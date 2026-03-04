إغلاق جزئي ومؤقت للأجواء الأردنية يومياً

- أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن عن إغلاق جزئي ومؤقت للأجواء الأردنية من الساعة السادسة مساءً حتى التاسعة صباحاً، استجابةً للتطورات الإقليمية وتقييم المخاطر وفق المعايير الدولية. - يهدف القرار إلى ضمان سلامة وأمن الطيران المدني، ويستمر العمل به حتى إشعار آخر، مع دعوة المسافرين للتواصل مع شركات الطيران لتحديث مواعيد رحلاتهم. - يعكس الإجراء الحذر المتزايد في المنطقة وسط التصعيد الإقليمي، مع استمرار تقييم الوضع الجوي يومياً وتأقلم شركات الطيران والمسافرين مع الإجراءات الاستثنائية.

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، ضيف الله الفرجات، عن اتخاذ قرار بـ إغلاق جزئي ومؤقت للأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة وتقييماً للمخاطر وفقاً للمعايير الدولية.

وأوضح الكابتن الفرجات في بيان صادر عن وزارة النقل الأردنية، اليوم الاثنيين، أن هذا الإجراء سيُطبق بشكل يومي، حيث يبدأ الإغلاق من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة التاسعة صباحاً من اليوم التالي.

وسيبقى العمل بهذا القرار سارياً اعتبارا من الليلة وحتى إشعارٍ آخر، وذلك ضماناً لسلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية. ودعت الهيئة جميع المسافرين بضرورة القيام بالتواصل المباشر مع شركات الطيران المعنية للتأكد من مواعيد رحلاتهم ومتابعة أي تعديلات قد تطرأ عليها.

ويعكس قرار الإغلاق الجزئي للأجواء الأردنية مستوى الحذر المتزايد الذي تتبعه دول المنطقة في ظل التصعيد الإقليمي المتسارع، حيث بات أمن الملاحة الجوية أولوية قصوى أمام احتمالات اتساع نطاق المخاطر.

ومن المتوقع أن يستمر تقييم الوضع الجوي بشكل يومي تبعاً لتطورات المشهد الأمني، ما يفرض على شركات الطيران والمسافرين التأقلم مع إجراءات استثنائية قد تمتد لفترة غير محددة، إلى حين استقرار الأوضاع وعودة حركة الطيران إلى طبيعتها الكاملة.