- شهدت السندات الحكومية القطرية إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب، مما يعكس الثقة في الاقتصاد القطري رغم المخاطر الإقليمية، حيث تجاوز الطلب ضعف حجم التغطية المطلوبة بقيمة ملياري ريال. - توزعت السندات على إصدارين بقيمة مليار ريال لكل منهما، مع تواريخ استحقاق في 2028 و2030، وبعوائد 4.55% و4.70%، مما يعزز استراتيجية مصرف قطر المركزي في إدارة الدين المحلي. - ارتفعت قيمة الإصدارات القطرية بنسبة 32.3% مقارنة بعام 2025، مما يعكس قوة التصنيف الائتماني واستقرار الأوضاع المالية، ويعزز مكانة قطر في سوق أدوات الدخل الثابت.

شهدت آخر دفعة من السندات الحكومية التي طرحتها دولة قطر إقبالاً كبيراً وطلباً قوياً من المستثمرين الأجانب، مما يعكس الثقة في الاقتصاد القطري ومتانة مركز الدولة المالي رغم تزايد مستوى المخاطر في منطقة الشرق الأوسط والخليج، وكان مصرف قطر المركزي، قد أصدر يوم الثلاثاء، سندات حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة بلغت ملياري ريال (549.4 مليون دولار)، وسط إقبال استثماري تجاوز ضعف حجم التغطية المطلوبة. وأوضح مصرف قطر المركزي، في بيان رسمي، أن العطاءات على السندات شهدت طلباً واسعاً من قبل المؤسسات المالية والبنوك، إذ أظهر إجمالي العطاءات المقدمة رغبة استثمارية بلغت خمسة مليارات ريال.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي ساهمت في تجاوز حجم التغطية المطلوبة للسندات الحكومية القطرية؟ ما هي الآثار المتوقعة لزيادة إصدارات الدين على الاقتصاد القطري على المدى الطويل؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأشار البيان إلى أن السندات توزعت على شقين متساويين في القيمة: الإصدار الأول بقيمة مليار ريال (إضافة إلى إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 3 سبتمبر/أيلول 2028، وبنسبة عائد بلغت 4.55%. والإصدار الثاني بقيمة مليار ريال (إضافة إلى إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 24 أغسطس/آب 2030، وبنسبة عائد بلغت 4.70%. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للاستراتيجية المنظمة التي يتبعها مصرف قطر المركزي في إدارة الدين المحلي نيابة عن وزارة المالية، ورفد السوق بأدوات دين تتنوع بين السندات والصكوك الإسلامية.

ووفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي الرصيد القائم من السندات الحكومية نحو 62.44 مليار ريال، فيما وصل رصيد الصكوك الحكومية إلى 71.9 مليار ريال بنهاية يونيو حزيران 2026.

وواصل مصرف قطر منذ بداية العام الحالي طرح سندات وصكوك إسلامية بشكل دوري لآجال متنوعة بين القصيرة والمتوسطة والطويلة، لتلبية احتياجات إدارة السيولة، حيث أظهرت بيانات الأسواق جمع قطر نحو 12.4 مليار دولار عبر إصدارات الدين خلال النصف الأول من عام 2026، واحتلت قطر المرتبة الثالثة خليجياً من حيث قيمة إصدارات أدوات الدين.

وتميزت إصدارات السندات والصكوك السابقة بتسجيل نسبة إقبال عالية تجاوزت دائماً الحجم المطلوب بكثير، مما يسلط الضوء على عمق الملاءة المالية للبنوك المحلية. وأظهر تقرير حديث للمركز المالي الكويتي "المركز"، ارتفاع قيمة الإصدارات القطرية بنسبة 32.3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، لتستحوذ على نحو 12.1% من إجمالي إصدارات السندات والصكوك الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي.

قيمة إصدارات الدين القطرية أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

ويعكس نمو الإصدارات القطرية استمرار نشاط الجهات الحكومية والشركات في اللجوء إلى أسواق الدين لتوفير التمويل، مدعوماً بقوة التصنيف الائتماني للدولة واستقرار أوضاعها المالية، بما يعزز مكانة قطر في سوق أدوات الدخل الثابت على مستوى المنطقة.