أُلغيت آلاف الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة التي كان من المقرر إقلاعها خلال عطلة نهاية الأسبوع، في الوقت الذي بدأت فيه عاصفة شديدة في إحداث فوضى يوم السبت، في أجزاء واسعة من البلاد، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وعرقلة الطرق السريعة الرئيسية بجليد خطير. ويخضع ما يقرب من 140 مليون شخص، أو أكثر من 40% من سكان الولايات المتحدة، لتحذير من عاصفة شتوية من نيو مكسيكو إلى نيو إنغلاند.

وذكرت شركة "سيريام" لتحليل بيانات الطيران السبت، أنه بالنسبة إلى بعض الخطوط الجوية، تقترب الرحلات الملغاة الأحد، من مستويات لم تشهدها البلاد منذ أصابت جائحة كورونا السفر الجوي بالشلل. واعتباراً من الساعة 09.30 صباح السبت بتوقيت نيويورك (12.30 ظهراً بتوقيت غرينتش) أُلغي 90% من الرحلات من ممفيس و76% من أوكلاهوما سيتي و75% من دالاس - فورت وورث.

وتوقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تساقط ثلوج كثيفة على نطاق واسع من السبت إلى الاثنين، تمتد من جنوب جبال روكي إلى نيو إنغلاند، وطالبت السكان بالاستعداد لسلسلة من الأيام شديدة البرودة. وقالت أليسون سانتوريلي، خبيرة الأرصاد الجوية في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية: "سيكون ذوبان الجليد والثلج في غاية البطء، ولن يختفيا في أي وقت قريب، وهذا سيعيق أي جهود للتعافي". ودق حكام أكثر من 12 ولاية ناقوس الخطر بشأن الطقس المضطرب القادم، وأعلنوا حالة الطوارئ أو حثوا السكان على البقاء في منازلهم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وافق على إعلانات الطوارئ لما لا يقل عن عشر ولايات بحلول يوم السبت، مع توقع المزيد. وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم إن الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ نشرت السلع والموظفين وفرق البحث والإنقاذ مسبقاً في ولايات عديدة. وأضافت نوم، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس: "نطلب فقط من الجميع أن يكونوا حكماء - ابقوا في منازلكم إذا كان ذلك ممكناً".

وبينما بدأت الأطقم في بعض الولايات الجنوبية العمل لاستعادة خطوط الكهرباء المتضررة يوم السبت، أصدر المسؤولون في بعض الولايات الشرقية تحذيرات نهائية للسكان. وأُبلِغ عن حوالى 120 ألف حالة انقطاع للتيار الكهربائي في مسار العاصفة الشتوية يوم السبت، بما في ذلك حوالى 50 ألف حالة في كل من تكساس ولويزيانا، وفقاً لموقع باوراوتج دوت يو إس.

وأُلغي حوالى 13 ألف رحلة جوية يومي السبت والأحد في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقاً لموقع تتبع الرحلات الجوية فلايت أوير. وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران السبت، أن العاصفة الشتوية الشديدة المتوقعة في الولايات المتحدة تسببت في قيود كبيرة على عملياتها الجوية. وقال متحدث باسم الشركة إنه جرى إلغاء الرحلات المتوجهة إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة بشكل خاص ليوم الأحد، مؤكداً توقع حدوث تأخيرات فردية وإلغاءات إضافية.

ولا يزال من غير الواضح عدد الرحلات والركاب المتضررين، حيث أوضح المتحدث، قائلاً: "نظراً لتقلب الأحوال الجوية وتطور الوضع المستمر، لا يمكننا حالياً تقديم أرقام دقيقة"، مشيراً إلى أنه سيجري إخطار الركاب عبر البريد الإلكتروني.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، من المتوقع أن تستمر الرحلات المتوجهة إلى جنوب وشمال غرب وغرب الولايات المتحدة كما هو مخطط لها، وكذلك الرحلات المتجهة إلى كندا.

( أسوشييتد برس، العربي الجديد)