه التدفقات ضغطاً مطرداً على الدولار.

وأيضاً قفزت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية. تاريخياً، يرتفع سعر الذهب عندما تضعف الثقة بالعملات الورقية أو عندما يزداد عدم اليقين السياسي. يشير هذا الارتفاع الحالي إلى أن بعض المستثمرين يفضلون الأصول المادية على التعرّض للعملات الورقية. ومع ازدياد إقبال رؤوس الأموال على الذهب، يفقد الدولار جزءاً من جاذبيته أداة دفاعية.

Image

ويأتي عدم اليقين التجاري والجيوسياسي فوق ذلك، حيث تلعب الحروب التجارية الجارية، ومناقشات الرسوم الجمركية، والتوترات الجيوسياسية دوراً مهماً. فعندما تبدو القواعد العالمية غير واضحة، غالباً ما يقلل المستثمرون من انكشافهم على الأصول المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بصنع القرار السياسي. وقد أثر ذلك سلباً بمكانة الدولار باعتباره ملاذاً آمناً افتراضياً.

الاتجاهات المستقبلية

بالنسبة لستيفن جين، من شركة يوريزون إس إل جيه كابيتال، فإن نظرة إدارة ترامب للدولار تمثل بداية مرحلة جديدة من الانخفاضات حيث تستهدف سعر صرف يدعم المصدرين الأميركيين. كتبت جين، خبيرة استراتيجيات العملات السابقة في بنك مورغان ستانلي، والتي طورت نظرية "ابتسامة الدولار"، في مذكرة قبل خطاب ترامب أمس نشرتها "بلومبيرغ": "قد تكون هذه بداية موجة هبوط جديدة للدولار، وقد لا يكون الكثيرون مستعدين لها. لقد اعتاد جيل من محللي العملات على التعامل مع دولار قوي واقتصاد أميركي قوي، وهم عاجزون عن استيعاب سيناريو ضعف الدولار مع قوة الاقتصاد الأميركي".

وفعلياً قال ترامب للصحافيين في ولاية أيوا إنّ الانخفاض الأخير للدولار يُعدّ أمراً إيجابياً للشركات الأميركية. وبينما يتوافق هذا مع تصريحات سابقة لمسؤولين أميركيين، إلا أن تصريحاته أثرت بأسواق العملات في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، ويعود ذلك جزئياً إلى أنها بدت وكأنها تؤكد الانخفاض الحاد في قيمة الدولار خلال الجلسات الأخيرة، بحسب "بلومبيرغ".

وقال أنتوني دويل، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة بيناكيل لإدارة الاستثمار في سيدني: "عندما يبدو الشخص القادر على الدفاع عن العملة غير مكترث، فإن الدعم الذي يوفره الدولار يتضاءل. وتعيد الأسواق طرح التساؤل حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تطلب من المستثمرين قبول مستوى أدنى من الاستقرار، وبالتالي تفرض ثمناً أعلى لتحمل المخاطر الأميركية".

ووفق "بلومبيرغ" يمكن اعتبار تبني ترامب ضعف الدولار بمثابة رادع إضافي لحاملي الأصول الأميركية في الخارج، وذلك في أعقاب تهديدات بفرض رسوم جمركية على حلفاء رئيسيين، وهجمات على استقلالية مجلس الاحتياط الفيدرالي، وسياسات غير متوقعة. ويرى البعض أن لامبالاة ترامب الظاهرة تجاه انخفاض قيمة الدولار إشارة أخرى لبيع العملة، وتسريع عملية "التخلص التدريجي" من الأصول مثل سندات الخزانة.

وشرح خبراء الاستراتيجيات في "بلومبيرغ" أنه "لا تزال نسبة المخاطرة إلى العائد للعملة الأميركية منحازة بشدة لصالح المزيد من الضعف". فقد انخفض مؤشر ما يسمى بانعكاسات المخاطر للدولار مقابل العملات الرئيسية إلى أدنى مستوى له منذ يونيو/ حزيران، أمس الثلاثاء، استناداً إلى مؤشر من "جي بي مورغان تشيس"، مما يشير إلى زيادة الطلب من المستثمرين على الحماية من ضعف الدولار في أسواق الخيارات.

وبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يُعتبر الدولار مُبالغاً في قيمته مقارنةً بجميع عملات مجموعة العشر (تضم 11 دولة هي؛ بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة) باستثناء الفرنك السويسري، وذلك وفقاً لمعيار تعادل القوة الشرائية. وأظهرت البيانات أن الين واليورو مُبالغ في قيمتهما بشكلٍ ملحوظ، مما يدعم الادعاءات بأن المصدرين في أوروبا واليابان يتمتعون بميزة غير عادلة.

ولكن لا يرى الجميع أنّ تصريحات ترامب هي بداية لعملية بيع طويلة الأمد للدولار. فقد قال رودريغو كاتريل، وهو خبير استراتيجي في العملات في بنك أستراليا الوطني المحدود في سيدني: "إن تعليق الرئيس ترامب هو علامة على أن الإدارة الأميركية ليست ضد الانخفاض الأخير في قيمة الدولار، ولكن بشكل أكبر على أن الولايات المتحدة تريد أن ترى عملات مثل اليوان الصيني والين الياباني ترتفع قيمتها". وقال: "لا أعتقد أن الرئيس يريد إحداث تحول جيلي في الدولار، لكن الغموض المحيط بوضع الدولار يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين".

انعكاسات الدولار الضعيف

بحسب روبرت كابلان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة غولدمان ساكس، فإن ضعف الدولار لفترة طويلة ينطوي على عدد من المخاطر على الاقتصاد الأميركي. وقال في مقابلة على تلفزيون بلومبيرغ: "صحيح أن ضعف الدولار يعزز الصادرات. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لديها ديون بقيمة 39 تريليون دولار في طريقها إلى أكثر من 40 تريليون دولار، وعندما يكون لديك هذا القدر من الديون، أعتقد أن استقرار العملة ربما يتفوق على الصادرات". وتابع: "أعتقد في الواقع أن الولايات المتحدة سترغب في رؤية دولار مستقر وتريد الاستقرار. إنهم يريدون أن يكونوا قادرين على بيع الجزء الطويل من منحنى سندات الخزانة: الدولار المستقر يساعد في ذلك"، وفق قوله.