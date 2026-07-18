إغلاق مضيق هرمز يعزز الأهمية النفطية للموانئ السورية منفذاً للتصدير

- أصبحت الموانئ السورية منافذ رئيسية لصادرات العراق ودول الخليج من زيت الوقود والنفط، مما يوفر بديلاً استراتيجياً لتجنب مضيق هرمز، ويعزز من إدماج سوريا في الاقتصاد العالمي بعد رفع العقوبات الأمريكية. - تسعى دول الخليج لتقليل اعتمادها على مضيق هرمز عبر تطوير خطوط أنابيب جديدة وتوسيع البنية التحتية للموانئ، بينما يخطط العراق لإنشاء خطوط جديدة لنقل النفط الخام، مما يعزز تنويع مسارات التصدير. - يعتمد العراق على نقل زيت الوقود بالشاحنات عبر سوريا والأردن، حيث تجاوزت الكميات 600 ألف طن شهرياً، مما يعزز قدرة سوريا على أن تصبح أكبر مصدر لزيت الوقود في الشرق الأوسط.

كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية اليوم السبت عن أن الموانئ السورية على البحر المتوسط في طريقها لتصبح منفذاً لصادرات العراق والدول الخليجية من زيت الوقود والنفط إلى العالم الخارجي، وهو ما من شأنه أن يمنح الدول النفطية طريقاً لتصدير منتجاتها بعيداً عن مضيق هرمز، ويؤدي إلى إدماج سورية في الاقتصاد العالمي وهو ما تحتاج إليه بشدة.

ويقول التقرير إن العراق يستخدم أسطولاً ضخماً من الشاحنات لنقل زيت الوقود عبر سورية لضمان إعادة توجيه صادراته بعيداً عن مضيق هرمز. وخلال بضعة أشهر فقط انتقلت سورية من عدم تصدير أي كميات من زيت الوقود إلى استحواذها على أكثر من ربع صادرات المنطقة من هذه المادة. وتصل الإمدادات عبر آلاف الشاحنات التي تستغرق نحو أربعة أيام للوصول إلى الموانئ السورية على البحر المتوسط، في تطور يعكس كيف تعيد الحرب مع إيران رسم خريطة تدفقات الطاقة في المنطقة.

وتبحث دول الخليج العربي منذ فترة عن بدائل لتقليل اعتمادها على مضيق هرمز لتصدير النفط، سواء عبر خطوط أنابيب قائمة أو جديدة، أو من خلال توسيع البنية التحتية للموانئ الواقعة خارج المضيق. إلا أن تجدد التوترات العسكرية في المنطقة بدأ يؤثر بالفعل في حركة شحنات الوقود، مما يسلط الضوء مجددًا على أهمية إيجاد مسارات بديلة. ويعبر عبر مضيق هرمز عادة نحو خمس إمدادات النفط العالمية.

اقتصاد عربي إغلاق مضيق هرمز يعزّز عودة دول الخليج إلى خطوط الأنابيب لنقل النفط

وتقول بلومبيرغ إن هذا الارتفاع الكبير في الصادرات عبر سورية يبرز الجهود الرامية إلى إعادة إدماج البلاد في الاقتصاد العالمي، بعد أن رفعت الولايات المتحدة عقوبات استمرت سنوات ودعمت عملية إعادة تأهيل الاقتصاد السوري. وأصبحت سورية بشكل متزايد بوابة لتدفقات الطاقة العراقية، بما في ذلك خطط لإنشاء خطوط أنابيب لنقل النفط الخام، بهدف تقليص النفوذ الإيراني على هذا الممر البحري الحيوي.

ويُعد زيت الوقود، المستخدم في تشغيل السفن وتوليد الكهرباء، أهم منتج نفطي مكرر يصدره العراق. لكن التصعيد العسكري في الخليج العربي وعدم وجود مسارات بحرية، أجبرت العراق على البحث عن طرق بديلة لمنع امتلاء خزانات التخزين في مصافيه، وهو ما قد يضطرها إلى خفض الإنتاج أو الإغلاق، الأمر الذي سينعكس بدوره على إمدادات منتجات أخرى مثل البنزين والديزل.

كما يسعى العراق إلى حماية إيراداته النفطية بعدما ألحق إغلاق مضيق هرمز أضرارًا كبيرة بموارده المالية. وإلى جانب سورية، ينقل العراق أيضًا شحنات زيت الوقود عبر الأردن، ويقول متعاملون في السوق إن كميات محدودة من النفط الخام، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي، تُنقل بالطريقة نفسها بواسطة الشاحنات.

