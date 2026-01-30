إغلاق جزئي وشيك يوم السبت والكونغرس يراهن على تصويت الاثنين

تستعد الحكومة الفيدرالية الأميركية لإغلاق جزئي غداً السبت، حيث من غير المرجح أن يلتزم الكونغرس بالموعد النهائي المحدد عند منتصف ليل الجمعة في واشنطن لإقرار حزمة الإنفاق في مجلسيه التشريعيين، وهو ما يفتح الباب أمام فجوة تمويلية تبدأ مع دخول السبت.

المسار التشريعي لا يبدو مقطوعاً بالكامل، إذ توصل البيت الأبيض وقادة في مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى تسوية "في اللحظة الأخيرة" تُبقي التمويل قائماً لمعظم الحكومة حتى نهاية سبتمبر/أيلول، مع فصل ملف وزارة الأمن الداخلي عن باقي الحزمة.

وبحسب تفاصيل الاتفاق، تُمدد اعتمادات وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين إضافيين حتى 13 فبراير/شباط القادم، لإتاحة وقت تفاوضي حول تعديلات يطالب بها الديمقراطيون على طريقة إنفاذ قوانين الهجرة. غير أن المشكلة العملية أن مجلس النواب خارج واشنطن حتى يوم الاثنين، ما يجعل مرور الاتفاق في مجلس الشيوخ وحده غير كاف لمنع الإغلاق قبل انقضاء المهلة، لأن أي نسخة معدلة ستحتاج إلى تصويت نهائي في مجلس النواب عند عودة الأعضاء.

ويدور جوهر الخلاف حول إدارة الهجرة والجمارك، إذ يضغط الديمقراطيون لفرض قيود وضمانات جديدة بعد موجة غضب أعقبت مقتل مواطنين أميركيين في مينيابوليس خلال مواجهات مع عملاء فيدراليين، وما تبع ذلك من احتجاجات وتدقيق سياسي حاد.

وتزداد الحساسية لأن إقرار أي حزمة تمويل في مجلس الشيوخ يحتاج عملياً إلى عتبة 60 صوتاً، ما يعني أن الأغلبية الجمهورية وحدها لا تكفي من دون أصوات من المعارضة، وهو ما يجعل ملف الهجرة والجمارك نقطة التفاوض التي يُبنى عليها كل شيء.

في المقابل، قدّم الرئيس دونالد ترامب دعمه العلني للحل الوسط، محذراً من أن إغلاقاً طويلاً قد يعرقل ما يصفه بتقدم اقتصادي، وهو ما دفع قادة في مجلس الشيوخ إلى محاولة تمرير الاتفاق بسرعة قبل الموعد النهائي، حتى لو ظلّ عامل الزمن في مجلس النواب هو العنصر الحاسم.

وداخل مجلس الشيوخ نفسه، تبقى الحسابات الإجرائية عاملاً ضاغطاً، لأن تمرير حزم التمويل غالباً ما يحتاج إلى دعم يتجاوز الأغلبية البسيطة، وهو ما يفسر لجوء التسوية إلى فصل بند الأمن الداخلي بدل إسقاط الحزمة كاملة. لكن العقبة الإجرائية الأبرز في مجلس الشيوخ جاءت من السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي عطّل تسريع تمرير الحزمة، اعتراضاً على مسار تشريعي مرتبط ببند يخص حق بعض أعضاء مجلس الشيوخ في مقاضاة وزارة العدل على خلفية بيانات هواتف تم ضبطها في تحقيق سابق، وهو ما أجّل التصويت وأبقى سيناريو الإغلاق قائماً.

وفي حال وقوع الإغلاق الجزئي فعلاً، تتوقع التقديرات أن يكون قصير الأجل إذا صوّت مجلس النواب سريعاً صباح الاثنين، لكن ستبدأ تلقائياً إجراءات الإغلاق في بعض الوكالات، بما يشمل إجازات إجبارية لجزء من الموظفين وتأخر بعض الخدمات غير الأساسية، مع اضطرابات محتملة في السفر وبعض الإصدارات الحكومية والعمليات اليومية.

وتراهن قيادات في الكونغرس على تفادي تكرار سيناريو الإغلاقات الطويلة التي تركت أثراً واسعاً في فترات سابقة، لذلك يُقدم الحل الحالي بوصفه ترقيعاً قصيراً يشتري أسبوعين من الوقت لتهدئة معركة الهجرة من دون تعطيل تمويل الدولة حتى نهاية العام المالي.

وأشارت تقارير إعلامية أميركية إلى أن المشرعين حريصون على تفادي التصعيد، وتكرار تجربة آخر إغلاق حكومي الذي استمر 43 يومًا خلال خريف 2025 وسبَّب آنذاك باضطرابات أوسع، لذلك تراهن قيادات الحزبين هذه المرة على خلل أيام بدل أزمة ممتدة، إذا أنجز مجلس النواب التصويت فور عودته الاثنين.