إقامة ثلاثة أشهر للأجانب في الأردن بدلاً من شهر

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الخميس، عن إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل إقامة الأجانب في المملكة، تقضي بمنح الأجانب القادمين إلى الأردن إقامة لمدة ثلاثة أشهر بدلاً من شهر واحد كما كان معمولاً به سابقاً، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضح الفراية، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الأردنية، أن هذه الإجراءات تشمل الموافقة على منح الأجانب القادمين إلى المملكة إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر بدلاً من شهر واحد عند دخولهم عبر المراكز الحدودية، باستثناء الأجانب القادمين إلى المملكة بموجب تأشيرة عمل. وأكد أن هذه الإجراءات تُبقي على آلية عمل التأشيرات المعتمدة حالياً، حيث يتمكن المسافر الأجنبي القادم إلى المملكة من توثيق إقامته المؤقتة على جواز سفره لمدة ثلاثة أشهر مباشرة في المركز الحدودي، بما يسهم في تبسيط إجراءات دخول الأجانب إلى المملكة وإقامتهم فيها.

وقال الفراية إن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال القرارات التحفيزية التي تهدف إلى زيادة أعداد المسافرين القادمين إلى المملكة لمختلف الغايات. وأضاف أنها تسهم أيضاً في دعم قطاعي السياحة والسياحة العلاجية، من خلال تشجيع السياح والمرضى على القدوم إلى المملكة وقضاء فترات أطول فيها، وتلقي العلاج في المستشفيات الأردنية، الأمر الذي ينشّط الحركة السياحية وينمّي الاقتصاد السياحي والصحي.

وأكد وزير الداخلية أن هذه الإجراءات تهدف، من جهة أخرى، إلى جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال إتاحة المجال أمام الراغبين في الاستثمار للتعرف إلى مختلف الفرص الاستثمارية ودراستها بشكل معمّق، بما يرفع من معدلات الاستثمار في البلاد.

ويُشار إلى أنه قبل صدور هذه الإجراءات، كان يتم منح الأجنبي القادم إلى المملكة إقامة مؤقتة لمدة شهر واحد في المركز الحدودي، وفي حال رغب بتمديد إقامته كان عليه مراجعة أقرب مركز أمني لتمديدها لمدة شهرين إضافيين. كما يُشار إلى أن الإجراءات الجديدة تنسجم مع أحكام قانون الإقامة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه حكومي أوسع نحو تبسيط الإجراءات الإدارية وتحديث السياسات المرتبطة بدخول الأجانب وإقامتهم، بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والسياحية التي تشهدها المملكة. ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز جاذبية الأردن مقصداً للسياحة والسياحة العلاجية والاستثمار، فضلاً عن تخفيف الضغط على المراكز الأمنية وتقليص الإجراءات الروتينية المرتبطة بتمديد الإقامة، بما يحقق فائدة مزدوجة للدولة والزوار على حد سواء.