إلغاء رفع رسوم تأسيس الشركات في سورية بعد اعتراضات واسعة

- ألغت وزارة الاقتصاد والصناعة في سورية قرار رفع الرسوم لتأسيس الشركات بعد اعتراضات من غرف التجارة والصناعة، حيث كان القرار يشكل عبئًا إضافيًا على بيئة الأعمال. - التراجع عن القرار جاء بسبب عدم توافقه مع الواقع الاقتصادي وقدرة رواد الأعمال، وكان سيؤدي إلى إعاقة تأسيس شركات جديدة ودفع الأنشطة للعمل خارج الإطار القانوني. - يعكس التراجع مرونة الدولة في اتخاذ القرارات، ويشجع الأنشطة الاقتصادية ضمن الإطار القانوني، مما يدعم التنمية والاستثمار وخلق فرص عمل.

ألغت وزارة الاقتصاد والصناعة في سورية قرارها المتعلق برفع الرسوم والحدود المالية الخاصة بتأسيس وتوثيق الشركات، وذلك بعد يومين فقط على صدوره، بموجب قرار جديد وقّعه الوزير نضال الشعار، قضى بطيّ القرار رقم /70/ الصادر بتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني 2026. وكان القرار المُلغى قد تضمّن زيادات كبيرة على الحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات، إلى جانب رفع رسوم التأسيس، ورسوم التصديق على الدراسات الأولية لشركات الأموال، وأتعاب إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية. كما شمل زيادة رسوم دراسة عقود شركات الأشخاص والشركات المدنية والمبادلات، ورفع كلفة الحصول على صور مصدّقة من السجلات التجارية والأنظمة الأساسية للشركات المحلية والأجنبية، ما اعتُبر عبئًا إضافيًّا على بيئة الأعمال في ظل ظروف اقتصادية معقّدة.

ورغم أن القرار الجديد لم يتضمّن أي توضيح رسمي لأسباب الإلغاء، قالت مصادر مطّلعة لـ"العربي الجديد" إن التراجع جاء نتيجة اعتراضات واسعة من غرف التجارة والصناعة وفعاليات اقتصادية، رأت أن الأرقام المالية التي تضمّنها القرار لا تنسجم مع الواقع الاقتصادي الحالي، ولا مع قدرة شريحة واسعة من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وحذّرت هذه الجهات من أن تطبيق القرار كان سيؤدي إلى إعاقة تأسيس شركات جديدة، وربما دفع بعض الأنشطة الاقتصادية إلى العمل خارج الإطار القانوني.

ويأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه قطاع تأسيس الشركات في سورية تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة ضعف القدرة التمويلية، وتراجع السيولة، وارتفاع تكاليف التشغيل، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي تحيط بالمشهد الاقتصادي. ويرى متابعون أن أي زيادة في الرسوم أو المتطلبات المالية في هذه المرحلة قد تُضعف ما تبقى من حوافز الدخول إلى السوق النظامية، في وقت تطرح فيه الحكومة إعادة الإعمار وتحريك الاستثمار أولويةً اقتصاديةً.

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس إدارة الغرفة، لؤي الأشقر لـ"العربي الجديد"، إن التراجع عن القرار المتعلق بزيادة الرسوم على تسجيل الشركات يعكس "مرونة الدولة في اتخاذ القرارات وتصحيح المسارات بما يخدم الخطط والبرامج الاقتصادية". واعتبر أن تعديل القرار بعد فترة قصيرة من صدوره يؤكد وجود متابعة واستجابة للملاحظات التي طرحتها الفعاليات الاقتصادية، بما يحقق المصلحة العامة، رغم وجود ملاحظات سابقة تتعلق بتأثير القرار على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وأضاف الأشقر أن تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتأسيس الشركات من شأنه تشجيع الأنشطة الاقتصادية على العمل ضمن الإطار القانوني، وتسهيل إجراءات التسجيل، بما يدعم الجوانب التنموية والاستثمارية، ويسهم في خلق فرص عمل وتحريك الدورة الاقتصادية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي يحيى عمر السيد لـ"العربي الجديد"، إن التراجع عن القرار يعكس إدراكًا متأخرًا لحساسية مرحلة التعافي الاقتصادي، موضحًا أن "رفع الرسوم والحد الأدنى لرؤوس الأموال في اقتصاد يعاني ضعفَ الدخل وندرةَ التمويل يؤدي عمليًّا إلى تقليص عدد الشركات الجديدة، وليس إلى تحسين جودة السوق كما يُروَّج أحيانًا". وأضاف السيد أن تشجيع تأسيس الشركات يتطلب سياسات تحفيزية، ولا سيما في القطاعات الإنتاجية والخدمية الصغيرة، محذرًا من أن "أي إجراءات مالية مرتفعة قد تعمّق الفجوة بين الاقتصاد المنظم والاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يتناقض مع أهداف توسيع القاعدة الضريبية وتنظيم السوق".

ويعكس هذا التراجع، وفق مراقبين، حجم الضغوط التي تواجهها الحكومة في الموازنة بين الحاجة إلى زيادة الإيرادات العامة من جهة، وضرورة خلق بيئة أعمال أقل كلفة وأكثر جذبًا للاستثمار المحلي من جهة أخرى، في مرحلة يراهن فيها الخطاب الرسمي على دور القطاع الخاص في إعادة تحريك الاقتصاد السوري.