- أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية إلغاء "كارت الجوازات الورقي" للمسافرين المصريين عبر مطار القاهرة الدولي اعتباراً من 11 إبريل 2026، بهدف تسريع التحول الرقمي وتبسيط إجراءات السفر. - القرار يهدف إلى تقليل زمن إنهاء إجراءات السفر وتحقيق انسيابية أكبر في حركة الركاب، مع تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وتعزيز كفاءة الأداء داخل المطار. - يأتي القرار ضمن جهود حكومية لتحديث البنية التحتية وتعزيز التحول الرقمي، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وسيتم تعميم النظام الجديد تدريجياً في باقي المطارات المصرية.

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية إلغاء العمل بـ"كارت (بطاقة) الجوازات الورقي" للركاب المصريين في السفر والوصول عبر مطار القاهرة الدولي اعتباراً من يوم السبت 11 إبريل/نيسان 2026، في إطار توجه حكومي لتسريع التحول الرقمي وتبسيط إجراءات السفر في البلاد. وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرار سيُطبق في جميع مباني الركاب الخمس بالمطار، ويهدف إلى تقليل زمن إنهاء إجراءات السفر وتحقيق انسيابية أكبر في حركة الركاب، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل وفق أحدث المعايير الدولية.

وأشار البيان عن وزير الطيران المدني سامح الحفني، قوله إن الخطوة تعكس "توجهاً حكومياً نحو تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وتعزيز كفاءة الأداء داخل المطار" بما يواكب التطورات العالمية في صناعة النقل الجوي. وأضاف الوزير أنه من المقرر تعميم النظام الجديد تدريجياً في باقي المطارات المصرية خلال المرحلة المقبلة، دون تحديد جدول زمني لذلك.

وبيّنت الوزارة التعاون بين الجهات الأمنية المعنية، مؤكدة أن التنسيق بينها كان له دور رئيسي في تنفيذ القرار، الذي يأتي ضمن جهود حكومية أوسع لتحديث البنية التحتية للخدمات وتعزيز التحول الرقمي في مؤسسات الدولة. يذكر أن مصر تعد من الدول النادرة التي تطلب من المسافرين المصريين والأجانب ملء بطاقة ورقية خاصة عند السفر والوصول قبل ركوب الطائرات بالخارج أو من داخل مصر.

ثم بعد ذلك، يسلمها الراكب للسلطات على الطائرات ومنافذ السفر ثم يعيد كتابة البيانات ذاتها ورقياً أثناء المرور على منافذ الجوازات بطريقة روتينية تؤدي إلى تكدس المسافرين وتزيد زمن الخروج من المطارات ما بين 30 - 60 دقيقة بما دفع منظمات الطيران الدولية والاتحاد المصري للغرف السياحية لإنهاء العمل بهذا النظام الذي جرى استبداله بنظام الرصد الرقمي للجوازات منذ سنوات ولم يفعّل حتى الآن.