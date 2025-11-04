إلغاء التأشيرات بين موسكو وعمان ينعش السياحة الروسية

- اتفاقية إلغاء التأشيرة بين روسيا والأردن تعزز السياحة الروسية بتقديم وجهة آمنة ومتنوعة، مما يلبي تطلعات المسافر الروسي. - إلغاء التأشيرة يقلل التكاليف والإجراءات، مما يجعل الأردن وجهة جذابة للسياح الروس، مع توقع زيادة تدفقهم بدءاً من ديسمبر بفضل تحسن الأوضاع الإقليمية. - الاتفاقية، سارية من 13 ديسمبر، تسمح بإقامة 30 يوماً متواصلة في الأردن، مما يساهم في تعافي السياحة الروسية بعد جائحة كورونا وزيادة أعداد السياح.

في تطور لافت يعيد رسم خريطة السياحة الخارجية لروسيا، تبرز اتفاقية إلغاء التأشيرة بين موسكو وعمان عامل جذب رئيسيا في السوق السياحية. تأتي هذه الخطوة في وقت حاسم، حيث تبحث شركات السياحة الروسية عن وجهات جديدة تلتقي مع تطلعات المسافر الروسي من حيث الأمان والتنوع وسهولة الإجراءات. وسط توقعات بانتعاشة كبيرة في تدفق السياح الروس، خاصة مع بداية تحسن المشهد الإقليمي وعودة هامش الطمأنينة إلى نفوس السائحين.

وقالت تاتيانا ألكسندروفنا، مسؤولة بشركة سياحية في موسكو، لـ"العربي الجديد" إن قرار إلغاء التأشيرة بين روسيا والأردن" يعتبر نقطة تحول إيجابية للغاية في سوق السياحة الخارجية". وأضافت "لقد جاء هذا القرار في توقيت هام، حيث تشهد السوق حالة من البحث عن بدائل جديدة تلبي شغف المسافر الروسي"، مشيرة إلى أن الأردن يقدم باقة سياحية فريدة تناسب مختلف الأذواق بين التاريخ والطبيعة والعلاج".

وأوضحت ألكسندروفنا أن إلغاء التأشيرة سيزيل عبء الإجراءات الإدارية ويقلل من التكاليف الإجمالية للرحلة، مما يجعلها وجهة جذابة، مضيفة "نحن نتوقع زيادة في أعداد الراغبين في زيارة الأردن بدءاً من ديسمبر القادم".

من جهته قال دميتري فلاديميروفيتش، مسؤول في قسم الرحلات الخارجية بشركة سياحية في موسكو لـ"العربي الجديد" إن "التوقعات المتفائلة بزيادة الإقبال الروسي على الأردن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتحسن المتوقع في الأجواء العامة للمنطقة". وأضاف "كانت الأحداث في غزة عاملاً مقلق للعديد من السياح الروس الذين كانوا يخشون السفر إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها. ولكن مع تحسن الوضع في الوقت الحالي، فإن ثقة السائح الروسي ستبدأ في العودة تدريجياً". وخلص إلى التأكيد بأن "الأردن تحديداً يتمتع بصورة إيجابية بما هو وجهة آمنة ومستقرة، وهو ما يعززه الآن بخطوة إلغاء التأشيرة".

شروط إلغاء التأشيرة

يذكر أن اتفاقية إلغاء التأشيرة بين روسيا والأردن، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 13 ديسمبر/كانون الأول القادم، وستسمح للمواطنين الروس بدخول الأراضي الأردنية والإقامة فيها دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة لمدة تصل إلى 30 يوماً متواصلة في كل زيارة. ويشترط الاتفاق أن تكون الزيارة لأغراض السياحة وليس للعمل أو الدراسة أو الإقامة الدائمة. كما ينص على ألا يتجاوز إجمالي مدة إقامة المواطن الروسي على الأراضي الأردنية 90 يوماً في السنة التقويمية. وذلك وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها الرسمي نهاية الشهر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الأردن كان قد استقطب أعداداً قياسية من السياح الروس في الفترة التي سبقت الجائحة، حيث سجل عام 2019 ذروة بلغت حوالي 62 ألف سائح روسي. إلا أن هذه الأرقام شهدت تراجعاً حاداً وغير مسبوق خلال فترة جائحة كورونا وما تبعها من قيود على السفر عالمياً. ففي عام 2023، لم يتجاوز عدد الزوار الروس 24 ألف سائح، وهو رقم يعكس حجم التأثير السلبي، رغم أنه يشكل في نفس الوقت نمواً بنسبة 50% مقارنة بعام 2022، مما يشير إلى بداية تعافٍ بطيء، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، في وقت سابق. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية، إلى جانب استقرار الأوضاع في الإقليم، في تسريع وتيرة هذا التعافي بشكل كبير.