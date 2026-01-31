- أبدت إكسون موبيل وشيفرون اهتمامًا حذرًا بالاستثمار في قطاع النفط الفنزويلي، مشددتين على الحاجة لأطر قانونية قوية وبيئة سياسية مستقرة قبل اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل. - تخطط شيفرون لزيادة إنتاجها في فنزويلا بنسبة تصل إلى 50% باستخدام السيولة المتولدة محليًا، مع التركيز على سداد الالتزامات وتغطية تكاليف التشغيل. - رغم التغييرات في السياسة النفطية الفنزويلية، تظل العقبات القانونية والسياسية تحديًا رئيسيًا، مما يدفع الشركات لتجنب ضخ رؤوس أموال جديدة حتى تتضح البيئة القانونية والمالية.

قدّمت شركتا النفط الأميركيتان العملاقتان إكسون موبيل وشيفرون للمستثمرين، أمس الجمعة، بعض المعلومات الجديدة حول رؤيتهما بشأن فنزويلا، على الرغم من عدم إعلان أيٍّ منهما عن التزامات استثمارية طويلة الأجل، وذلك في ظلّ مواصلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

الضغط على شركات النفط الأميركية لإعادة بناء قطاع الطاقة في فنزويلا.

وخلال مؤتمر لإعلان الشركتين عن أرباح الربع الرابع في 2025 أمس الجمعة، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل دارين وودز بقدرات شركته التكنولوجية التي تُتيح استخراج النفط الخام الفنزويلي الثقيل، الذي يُعدّ باهظ الثمن تقليدياً، بتكلفة أقل، بينما صرّح الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون مايك ويرث بأنّ شركته ستُعالج المزيد من النفط الخام الفنزويلي عبر مصافيها في الولايات المتحدة. وأكد الرئيسان التنفيذيان أنهما لا يزالان بحاجة إلى رؤية أطر قانونية قوية وبيئة سياسية مستقرة قبل اتخاذ أي قرارات بشأن أي مشاريع طويلة الأجل.

وتخطط "شيفرون" لتمويل عملياتها في فنزويلا عبر السيولة المتولدة من أصولها الحالية هناك، وهو ما يمنحها هامشاً لرفع الإنتاج بما يصل إلى 50% من دون اللجوء إلى ميزانيتها الرأسمالية العالمية. وقال ويرث: "يجب أن تتوقعوا منا الاستمرار في التركيز على القيمة والانضباط في إدارة رأس المال"، وأضاف: "إنه مورد ضخم لديه فرصة ليصبح جزءاً أكبر من محفظتنا الاستثمارية في المستقبل، لكننا نحتاج أيضاً إلى رؤية استقرار في البلاد ونحتاج إلى الثقة بالنظام المالي".

وستستخدم "شيفرون" الأرباح الأولية من فنزويلا لسداد التزامات وديون مستحقة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية إلى جانب تغطية تكاليف التشغيل الاعتيادية مثل صيانة الآبار ومضخات النفط وخطوط الأنابيب ومحطات الضغط. وتنتج الشركة حالياً نحو 250 ألف برميل يومياً من مشاريع مشتركة مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية، وهو ما يمثل قرابة 2% من تدفقاتها النقدية السنوية بحسب ما نُقل عن الشركة.

وفي الوقت نفسه، تتخذ شركتا إكسون موبيل وشيفرون خطوات حذرة أثناء دراسة دعوة ترامب إلى استثمار 100 مليار دولار لإعادة بناء قطاع النفط الفنزويلي، وذلك بالتوازي مع تمسكهما بنموذج الإنفاق المنضبط الذي لاقى صدى إيجابياً لدى المستثمرين في وول ستريت. وأشاد الرئيسان التنفيذيان للشركتين بالفرص طويلة الأجل في فنزويلا التي تُوصف بأنها تملك أكبر احتياطيات نفطية في العالم نظرياً، غير أنهما تجنبا ضخ رؤوس أموال جديدة بعد إعلان الأرباح، مؤكدين أن أي مشاريع إضافية ستتطلب بيئة قانونية ومالية أكثر وضوحاً، وأنها ستنافس فرصاً أخرى حول العالم.

وفي هذا السياق، اتخذ الرئيس التنفيذي لإكسون موبيل دارين وودز نبرة أكثر إيجابية وهو يتحدث عن جهود لتحسين الإطار القانوني والمالي مع إقراره بأن ذلك سيستغرق وقتاً، بعد أن كان قد وصف فنزويلا سابقاً بأنها "غير صالحة للاستثمار" خلال اجتماع في البيت الأبيض. وقال وودز: "ما قلته في البيت الأبيض هو أنه في ظل الهياكل المالية الحالية من الناحية القانونية لا يمكن الاستثمار، ولكن هناك فرصاً لمعالجة ذلك، وإدارة ترامب ملتزمة بتحقيق هذا الهدف"، وأضاف أن البلاد "بحاجة إلى تمثيل ديمقراطي أكبر".

وقال المحلل جيمس ويست في "ميليوس للأبحاث"، في مذكرة بحثية ذُكرت خلال المؤتمر، إنّ "فنزويلا تُعد محركاً ملموساً للنمو بالنسبة لشيفرون بالنظر إلى أن أصولها حافظت على مستوى أدائها بينما انسحب منافسون من البلاد، مع الإشارة إلى أن حجم الإنتاج يظل مرتبطاً بالنظام المالي واللوائح والاستقرار السياسي".

وأول من أمس الخميس، وقّعت ديلسي رودريغيز، الرئيسة القائمة بأعمال فنزويلا، تغييرات وُصفت بالتاريخية في السياسة النفطية القومية بما يشمل خفض الضرائب والسماح بملكية أكبر لشركات النفط الأجنبية، وذلك عقب اختطاف نيكولاس مادورو من قبل القوات الأميركية، وبعد ذلك بوقت قصير، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يوسع قدرة الشركات الأميركية على تصدير وبيع وتكرير النفط الخام القادم من فنزويلا.

ويُمثل النفط الثقيل الفنزويلي تحدياً إضافياً لأنه شديد اللزوجة ولا ينساب بسهولة، وقد شبّه وودز هذا الواقع بتجارب الرمال النفطية الكندية، مشيراً إلى أن شيفرون تتبنى "نهجاً متميزاً" من شأنه خفض تكلفة الإنتاج عند التعامل مع هذا النوع من الخام. ومع ذلك، تبقى العقبة الأكبر هي ضمان سلامة أي استثمار مستقبلي من الناحية القانونية والسياسية، خصوصاً أن شركة إكسون موبيل سبق أن واجهت تأميماً لأصولها في فنزويلا في حقب سابقة، وفق ما أشارت إليه التقارير.