إغلاق هرمز: صدمة الطاقة العالمية الكبرى

- أهمية مضيق هرمز وتأثير إغلاقه: يُعتبر مضيق هرمز شرياناً حيوياً لسوق النفط والغاز الطبيعي العالمي، حيث يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط والغاز. إغلاقه من قبل إيران أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الأسواق العالمية. - التوترات الجيوسياسية والمفاوضات الدبلوماسية: الرئيس الأمريكي ترامب هدد بإجراءات عسكرية إذا لم يُعاد فتح المضيق، لكن المحادثات البناءة بين الجانبين أجلت الضربات المحتملة، مما يعكس مزيجاً من الضغط العسكري والدبلوماسي. - التداعيات الاقتصادية والبدائل المحدودة: أدى الإغلاق إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري والتأمين، مما زاد من تكلفة الطاقة. الدول المستوردة تواجه صعوبة في تعويض الإمدادات، والبدائل المتاحة محدودة، مما يثير مخاوف اقتصادية عالمية.

لا تزال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز الطبيعي وسلع أخرى من الخليج، شبه متوقفة، وذلك بعد أسابيع من الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وتقع إيران على الضفة الشمالية لهذا الممر المائي الاستراتيجي، وقد أغلقت فعلياً المضيق أمام معظم السفن، باستثناء تلك التي حصلت على تصاريح مرور، بحسب ما نقلت "بلومبيرغ".

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، في ظل انهيار حركة العبور عبر المضيق، وتعرض البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط لهجمات، إضافة إلى خفض إنتاج النفط في دول الخليج نتيجة امتلاء خزانات التخزين. في هذا السياق، منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران مهلة مدتها 48 ساعة لإعادة فتح المضيق، مهددًا بقصف محطات الكهرباء في البلاد في حال عدم الامتثال. وقبل انتهاء المهلة في 23 مارس/آذار، أعلن تأجيل الضربات المحتملة لمدة خمسة أيام، مشيراً إلى أن الجانبين دخلا في محادثات بناءة تهدف إلى إنهاء الحرب.

ما أهمية مضيق هرمز؟

يقع مضيق هرمز بين إيران شمالاً، وكل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان جنوباً، ويربط الخليج العربي بالمحيط الهندي. ويبلغ طوله نحو 100 ميل (161 كيلومتراً)، بينما يصل عرضه إلى 24 ميلاً في أضيق نقطة، في حين لا يتجاوز عرض ممرات الملاحة في كل اتجاه ميلين فقط. ويُعد المضيق شرياناً أساسياً لسوق النفط العالمية، إذ يمر عبره نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحراً. وتعتمد عليه دول مثل السعودية والعراق وإيران والكويت والبحرين وقطر والإمارات في تصدير النفط الخام، حيث تتجه غالبية هذه الشحنات إلى الأسواق الآسيوية. كما تصدر دول الخليج عبره كميات كبيرة من المنتجات النفطية المكررة، مثل الديزل والنافثا المستخدمة في صناعة البلاستيك والبنزين.

ولا تقتصر أهمية المضيق على النفط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي المسال، إذ يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية، معظمها من قطر، وتتجه أيضاً بشكل رئيسي إلى آسيا. وبالإضافة إلى قطاع الطاقة، يشكل المضيق نقطة عبور حيوية لسلع استراتيجية مثل الألمنيوم والأسمدة والهيليوم، الذي يُستخدم في صناعة أشباه الموصلات.

وفي أحدث تصريح له، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة منحت المسار الدبلوماسي فرصة إضافية، معلناً تأجيل أي عمل عسكري محتمل لعدة أيام، في ضوء ما وصفه بـ"محادثات بناءة" مع الجانب الإيراني. وشدد ترامب على أن بلاده لا تزال متمسكة بضرورة إعادة فتح مضيق هرمز تماماً أمام الملاحة الدولية، معتبراً أن استمرار إغلاقه يمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة. وفي الوقت نفسه، أبقى على لهجة تصعيدية، ملوّحاً بإجراءات حاسمة في حال فشل المساعي الدبلوماسية، ما يعكس مزيجاً من الضغط العسكري والانخراط التفاوضي في إدارة الأزمة.

ويعكس إغلاق مضيق هرمز تصعيداً نوعياً في استخدام الممرات البحرية ورقة ضغط جيوسياسية، في وقت تتزايد فيه هشاشة نظام الطاقة العالمي واعتماده على نقاط اختناق محدودة. فالمضيق لا يمثل مجرد ممر لنقل الموارد، بل يشكل عنصراً حاسماً في معادلة الأمن الطاقوي العالمي، حيث إن أي تعطّل فيه ينعكس فوراً على الأسعار والتدفقات التجارية. اقتصادياً، أدى توقف العبور إلى اضطراب فوري في توازن العرض والطلب، ما دفع الأسواق إلى تسعير سيناريوهات نقص الإمدادات على المدى القصير. كما ارتفعت تكاليف النقل البحري والتأمين بشكل ملحوظ، نتيجة المخاطر الأمنية، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة الطاقة للمستهلكين والصناعات حول العالم.

في هذا السياق، تجد الدول المستوردة، خصوصاً في آسيا، نفسها أمام خيارات محدودة، إذ يصعب تعويض الإمدادات الخليجية بسرعة، ما يضع ضغوطًا على احتياطاتها الاستراتيجية. في المقابل، تستفيد بعض الدول المنتجة خارج المنطقة، مثل الولايات المتحدة والبرازيل، من ارتفاع الأسعار، لكنها تواجه قيوداً لوجستية في زيادة الصادرات بسرعة كافية. كما يسلط هذا التطور الضوء على محدودية البدائل المتاحة لتجاوز مضيق هرمز، سواء عبر خطوط الأنابيب البرية أو المسارات البحرية الأطول، والتي تبقى غير قادرة على استيعاب الكميات نفسها. ويعزز ذلك المخاوف من تحول أي أزمة في المضيق إلى صدمة ممتدة في الاقتصاد العالمي، تتجاوز قطاع الطاقة لتطاول التضخم، والتجارة الدولية، والنمو الاقتصادي.