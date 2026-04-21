إليك أبرز نصائح رحلات السياحة في صيف 2026

- يواجه السياح تحديات في التخطيط لرحلات صيف 2026 بسبب التوترات الجيوسياسية، مما يجعل الحجز المبكر محفوفًا بالمخاطر. ينصح الخبراء بالحجوزات المسبقة بدون التزام بالدفع لتجنب الخسائر المالية. - إلغاء الرحلات قد يكلف المسافرين رسومًا تتراوح بين 50 إلى 100 دولار. يُفضل الانتظار حتى موعد الرحلة لتجنب تكاليف الإلغاء، حيث قد تتحسن الأوضاع أو تلغي شركات الطيران الرحلات. - رحلات الترانزيت قد تكون اقتصادية لكنها محفوفة بالمخاطر في أوقات النزاعات. يُنصح باختيار وجهات بعيدة عن التوتر ومتابعة التطورات السياسية.

مع اقتراب فصل صيف 2026، يبدأ الكثير من السياح والعائلات التخطيط لرحلات السياحة والبحث عن أماكن جديدة لزيارتها، وعادة ما ترتفع الحجوزات في الصيف بنسبة 50% مقارنة مع فصل الشتاء. إلا أن التصاعد الحالي للتوترات الجيوسياسية والأوضاع الإقليمية يضع الكثير من العائلات في حيرة، إن كانوا سيسعون إلى البدء بحجز التذاكر خوفاً من ارتفاع أسعارها مستقبلاً، أو ينتظرون إلى حين تهدئة الأوضاع السياسية والتوترات الأمنية.

لا شك أن قرار السفر اليوم أصبح يعتمد على مزيج من التخطيط والحذر، فالأحداث المتسارعة، وإغلاق العديد المطارات بشكل فجائي، أو حتى إغلاق المجال الجوي، يربك المسافرين والقطاع السياحي، ولذا من المهم التأني واعتماد هذه الاستراتيجيات قبل الانخراط في أي رحلة خلال فصل الصيف، من خلال اتباع الخطوات التالية.

الحجز المسبق لرحلات السياحة صيفاً

عادة وبحسب خبراء السياحة، من الجيد الحصول على أسعار منخفضة من خلال الحجز المبكر لتذاكر السفر، وحجز الفنادق قبل ثلاثة إلى ستة أشهر، والعديد من العائلات، خاصة في دول الخليج، تعمد إلى حجز التذاكر إلى دول مختلفة قبل تسعة أشهر بهدف الحصول على أفضل الصفقات.

ولكن في المرحلة الراهنة، فإن الحجز المبكر لتذاكر السفر قد يشكل معضلة، خاصة بالنسبة إلى العائلات التي تعيش في مناطق، أو تريد زيارة مناطق متوترة. لذا ينصح خبراء السياحة بدلاً من الحجز المبكر الآن، ودفع الرسوم والتكاليف، القيام بما يعرف بالحجز بدون التزام بالدفع، أو فقط شراء التذاكر من دون دفع الرسوم إلى ما قبل الرحلة بأسبوع أو أسبوعين، بحسب الشروط التي تضعها شركات الطيران. تساعد الحجوزات المسبقة من دون دفع الرسوم في الحصول على أسعار تنافسية وفي الوقت نفسه تتيح للسائح الفرصة في الغاء الرحلة في حال تطورت الأوضاع الجيوسياسية والأمنية.

ماذا عن إلغاء الرحلات؟

العديد من السياح يلجأون إلى خيار إلغاء الرحلات في حال عدم تمكنهم من السفر، وتُقدَّر معدلات إلغاء الحجوزات عالمياً بحوالي 20% إلى 25% في المتوسط، إلا أن هذا الإلغاء لا يكون مجانياً دائماً، إذ يخسر المسافرون في المتوسط ما بين 50 إلى 100 دولار رسوم إلغاء أو فرق سعر، ولذا، فإن كنتم قد سبق وحجزتم رحلات سياحية، أو تذاكر سفر، وغرف فندقية، من الأفضل التريث قبل الإلغاء.

ويمكن أن تتبدل الأحوال وتتحسن، وبالتالي السفر في الوقت المحدد، أو قد تقوم شركات الطيران بنفسها بإلغاء الرحلات او إعادة جدولتها، وبالتالي لا يضطر المسافر لدفع الأموال، هذا من جهة، ومن جهة ثانية قد يحصل على تعويض نتيجة التغيرات الحاصلة من قبل شركات الطيران. وينصح السياح الذين قاموا بالفعل بالحجز المبكر بالانتظار حتى موعد الرحلة، وعندها إما الإلغاء أو انتظار قرارات شركات الطيران.

ماذا عن رحلات الترانزيت؟

من المهم بالنسبة الى السياح خلال العديد من رحلات السياحة التي يقومون بها استخدام آليات سفر الترانزيت، على اعتبار أن تذاكر السفر عادة ما تكون أرخص في حال وجود محطة او محطتين، إلا أن هذه الرحلات خلال أوقات الحروب قد تكون سلاحاً ذا حدين، فمن جهة قد تتأثر مناطق الترانزيت بالحروب، ومن جهة ثانية، قد يعلق المسافر في هذه الدول لفترات طويلة في حال إغلاق المجال الجوي، وقد تكون رحلات الترانزيت خياراً مهماً، لأنها تتيح للمسافر التأني في حال حدوث أي توتر أمني فجائي، ولذا ينصح عادة بأهمية اختيار الوجهات، وتحديداً وجهات الترانزيت، وأن تكون بعيدة نسبياً عن مناطق النزاعات والحروب حتى يتيسر للمسافر اختيار الأفضل.

وفي بعض الحالات قد تتحول الوجهات الأقل طلباً في الترانزيت إلى فرصة سفر بكلفة وضغط أقل، لكنها تتطلب متابعة دقيقة للتطورات السياسية وأسعار التذاكر وحالة الرحلات، مع قدر من المرونة في مواعيد السفر والعودة.

ما هي البدائل؟

في ظل الأوضاع غير المستقرة وحالة عدم اليقين، قد يضطر العديد من السياح أو المسافرين إلى التنقل لأسباب ضرورية مثل الظروف العائلية أو الصحية أو الالتزامات المهنية التي لا يمكن تأجيلها. في مثل هذه السياقات، لا يعود السفر خياراً بسيطاً، بل يصبح قراراً معقداً تحكمه عوامل الأمن والكلفة وسهولة الوصول. لذلك يجد المسافر نفسه أمام مجموعة من البدائل التي تساعده على التكيف مع القيود المفروضة على حركة الطيران.

ففي حال اضطراب المجال الجوي أو ارتفاع المخاطر الأمنية، قد يتم اللجوء إلى تغيير مسار الرحلة، بحيث يمكن حينها أن يصبح السفر الجوي صعباً، وبدلاً من ذلك، يمكن السفر بوسائل بديلة مثل السفر البري أو البحري، رغم أنها قد تكون أطول زمناً من حيث الإجراءات. كما أن بعض المسافرين يختارون استخدام رحلات غير مباشرة أو التوقف في دول وسيطة لتجنب مناطق التوتر أو الإغلاق الجوي، ولذا لا بد من وضع خطط أخرى للسفر البري أو البحري.