إغلاق مطاعم "شوك" الإسرائيلية في الولايات المتحدة مع تصاعد المقاطعة

- أغلقت سلسلة المطاعم الإسرائيلية "شوك" في الولايات المتحدة بسبب مقاطعة طويلة الأمد مؤيدة لفلسطين، وتصاعد رفض المستهلكين الأميركيين الشراء منها نتيجة إبادة غزة، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة. - قادت مجموعات مثل DC for Palestine وWashington Socialist حملة مقاطعة مكثفة ضد "شوك"، متهمةً إياها بالاستيلاء على المطبخ الفلسطيني والتعاون مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات وانسحاب الزبائن. - يعكس إغلاق المطاعم الإسرائيلية في واشنطن تآكل صورة إسرائيل لدى الرأي العام الأميركي، وتحول المقاطعة إلى ظاهرة اقتصادية وثقافية ملموسة تُربك أصحاب الأعمال الإسرائيليين.

كشفت سلسلة المطاعم الإسرائيلية "شوك" في الولايات المتحدة، في بيانٍ لها الأسبوع الماضي، عن سبب إغلاق أبوابها هناك، مشيرةً إلى أنّ القرار جاء نتيجة مقاطعة طويلة الأمد مؤيدة لفلسطين، وتصاعد رفض المستهلكين الأميركيين الشراء منها بسبب إبادة غزة. وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ سلسلة مطاعم شوك (Shouk)، التي كانت تقدّم طعامًا نباتيًا "كوشير يهودي" في واشنطن، أغلقت جميع فروعها بعد حملة مستمرة من نشطاء مؤيدين لفلسطين. وأوضح أصحابها أنهم واجهوا مضايقات متواصلة ومقاطعة واسعة من المستهلكين، مؤكدين أنهم لم يستطيعوا الاستمرار في العمل.

وذكرت الصحيفة أنّ الحملة ضد المطاعم تصاعدت بشكل ملحوظ بعد اندلاع الحرب على غزة، إذ قادت مجموعات مثل DC for Palestine وWashington Socialist حملة مقاطعة مكثفة، تسببت في انخفاض حاد بالإيرادات وانسحاب الزبائن لتجنّب الارتباط بشركة ذات صلة بإسرائيل. وكانت السلسلة، المملوكة بالشراكة بين يهودي أميركي وآخر إسرائيلي، تقدّم مأكولات نباتية شرق أوسطية مثل الفلافل والحمص والعدس. ومنذ بداية الحرب على غزة، حثّت جماعات مؤيدة لفلسطين الأميركيين على مقاطعتها، متهمةً أصحابها بالاستيلاء على المطبخ الفلسطيني وبالتعاون مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي نتيجة استيرادها منتجات وعلامات تجارية إسرائيلية.

وقال مالكا السلسلة، دينيس فريدمان وران نوسباتشر، في حديثٍ لصحيفة الغارديان البريطانية ضمن تقرير تناول تأثير المقاطعات على المؤسسات المرتبطة بإسرائيل، إنّ المضايقات المستمرة والخسائر المالية جعلت من المستحيل مواصلة عمل فروعهما. وأضاف فريدمان: "لم تكن هناك إمكانية لمواصلة العمل بعدما أصبحت المطاعم مكانًا سياسيًا وصُنّفت مؤيدة لإبادة غزة".

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنّ هذه الواقعة تمثل جزءًا من اتجاهٍ أوسع في الساحة الأميركية لمقاطعة الأنشطة الثقافية والاقتصادية المرتبطة بإسرائيل، بما في ذلك دعوات لمقاطعة مسابقة الأغاني يوروفيجن 2026 ما لم يُستبعد الكيان الإسرائيلي منها، فضلًا عن ضغوط على شركات الإنتاج السينمائي التي تتلقى تمويلًا من جهات إسرائيلية. وأضافت الصحيفة أنّ ما حدث في واشنطن من إغلاق المطاعم الإسرائيلية يعكس تآكل صورة إسرائيل لدى الرأي العام الأميركي، وتحول المقاطعة من نشاط رمزي إلى ظاهرة اقتصادية وثقافية ملموسة تُربك أصحاب الأعمال الإسرائيليين.

واحتفلت مجموعة ناشطين من أجل فلسطين في واشنطن بإغلاق سلسلة المطاعم الإسرائيلية من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "فوز لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في واشنطن"، ووصفت الحدث بأنه "انتصار محلي لحركة المقاطعة". وجاء هذا الإغلاق، الذي أجبر فريدمان ونوسباتشر على تسريح موظفيهما الثلاثين المتبقين، قبل أيام قليلة من موافقة إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار.