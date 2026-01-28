إقبال على سبائك الذهب في الخليج... وتراجع شراء مشغولات الزينة

- شهدت أسواق الذهب في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا بنسبة 18%، متجاوزة سعر الأونصة 5100 دولار، مما أثر على الطلب على المجوهرات، حيث ارتفع في السعودية بنسبة 35% وانخفض في الإمارات والكويت بنسبة 16%. - يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار معدلات التضخم في الخليج عند مستويات منخفضة، مما يعني أن ارتفاع أسعار الذهب لا يسبب ضغوطًا تضخمية عامة، لكنه يؤثر على القوة الشرائية للمستثمرين الأفراد. - يعكس ارتفاع أسعار الذهب رغبة البنوك المركزية في تنويع احتياطياتها، مع توقعات باستقرار الأسعار بين 4500 و6000 دولار للأوقية في 2026، وينصح المحللون بمراقبة سياسات البنوك المركزية واتجاهات الفائدة الأميركية.

شهدت أسواق الذهب ارتفاعًا غير مسبوق يعيد تشكيل أسواق المجوهرات في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما مع تقاطع هذا الارتفاع مع التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية التي تؤثر في القوة الشرائية والاستقرار النقدي والفرص الاستثمارية.

وبلغت نسبة الارتفاع نحو 18% منذ بداية العام الجاري، ليتجاوز سعر الأونصة 5100 دولار، أول من أمس. وقد انعكس هذا الارتفاع مباشرة على أسواق صياغة الذهب المحلية، غير أن الطلب على المجوهرات لم ينهَر؛ ففي السعودية، ارتفع الطلب بنسبة 35% على أساس سنوي رغم زيادة الأسعار بمعدلات مماثلة، ما يعكس الجذور الثقافية العميقة للذهب في المنطقة.

في المقابل، شهدت الإمارات والكويت انخفاضًا في الطلب على المجوهرات الثقيلة بنسبة 16%، مع توجه المستهلكين نحو قطع أخف وزنًا، حسب تقرير نشرته منصة "غلف نيوز".

وحول تأثير ذلك في التضخم والقوة الشرائية، يتوقع تقرير نشره صندوق النقد الدولي استمرار معدلات التضخم في دول الخليج عند مستويات منخفضة لا تتجاوز 2% في عام 2026، معتبرًا أن هذا الاستقرار يشير إلى أن ارتفاع أسعار الذهب لا يترجم إلى ضغوط تضخمية عامة على الاقتصاد. غير أن المستثمرين الأفراد يضطرون إلى تخصيص موارد مالية أكبر للحصول على الكمية نفسها من الذهب، ما يؤثر في قوتهم الشرائية الفعلية للسلع الأخرى.

ولا تزال عملات دول الخليج مربوطة بالدولار الأميركي منذ عقود، وقد أثبت هذا الربط قدرًا كبيرًا من الاستقرار خلال الأزمات المالية العالمية، بحسب تقرير نشرته مؤسسة "بروكينغز"، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية الخليجية ملزمة باتباع سياسات الاحتياطي الفيدرالي، بما يضمن الحماية من تقلبات أسعار الصرف. إلا أن الارتفاع في أسعار الذهب قد يعكس جزئيًا رغبة البنوك المركزية في تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الدولار، وفق تقدير نشرته وكالة "فايننس ماغنيتس".

توازن مختل

في هذا السياق، يشير الخبير الاقتصادي والمستشار المالي علي أحمد درويش، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن المستثمرين الأفراد لا يلجؤون إلى الذهب بوصفه أصلًا ماليًا فحسب، بل أيضًا في صورة سبائك أو قطع ذهبية يحتفظون بها في منازلهم، ما أدى إلى زيادة الطلب عليه بشكل ملحوظ. ويؤكد أن الارتفاع الحاد في أسعار الذهب عالميًا يؤثر في سوق الصياغة المحلي، الذي يعتمد أساسًا على تصنيع الحلي والمجوهرات المستخدمة في المناسبات الاجتماعية.

فعلى السعر العالمي للذهب تُضاف تكلفة "المصنعية"، أي أجور التصميم والتشكيل والتصنيع، ما يرفع التكلفة النهائية على المستهلك. ومع تراجع القوة الشرائية، يتوقع درويش أن يشهد الطلب على المشغولات الذهبية تراجعًا نسبيًا، خاصة في ظل ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأميركي، الذي يشكل مرجعية أساسية لتسعير الذهب عالميًا.

ويضيف أن السياسات النقدية الأميركية، مثل إضعاف الدولار لتعزيز تنافسية الصادرات، تؤثر بدورها في الاقتصادات الخليجية؛ إذ يؤدي انخفاض القيمة الشرائية للدولار إلى تراجع مماثل في القوة الشرائية للمستهلكين في دول الخليج، حتى لو ظلت الأسعار المحلية مستقرة نسبيًا. ويؤكد أن مؤشرات استهلاك الأسر تُظهر بالفعل تراجعًا ملحوظًا في القوة الشرائية خلال عام 2025، ما ينعكس مباشرة على الإنفاق على السلع الكمالية، وفي مقدمتها الذهب المصوغ.

