إقالة مفاجئة لمدير سوناطراك الجزائرية وتعيين مدير جديد

أعلنت الشركة الجزائرية للمحروقات سوناطراك، اليوم الأحد، إنهاء مهام مديرها العام رشيد حشيشي، وذلك بعد عامين من تعيينه في منصبه من دون توضيح أسباب هذه الإقالة. وأشرف وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب على مراسم تنصيب المدير العام الجديد نور الدين داودي، الذي كان يشغل منصب مدير وكالة تثمين المحروقات.

وشغل حشيشي منصب مدير عام الشركة منذ أكتوبر/ تشرين الثاني 2023، بعد تعيينه خلفا للمدير السابق توفيق حكار. وقد نشرت بعض الصحف المقربة من السلطات قبل إقالته بأيام موضوعات تستهدف حشيشي، وتتهمه بسوء التسيير والانحرافات.

ويرجح، بحسب ما هو متداول، أن تكون أسباب إقالة رشيد حشيشي ذات صلة بصفقة وقعتها سوناطراك قبل أيام مع شركة مقرها في هولندا. وأشار رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، أمس، إلى المسألة، وقال إن صفقة بقيمة 300 مليون دولار منحت لشركة صغيرة "لا تملك فعليا مقومات العمل" في القطاع.

وقال المدير العام المقال، في جلسة تسليم المهام، إنه عمل خلال فترة توليه منصبه "على تحقيق مزيد من النتائج لصالح الشركة والاقتصاد الوطني، بدليل أن النتائج تعبر عن ذلك". أما المدير الجديد لسوناطراك، فقال إنه مصرٌّ على دعم قوة الشركة من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة وتكنولوجيا البحث والتطوير وتحسين القدرة التنافسية لخدمات الشركة. وقال إن الظرف الاقتصادي العالمي تتقاطع فيه تحديات الأمن الطاقوي مع تحديات مع التنمية المستدامة، حيث سيكون "نجاحنا مرهونا بقدرتنا على الاستباق، لجعل سوناطراك شركة رائدة إقليميا وعالميا قادرة على ضمان الأمن الطاقوي للجزائر وتعزيز ثقل الجزائر".

وقال وزير المحروقات، في جلسة التنصيب، إن المدير العام الجديد لسوناطراك "يتمتع بخبرة مهنية غنية في قطاع المحروقات تزيد عن ثلاثة عقود، وأنه أمضى 32 عاما في مجال الاستكشاف النفطي وتحليل الأحواض، حيث شغل سابقا منصب رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات من إبريل/نيسان 2020 إلى يونيو/حزيران 2023. كما شغل عددا من المناصب القيادية داخل مجمع سوناطراك بين عامي 2007 و2020.​