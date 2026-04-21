شهدت أسواق الطاقة العالمية إغلاقاً قوياً لأسعار النفط بعدما قفز خام برنت إلى ما يقارب 98.5 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها تهديدات إيرانية مباشرة باستهداف منشآت إنتاج النفط في دول الخليج، ما أعاد مخاوف اضطراب الإمدادات إلى الواجهة وأشعل موجة صعود في الأسواق.

في التفاصيل، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية ثلاثة دولارات، أي بنسبة 3.14%، لتصل إلى 98.48 دولاراً للبرميل، في ختام تداولات اتسمت بتقلبات حادة بفعل تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، حسب وكالة رويترز. وامتدت المكاسب خلال الجلسة، إذ صعدت الأسعار بنحو 4 دولارات للعقود الآجلة، وسط حالة من عدم اليقين بعد عدم حسم إيران قرارها بشأن حضور محادثات مع الولايات المتحدة، وهو ما عزّز المخاوف من مزيد من التصعيد.

وفي تطور لافت زاد من الضغط على أسواق الطاقة، هدّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف إنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط في حال تعرّضت طهران لهجمات تنطلق من أراضي دول الخليج. ونسبت فرانس برس إلى وكالة فارس تصريحاً لقائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري، مجيد موسوي، قال فيه إنّ "على جيراننا الجنوبيين أن يدركوا أنه إذا استُخدمت أراضيهم ومنشآتهم لخدمة الأعداء في مهاجمة الشعب الإيراني، فعليهم أن يودّعوا إنتاج النفط في الشرق الأوسط"، في رسالة اعتُبرت تصعيداً مباشراً يطاول أمن إمدادات النفط والطاقة العالمية.

في موازاة التوترات الإقليمية، شهدت أسواق الطاقة تطوراً لوجستياً لافتاً، إذ أفاد مصدر في القطاع بأنّ أوكرانيا ستستأنف ضخ النفط عبر خط أنابيب "دروغبا" اعتباراً من ظهر غد الأربعاء، في إطار تحركات مرتبطة بترتيبات تجارية ومالية تشمل قروضاً أوروبية محتملة. وبحسب مصادر رويترز، تقدمت شركة النفط المجرية "إم أو إل" بطلبات لنقل كميات أولية من الخام عبر الخط، سيجري توزيعها بين المجر وسلوفاكيا، ما يعكس استمرار أهمية خطوط الإمداد الأوروبية رغم الاضطرابات الجيوسياسية الأوسع.

وعلى صعيد الخطاب الدولي، دخل ملف النفط في قلب الجدل السياسي والديني، إذ حذر بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر من أنّ الصراعات المسلحة باتت تستهدف على نحوٍ متزايد "استغلال الحقول والموارد المعدنية"، من دون مراعاة للقانون الدولي أو حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، حسب الأناضول التي أوضحت أن تصريحات البابا جاءت خلال جولة أفريقية تشمل عدداً من الدول، إذ أشار إلى أنّ تصاعد النزاعات العالمية يرتبط بشكل متزايد بالسيطرة على الموارد الطبيعية، وعلى رأسها النفط، في إشارة غير مباشرة إلى الحرب والتوترات المرتبطة بإيران.