وبالنظر إلى عام 2026، يرى درويش أن التوازن السابق بين القوة الشرائية وأسعار الذهب قد اختل بفعل الارتفاع الاستثنائي الأخير، ورغم وجود دوافع اقتصادية ودولية، من بينها التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، تدفع نحو استمرار ارتفاع الأسعار، فإنه يستبعد قدرة السوق على استيعاب زيادات إضافية "فلكية" من دون عواقب اقتصادية واسعة.

وانطلاقًا من ذلك، يتوقع درويش أن تستقر أسعار الذهب خلال عام 2026 في نطاق يتراوح بين 4500 و6000 دولار للأوقية، وهو مستوى وصفه بالتاريخي، لكنه يظل دون عتبة "الإرهاق الكامل" للقدرة الشرائية العالمية.

شراء قطع أخف وزناً من الذهب

في السياق نفسه، يرى المحلل الاقتصادي مازن أرشيد أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا يؤثر مباشرة في سوق المجوهرات بدول الخليج عبر زيادة تكلفة السبائك، التي تمثل المادة الخام الأساسية، ما يدفع المصانع ومحال الصياغة إلى رفع أسعار المشغولات المقدمة للمستهلكين. وغالبًا ما يؤدي هذا الارتفاع إلى تراجع مؤقت في الطلب على ذهب الزينة المرتبط بالمناسبات الاجتماعية، مع توجه المستهلكين إلى شراء قطع أخف وزنًا أو تأجيل الشراء إلى حين استقرار الأسعار.

ويضرب أرشيد مثالًا عند بدء تجاوز سعر الذهب 4000 دولار للأوقية، إذ سُجل انخفاض ملحوظ في مبيعات الذهب المشغول في مراكز تجارية رئيسية مثل دبي والرياض، مقابل ارتفاع الإقبال على أشكال الذهب الاستثماري كالسبائك والعملات. ومع ذلك، تبقى هذه الأسواق مرنة نسبيًا بفعل العادات الاجتماعية الراسخة التي تربط اقتناء الذهب بالمناسبات الأسرية.

ورغم أن الذهب لا يُعد مكونًا رئيسيًا في سلة التضخم المعتمدة في دول الخليج، التي تركز على الغذاء والطاقة والإسكان، فإن تأثيره في القوة الشرائية للأفراد يظل ملموسًا، وفق المحلل الاقتصادي.

ويشير أرشيد إلى أن استقرار العملات الخليجية المرتبطة بالدولار يجعل السياسات النقدية والمالية، وليس تحركات الذهب، الأداة الأساسية للسيطرة على التضخم، معتبرًا أن ارتفاع الذهب قد يلعب دورًا داعمًا في تعزيز ثقة الأسواق بقدرة دول الخليج على الحفاظ على استقرار عملاتها.

وفي ظل الارتباط الثابت بين العملات الخليجية والدولار، تكتسب احتياطيات الذهب أهمية استراتيجية ضمن الاحتياطيات الأجنبية الكلية. ويلفت أرشيد إلى أن البنوك المركزية الخليجية لجأت خلال فترات الأزمات، مثل جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية، إلى زيادة مشترياتها من الذهب لتنويع أصولها والتحوط من تقلبات الأصول الأخرى، بما يعزز متانة الغطاء الاحتياطي للعملات المحلية.

وبالنظر إلى عام 2026، يعرض أرشيد سيناريوهين محتملين لمسار الذهب: الأول، تشاؤمي، قائم على استمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي أو حدوث ركود اقتصادي عالمي، وقد يدفع الذهب إلى مستويات تتجاوز 5500 دولار للأوقية، ما يجعل الاستثمار فيه خيارًا مربحًا، خاصة مع تراجع أداء أصول أخرى مثل الأسهم.

أما السيناريو المتفائل، القائم على تعافي الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة، فيرجح تراجع الذهب إلى نطاق 4000 - 4200 دولار، ليصبح أقل جاذبية بوصفه أصلاً استثماريًا، مع احتفاظه بدوره أداة تحوط داخل المحافظ المتنوعة.

ويشير أرشيد إلى أن توقعات البنك الدولي ومجلس الذهب العالمي ترجح بقاء الذهب عند مستويات مرتفعة على المدى المتوسط، مدفوعًا بمشتريات البنوك المركزية العالمية، بما فيها الصين والهند وتركيا ودول الخليج، التي اشترت مجتمعةً أكثر من 1000 طن خلال عام 2024.

ويخلص أرشيد إلى توصية المستثمر الخليجي بتخصيص ما بين 10% و15% من محفظته للاستثمار في الذهب أو الصناديق المرتبطة به، مع النظر إلى فرص موازية مثل أسهم التجزئة الفاخرة أو الصناديق العقارية ذات العوائد المستقرة، مؤكدًا أن مراقبة سياسات البنوك المركزية الخليجية واتجاهات أسعار الفائدة الأميركية تبقى عاملًا حاسمًا في فهم مسار الذهب واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.