وقد تصبح هذه التدفقات ذات أهمية كبيرة لسورية، التي تحاول التعافي من آثار الحرب الأهلية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أشاد مؤخرًا بالرئيس السوري أحمد الشرع، كما أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية إلى دمشق، في حين وصف الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويانيه، سورية بأنها قد تصبح مسارًا محتملاً لخطوط أنابيب الطاقة.

طاقة تأهيل خطوط الأنابيب يعيد تفعيل البنية التحتية للطاقة في سورية

مسارات بديلة

وشرعت دول الخليج المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز في البحث عن مسارات بديلة لتقليل الاعتماد عليه منذ الأسابيع الأولى للحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في الثامن والعشرين من فبراير/ شباط الماضي. فقد تمكنت الإمارات من تجاوز مضيق هرمز جزئيًّا باستخدام خط أنابيب قائم لنقل جزء من صادراتها النفطية إلى موانئها الواقعة على الساحل الشرقي، كما تسرّع بناء خط أنابيب آخر، إلى جانب التخطيط لتوسعة كبيرة للموانئ الشرقية الواقعة خارج المضيق.

كما لجأت السعودية إلى استخدام خط الأنابيب الممتد إلى ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر، بينما تجري الكويت محادثات مع جيرانها لتوسيع شبكات خطوط الأنابيب الإقليمية لاستيعاب صادراتها النفطية.

ويعمل العراق أيضًا على خطط لإنشاء خطوط جديدة لنقل النفط الخام وإعادة تأهيل خطوط قديمة بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز.

طاقة شراكة أميركية قطرية لتصدير النفط العراقي عبر ميناء بانياس السوري

ووفقًا لبيانات شركة التحليلات فورتيكسا، ساهم زيت الوقود العراقي في رفع صادرات سورية إلى 720 ألف طن خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، لتصبح بذلك أكبر مصدر لزيت الوقود في الشرق الأوسط، بحصة بلغت 28% من إجمالي صادرات المنطقة.

أسطول الشاحنات

ويتطلب نقل الكميات التي تحملها ناقلة نفط واحدة عددًا هائلًا من الشاحنات. فكل شاحنة تحمل نحو 20 طنًا، أو ما يعادل 135 برميلًا، وتستغرق الرحلة من أربعة إلى ستة أيام للوصول إلى الموانئ السورية والأردنية. وللمقارنة، يمكن تحميل نحو 300 ألف برميل على سفينة صغيرة تقوم بنقل الشحنات إلى ناقلة عملاقة راسية في عرض البحر، تبلغ طاقتها نحو 700 ألف برميل.

ويقدّر متعاملون في السوق أن الكميات التي نُقلت إلى سورية بالشاحنات تجاوزت 600 ألف طن من زيت الوقود خلال الشهر الماضي، حيث استقبل ميناء بانياس آلاف الشاحنات.

وبحسب مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، تولت شركة Lytton SA، وهي شركة تجارة مقرها جنيف ولها علاقات مع العراق، الجزء الأكبر من عمليات النقل بالشاحنات. وفي الوقت نفسه، يجري نقل نحو 100 ألف طن شهريًّا من زيت الوقود عبر ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، ويتم تسويق جزء من هذه الكميات من قبل مجموعة رانيا العراقية، بحسب المصادر.

أما وزارة النفط العراقية، فتشير إلى تدفقات أكبر، إذ تقدر أن صادرات زيت الوقود المنقولة بالشاحنات إلى سورية والأردن بلغت مليون طن في يونيو، مقارنة بنحو 500 ألف طن في مايو/ آيار.

ومن المتوقع أن تفتح هذه الجهود الطريق أمام إمكانية قيام العراق بتصدير نفطه الخام عبر سورية، فقبل اندلاع الحرب الراهنة، كان العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك، كما أن صادراته من الخام تفوق كثيراً صادراته من زيت الوقود. ومن بين الخيارات المتاحة أمام العراق، إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك- بانياس المتوقف منذ أكثر من عشرين عاماً.

وكان توماس باراك، المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية والعراق، قد جمع مسؤولين من البلدين مع ممثلين عن شركات من بينها شيفرون لبحث إمكانية إعادة تشغيل الخط، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تدعم الجهود العراقية والسورية لتعزيز طرق التجارة عبر إعادة تأهيل خط الأنابيب، وتتوقع أن تؤدي الشركات الأميركية دورًا في المشروع.

وعلى المدى القصير، يرى متعاملون في السوق أنه حتى إذا انتهى الصراع في الشرق الأوسط وعادت حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، فمن المرجح أن يواصل العراق استخدام الشاحنات لنقل جزء من صادراته في إطار سياسة تنويع مسارات التصدير.