إلغاء رحلات جوية من دبي وإسطنبول إلى إيران

أفاد مطار دبي الدولي، اليوم الجمعة، بإلغاء ما لا يقل عن ستّ رحلات جوية كانت مقرّرة من دبي إلى عدد من المدن الإيرانية، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب الإلغاء أو مدة استمراره. وفي السياق نفسه، أعلن مطار إسطنبول إلغاء خمس رحلات على الأقل تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية كانت متجهة إلى طهران، وذلك خلال اليوم نفسه. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في قطاع الطيران أن قرارات الإلغاء جاءت في ظل "تقييمات أمنية وتشغيلية متعلقة بتطور الأوضاع داخل إيران"، وسط حالة من الترقب لدى شركات الطيران الإقليمية والدولية.

وتشهد إيران منذ أسابيع موجة احتجاجات في عدد من المدن، على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية، إلى جانب مطالب سياسية واجتماعية أوسع. وترافقت هذه الاحتجاجات مع تشديد أمني ملحوظ، وفرض قيود متقطعة على حركة الإنترنت والاتصالات، ما أثار مخاوف لدى شركات الطيران من احتمال تأثر سلامة العمليات الجوية أو انتظام حركة الملاحة، خاصّة في المطارات الرئيسية.

وكانت شركات طيران عدّة قد علّقت أو قلّصت رحلاتها إلى إيران في فترات سابقة عند تصاعد التوترات الداخلية أو الإقليمية، في إطار إجراءات احترازية تتعلق بسلامة الطيران والركاب. ولم تصدر حتّى الآن بيانات رسمية من السلطات الإيرانية بشأن تأثير الاحتجاجات الأخيرة على حركة الطيران المدني، في وقت يترقّب فيه المسافرون وشركات الطيران أيّ مستجدات قد تحدّد مسار الرحلات خلال الأيام المقبلة.

(رويترز، العربي الجديد)