إقبال متزايد من المستثمرين على إسبانيا وإيطاليا مع انخفاض ديونهما

- انخفضت تكاليف الاقتراض في إيطاليا وإسبانيا إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عامًا مقارنة بألمانيا، مما يعكس نجاح السياسات التقشفية ويعزز الثقة في استقرار الاقتصادين. - شهدت إسبانيا نموًا اقتصاديًا قويًا بفضل الهجرة والسياحة وأموال الاتحاد الأوروبي، بينما يظل الاقتصاد الإيطالي أبطأ نسبيًا، مع التزام الحكومة بخفض العجز المالي. - بدأت الأسواق المالية في إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالديون الإيطالية والإسبانية، بينما تواجه فرنسا وألمانيا تحديات مالية وسياسية أدت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.

انخفضت تكاليف الاقتراض الحكومي التي تتحملها إيطاليا وإسبانيا إلى أدنى مستوياتها مقارنة بألمانيا خلال 16 عامًا. ومن شأن ذلك الانخفاض أن يجلب مكافآت للاقتصادين الإيطالي والإسباني نتيجة للسياسات التقشفية التي اتبعها البلدان، بينما يتواصل القلق بشأن ارتفاع الديون في بقية منطقة اليورو، خاصة في ألمانيا.

وقد تقلص الفارق في العائد على سندات الديون الإيطالية لأجل 10 سنوات مقارنة بسندات ألمانيا هذا الشهر إلى 0.7 نقطة مئوية، وهو أدنى مستوى منذ أواخر 2009.

وساهم النمو الاقتصادي القوي في إسبانيا في خفض الفارق بين سنداتها لأجل 10 سنوات وألمانيا إلى أقل من 0.5 نقطة مئوية. ويعد هذا أيضًا أدنى مستوى منذ ما قبل أزمة منطقة اليورو، حينما دفعت مستويات الدين المرتفعة كلا البلدين إلى زيادة تكاليف الاقتراض وأثارت المخاوف بشأن احتمال تفكك الكتلة النقدية.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير لها اليوم عن أليس كوتني، رئيسة قسم أسعار الفائدة الدولية في شركة إدارة الأصول "فانغارد": "نشهد اندماجًا تدريجيًا بين دول الطرف الأوروبي ومجموعة دول كانت تُعد استثماراتها أكثر أمانًا مثل فرنسا وبلجيكا والنمسا. الأسواق تحتفظ بذكريات طويلة، لكنها أيضًا، عند وجود الحافز المناسب، مستعدة لتجاوز ذلك".

وقد بدأ مديرو الصناديق يتجهون نحو الديون الإيطالية والإسبانية في ظل انتعاش اقتصادي عام في جنوب أوروبا، مؤكدين أنه لم يعد من المنطقي تصنيف هذين المقترضَين ضمن "طرف منطقة اليورو الأكثر خطورة".

وفي الوقت نفسه، أدى العجز الكبير في الميزانية والاضطرابات السياسية في فرنسا، التي تُعتبر تقليديًا من الاقتصادات الأكثر أمانًا في الكتلة، إلى رفع تكاليف الاقتراض لديها فوق نظيرتها الإسبانية. حتى ألمانيا، الملاذ الآمن الفعلي لمنطقة اليورو، خضعت لإعادة تقييم من الأسواق بعد إطلاقها خطة إنفاق بقيمة تريليون يورو.

ويرجع المستثمرون هذه التغييرات إلى تحسن المسار الاقتصادي لإسبانيا وسياسات إيطاليا المالية المتعقلة تحت حكومة مستقرة سياسيًا، ضمن انخفاض عام للمخاطر المالية لهاتين الدولتين، فضلاً عن غيرهما من نقاط الديون الساخنة السابقة مثل اليونان.

من المتوقع أن تكون إسبانيا أسرع الاقتصادات المتقدمة الكبرى نموًا في العالم للسنة الثانية على التوالي في 2025. وبفضل مزيج من الهجرة والسياحة وانخفاض تكاليف الطاقة وأموال الاتحاد الأوروبي، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% هذا العام.

من المتوقع أن يقلّ العجز في إسبانيا من 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 2.5% هذا العام، وذلك نتيجة لزيادة الإيرادات الضريبية، وفقًا لتوقعات بنك إسبانيا.

أما الاقتصاد الإيطالي، فهو أبطأ بكثير، مع توقع استمرار النمو أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2027 على الأقل. ومع ذلك، جذب المستثمرون اهتمام رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، إذ أظهرت حكومتها اليمينية التزامًا قويًا بخفض العجز، رغم الضغوط الناتجة عن صراعات العمال مع تكاليف المعيشة.

ويشير الاقتصاديون إلى أن روما بدأت أخيرًا تجني ثمار الجهود السابقة للحد من التهرب الضريبي، ما يعزز تحصيل الإيرادات. وتعتقد إيطاليا أن عجزها المالي، الذي بلغ 7.2% في 2023، سيصل إلى 3% في 2025، ما يسمح لروما بالخروج من إجراءات العجز المفرط للاتحاد الأوروبي أسرع من المتوقع، في وقت تتجاوز فيه باريس أهداف الاقتراض المتفق عليها في بروكسل.

وعلى الرغم من ذلك، تظل تكاليف الاقتراض الإيطالية والإسبانية مرتفعة نسبيًا مقارنة بعصر أسعار الفائدة المنخفضة جدًا أو السلبية قبل جائحة كوفيد وبعدها. وعلى العموم، استقرت تكاليف الاقتراض الإيطالية هذا العام عند نحو 3.5%، بينما اقتربت الإسبانية من 3.3%.