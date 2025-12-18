إغلاق مصنع فولكسفاغن يثير مخاوف من زلزال صناعي أوروبي

- أغلقت فولكسفاغن مصنع دريسدن، مسرّحة 300 موظف، كجزء من إعادة هيكلة لمواجهة تراجع المبيعات في الصين وأوروبا والضغوط الجمركية الأمريكية. - تحوّل المصنع إلى مركز بحثي بالتعاون مع جامعة دريسدن التقنية، للتركيز على أبحاث الذكاء الاصطناعي والروبوتات، في ظل الاستغناء عن 35 ألف وظيفة. - تواجه فولكسفاغن تحديات من التعرفات الجمركية الأمريكية والمنافسة الصينية، وتسعى لخفض الإنتاج في ألمانيا والاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتسريع تطوير السيارات.

في سابقة تاريخية لم تشهدها شركة فولكسفاغن الألمانية منذ تأسيسها قبل 88 عاماً، أغلقت الشركة مصنعها للسيارات بالكامل في مدينة دريسدن، وأوقفت الإنتاج، وسرّحت 300 موظف كانوا يعملون فيه. ويُعد هذا الإغلاق، الذي جرى في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أول إغلاق لخط إنتاج داخل ألمانيا في تاريخ الشركة، ما أثار مخاوف من زلزال صناعي في أوروبا، واحتمال إغلاق مزيد من مصانع السيارات، في ظل الركود الاقتصادي والمنافسة الصينية والآسيوية المتصاعدة.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز، يوم الاثنين الماضي، إن الإغلاق جاء ضمن إعادة هيكلة واسعة اتفقت عليها الشركة مع النقابات، تتضمن خفض طاقات الإنتاج وتسريحات وظيفية ضمن حزمة تقليص تصل إلى آلاف الوظائف. وأرجعت الصحيفة هذه الخطوة إلى ضعف المبيعات في الصين، وتراجع الطلب الأوروبي، والضغوط المتزايدة على المبيعات في الولايات المتحدة، بما في ذلك تأثير الرسوم الجمركية، وهو ما أضعف التدفقات النقدية ودفع الشركة إلى تقليص بعض خطوط الإنتاج.

تحويل المصنع وتسريحات واسعة

وللاستفادة من موقع مصنع دريسدن، الذي بدأ العمل فيه عام 2001، تقرر تحويله جزئياً إلى مركز بحثي بالتعاون مع جامعة دريسدن التقنية، مع استثمار مشترك في أبحاث الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأشباه الموصلات بدلاً من الاستمرار في خط إنتاج سيارات غير مربح. وبحسب موقع Steel Orbis في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيترافق ذلك مع الاستغناء عن نحو 35 ألف وظيفة لأسباب اقتصادية. ويُنظر إلى إغلاق مصنع دريسدن مؤشرا على ضغوط أوسع يواجهها قطاع صناعة السيارات الأوروبي، في ظل بطء تبنّي السيارات الكهربائية، والمنافسة الشديدة من الشركات الصينية، ومشكلات سلاسل التوريد، وفق "فايننشال تايمز".

ضغوط متعددة على فولكسفاغن

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن إغلاق المصنع يمثل خطوة من جانب فولكسفاغن للبقاء في مواجهة منافسة شرسة من الصين، والتعرفات الجمركية الأميركية، إلى جانب البيروقراطية المفرطة في ألمانيا، وارتفاع تكاليف الطاقة، واتساع حقوق الموظفين، والبيروقراطية الداخلية غير المسبوقة داخل الشركة. وخلال هذا العام، واجهت فولكسفاغن صعوبات كبيرة، إذ تضررت بشدة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما أعلنت الشركة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن أول خسارة ربع سنوية لها منذ خمس سنوات، محذّرة من أن الحرب التجارية الأميركية ستكلفها نحو 5 مليارات يورو سنوياً حوالي 5.8 مليارات)، بحسب موقع Gizmodo الاقتصادي (16 ديسمبر/كانون الأول الجاري). وقالت الشركة إنها تعتزم خفض طاقتها الإنتاجية التقنية في جميع أنحاء ألمانيا بأكثر من 730 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2028، إضافة إلى الاستغناء عن 35 ألف وظيفة في مواقعها الألمانية بحلول عام 2030.

التعرفات الأميركية والمنافسة الصينية

من جهتها، أشارت صحيفة نيويورك بوست الأميركية، في يوم الاثنين، إلى أن فولكسفاغن تضررت بشدة من التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، والتي ألقت الشركة باللوم فيها جزئياً على خسارة بلغت 1.5 مليار دولار في الربع الأخير. وأضافت الشركة أن التكاليف المرتبطة بالتعرفات الجمركية يُتوقع أن تتجاوز 5 مليارات دولار خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهي ضربة دفعت الإدارة التنفيذية إلى إعادة تقييم مواقع الإنتاج وخطط الاستثمارات المستقبلية. وتعكس معاناة فولكسفاغن ضعفاً أوسع في الاقتصاد الألماني، الذي انكمش في عامي 2023 و2024، وظل في حالة ركود خلال العام الجاري.

وفي الوقت نفسه، يشكل التنافس الشديد في السوق الصينية، التي تعد من أهم الأسواق لمبيعات الشركة عالمياً، ضغطاً إضافياً على الشركة، إذ تقدم شركات السيارات الصينية، بدعم من الرسوم الجمركية التي تفرضها بكين، سيارات كهربائية مزودة بأحدث التقنيات، مثل أنظمة الركن الذاتي، بأسعار أقل بكثير من نظيراتها الألمانية والأجنبية. ودفعت هذه التحولات فولكسفاغن إلى اتخاذ إجراءات جذرية للحاق بالمنافسين، حيث أعلنت الشركة أنها ستستثمر ما يصل إلى مليار يورو (نحو 1.2 مليار دولار) في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، على أمل أن تسهم هذه الاستثمارات في تسريع تطوير السيارات والتقنيات الجديدة.