إلغاء مئات رحلات الطيران في الولايات المتحدة تأثراً بالإغلاق الحكومي

شهدت حركة الطيران في مطارات الولايات المتحدة اليوم الجمعة إلغاء مئات الرحلات الجوية، تأثراً بالإغلاق الحكومي المستمر منذ 38 يوماً، وعدم حصول موظفي المراقبة الجوية على رواتبهم منذ أكثر من شهر. وأشارت إدارة الطيران الفيدرالية وشركات الطيران إلى أنها تسعى لمعالجة النقص في أعداد الموظفين، فيما أكدت شركات الطيران الكبرى أن الرحلات الدولية لم تتأثر.

وفي جولة لمراسل "العربي الجديد" في مطار رونالد ريغان، أحد المطارات المتأثرة والواقع على بعد بضعة أميال من العاصمة واشنطن، ذكر أحد الموظفين أن المطار يشهد زحاماً عادياً اليوم، لكنه أشار إلى وجود حالات إلغاء وتأخير في الرحلات. وأضاف أن المعرفة المسبقة بالأزمة دفعت بعض شركات الطيران إلى التكيّف مع الوضع وإبلاغ المسافرين مبكراً، ما دفع البعض إلى السفر يوم الخميس لتفادي التأخير.

وقالت إحدى المسافرات، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، إنها سعيدة لأن رحلتها إلى تكساس لم تتأثر بالإلغاء، لكنها أبدت غضبها من تأثر رحلات المواطنين بالخلافات السياسية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري مع استمرار الإغلاق الحكومي. وأوضحت أن الفترة الحالية هي موسم الإجازات، خاصة مع اقتراب عيد الشكر، الذي تتجمع فيه الأسر الأميركية على مائدة الطعام ويسافر الأبناء إلى منازل أسرهم من مختلف أنحاء البلاد.

وأشار وزير النقل شون دافي اليوم الجمعة إلى أن نسبة التخفيضات قد تصل إلى 20% في بعض المطارات إذا استمر الإغلاق خلال موسم العطلات. وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلن دافي أن تخفيض عدد الرحلات أمر ضروري لضمان السلامة في ظل نقص التمويل. وحددت إدارة الطيران الفيدرالية أمس الخميس 40 مطاراً رئيسياً تشهد انخفاضاً في عدد الرحلات بنسبة 4%، من بينها مطارات العاصمة واشنطن ونيويورك وشيكاغو وسان فرانسيسكو وبوسطن، إضافة إلى مطارات صغيرة مرتبطة برحلات رئيسية، ما أدى إلى أزمة على مستوى الولايات. ومن المحتمل أن تتضاعف الأزمة الأسبوع المقبل مع إعلان الإدارة رفع النسبة إلى 10%، وهو ما يهدد بمزيد من التأجيلات التي قد تنعكس على باقي الرحلات.

وتلزم الحكومة نحو 134 ألف مراقب حركة جوية ونحو 50 ألف ضابط في إدارة أمن النقل بالحضور إلى العمل خلال فترة الإغلاق، من دون حصولهم على رواتب منذ بداية الشهر الماضي. وأوضح موظف في المطار، طلب عدم ذكر اسمه، أن الموظفين اضطروا إلى الاقتراض للذهاب إلى العمل واستخدام بطاقاتهم البنكية لتأمين الطعام والشراب، مشيراً إلى أن طول مدة الإغلاق دفع بعضهم إلى الحصول على إجازات مرضية إلزامية، ما أدى إلى أزمة في الإدارة وضغط نفسي كبير على الموظفين الفيدراليين المرتبطين بدفع أقساط المنازل والسيارات وغيرها.

وامتد الإغلاق الحكومي لأكثر من شهر وثمانية أيام، محطماً الرقم القياسي لأطول فترة في تاريخ الولايات المتحدة خلال ولاية الرئيس ترامب الأولى. ورغم المفاوضات بين الحزبين هذا الأسبوع في مجلس الشيوخ للتوصل إلى اتفاق، إلا أنها انتهت من دون نتائج. ومن المتوقع أن يصوت المجلس اليوم للمرة الخامسة عشرة على إعادة فتح الحكومة، لكن من غير المرجح إقراره. ويسعى زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون إلى تعديل التشريع المختلف عليه بين الحزبين، غير أن الديمقراطيين، كما تشير صحيفة "ذا هيل"، لا يثقون بحسن نية الرئيس ترامب بشأن تمديد دعم الرعاية الصحية ووقف تسريح الموظفين الفيدراليين.

وابتداءً من اليوم الجمعة، ألزمت إدارة الطيران الفيدرالية شركات الطيران بتخفيض 4% من رحلاتها في 40 مطاراً من الأكثر ازدحاماً، على أن ترتفع النسبة إلى 6% الثلاثاء المقبل، و8% الخميس، و10% يوم الجمعة. وحتى منتصف اليوم، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه تم إلغاء 780 رحلة من أصل 25 ألف رحلة مقررة، أي بنسبة 3%، فيما أشارت صحيفة "ذا هيل" إلى إلغاء أكثر من 1000 رحلة، إضافة إلى تأخر مواعيد الوصول. وأوضحت شركات الطيران أن نسبة الإلغاءات في بعض الولايات بلغت رحلة واحدة من كل خمس رحلات، فيما أشارت الخطوط الجوية الأميركية إلى أن معظم الركاب الذين ألغيت رحلاتهم وجدوا أماكن في رحلات أخرى خلال ساعات.