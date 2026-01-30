"إكسون موبيل" و"شيفرون" تحققان أرباحاً تفوق التوقعات

حققت شركتا إكسون موبيل وشيفرون الأميركيتان أرباحاً فاقت توقعات المحللين في الربع الأخير من العام الماضي، إذ ساعد ارتفاع إنتاج النفط على تعويض أثر تراجع أسعار الخام. وعزز عملاقا صناعة النفط الأميركية إنتاجهما من حوض بيرميان في الولايات المتحدة، ومن غويانا ومناطق أخرى. وبالنسبة إلى "إكسون موبيل"، بلغ الإنتاج السنوي أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، فيما استفادت "شيفرون" من دمج استحواذها على "هيس" بقيمة 48 مليار دولار.

ويأتي هذا الأداء المتفوق في وقت يواجه فيه كبار منتجي النفط الأميركيين ضغوطاً متزايدة للمساعدة في تحقيق طموح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

بإحياء قطاع النفط الفنزويلي بعد اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو، لا سيما بعدما رخصت الإدارة، أمس الخميس، لشركات النفط الأميركية بالعمل في فنزويلا.

وقالت المديرة المالية لـ"شيفرون" إيمير بونر، في مقابلة، إن الشركة تعتزم تمويل زيادة بنسبة 50% بإنتاجها النفطي في فنزويلا من التدفقات النقدية الناتجة عن مبيعات النفط، بدلاً من ضخ رأسمال جديد في البلاد. وباعتبارها شركة النفط الكبرى الوحيدة التي لا تزال لديها عمليات قائمة في فنزويلا، تتمتع "شيفرون" بأفضلية على منافسين غادروا البلاد قبل سنوات خلال حملة التأميم التي قادها سلف مادورو، الزعيم الراحل هوغو تشافيز.

وبلغ صافي الدخل المعدل لشركة إكسون مويبل في الربع الرابع 1.71 دولار للسهم؛ أي أعلى بمقدار سنتين من متوسط التقديرات في استطلاع وكالة بلومبيرغ، فيما حققت "شيفرون" 1.52 دولار للسهم، أي أعلى بـ14 سنتاً من المتوقع. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، ارتفعت نسب المديونية لدى الشركتين بشكل طفيف. وتراجعت أسهم "إكسون موبيل" و"شيفرون" بنسبة 1.5% و0.4% على التوالي في تداولات ما قبل افتتاح السوق، اليوم الجمعة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"إكسون موبيل"، دارين وودز، في بيان: "نحن نستخلص قيمة أكبر من كل برميل وكل جزيء ننتجه، ونبني منصات نمو واسعة النطاق". وأضاف أن هذه الاستراتيجية "تخلق مساراً طويلاً من النمو المربح حتى عام 2030 وما بعده". وأفادت "بلومبيرغ"، اليوم الجمعة، إنّ "إكسون موبيل" تتمتع بقدرات تكرير أوسع من منافسيها، ما مكّنها من الاستفادة من تعافي هوامش إنتاج الوقود في نهاية 2025.

وأكدت الشركة اليوم الجمعة التزامها ببرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 20 مليار دولار سنوياً، وتتوقع الحفاظ على هذا المستوى من التوزيعات على الأقل حتى نهاية العام الجاري في ظل "ظروف سوق معقولة".

وعلى الرغم من النظرة المتفائلة لوودز، تراجعت أرباح الشركة السنوية بنسبة 10% إلى 30.1 مليار دولار نتيجة انخفاض أسعار النفط وهوامش الكيماويات، إضافة إلى "تكاليف مرتبطة بالنمو"، بحسب الشركة. ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي نحو 28 مليار دولار هذا العام، انخفاضاً من 29 مليار دولار العام الماضي.

في المقابل، رفعت "شيفرون" إنتاجها بأكثر من 20% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى ما يعادل 4.05 ملايين برميل يومياً، مع دخول إمدادات جديدة حيز التشغيل من مواقع مثل حقل تنغيز في كازاخستان، إضافة إلى أصول "هيس". لكن "شيفرون" اضطرت هذا الشهر إلى إغلاق حقل تنغيز مؤقتاً، وهو حقل بطاقة مليون برميل يومياً، بعد اندلاع حريقين في مولدات الطاقة.

وتؤثر المخاوف من تخمة متزايدة في المعروض العالمي من الخام على أرباح شركات النفط الكبرى، في وقت يدعو فيه ترامب هذه الشركات إلى استثمار أكثر من 100 مليار دولار في قطاع النفط الفنزويلي المتداعي. وكان وودز قد وصف فنزويلا أخيراً بأنها "غير قابلة للاستثمار" من دون إصلاحات قانونية وسياسية دائمة، وذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر، وهي تصريحات أثارت غضب ترامب.

وتتوقع "شيفرون" مزيداً من نمو الإنتاج هذا العام، مع توقع زيادة بنحو 8%، معظمها من حقول في غويانا وشرق البحر المتوسط. وقال الرئيس التنفيذي لـ"شيفرون"، مايك ويرث، في بيان: "نجحنا في دمج هيس، وبدء تشغيل مشروعات كبرى، وتحقيق إنتاج قياسي، وإعادة تنظيم أعمالنا". وأضاف: "وقد أسفر ذلك عن نمو رائد في التدفقات النقدية الحرة وعوائد متفوقة للمساهمين، على الرغم من تراجع أسعار النفط".