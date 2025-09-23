إغلاق الحكومة الأميركية يلوح في الأفق مع تصاعد مخاوف التمويل والتضخم

- تصاعدت المخاوف من إغلاق حكومي جزئي في الولايات المتحدة بسبب الخلافات بين الرئيس ترامب والديمقراطيين حول تمويل برامج الصحة، مما يهدد بزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي. - ألغى الخلاف اجتماعًا كان مقررًا بين ترامب وزعماء الديمقراطيين، حيث يحتاج الجمهوريون إلى دعم ديمقراطي لتمرير قانون تمويل الحكومة، مما يمنح الديمقراطيين نفوذًا كبيرًا. - حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي من استمرار الضغوط التضخمية، مشددًا على ضرورة بقاء البنك المركزي في حالة تأهب، مع تخفيض معدلات الفائدة لدعم سوق العمل.

بينما يقترب موعد الأول من أكتوبر/ تشرين الأول القادم، تصاعدت المخاوف من إغلاق جزئي محتمل للحكومة الأميركية وسط خلافات شديدة بين الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين حول تمويل برامج الصحة، في وقت يُبدي مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) قلقهم من استمرار الضغوط التضخمية، مما يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وصرّح الرئيس ترامب بأن الديمقراطيين يجب أن يتخلوا عن مطالبهم المتعلقة بتجديد دعم الرعاية الصحية وإنهاء تخفيضات ميديكيد (Medicaid) قبل أن يوافق على التفاوض مع قادة الكونغرس، ما يرفع احتمال حدوث إغلاق حكومي في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول. وقال ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بعد مراجعة تفاصيل المطالب غير الجدية والمضحكة التي يقدّمها الديمقراطيون، قررت أن أي اجتماع معهم لن يكون مثمرا"، مضيفا أن الحكومة يجب أن تبقى مفتوحة وأن يتم التشريع "كوطنيين حقيقيين بدلا من أخذ المواطنين الأميركيين رهائن".

الخلاف ألغى اجتماعا كان مقررا في المكتب البيضاوي مع زعماء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ والنواب. ويحتاج الجمهوريون إلى سبعة أصوات على الأقل من الديمقراطيين لتمرير قانون تمويل الحكومة في مجلس الشيوخ، مما يمنح الحزب الأقلية نفوذا كبيرا في المحادثات. ووفقا لتحليل "بلومبيرغ إنتلجنس" (Bloomberg Intelligence)، فإن الأسواق المالية والشركات الكبرى والمقاولين الحكوميين لن يتأثروا كثيرا بإغلاق قصير، لكن استمرار الإغلاق لشهر كامل قد يخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بمقدار 0.4 نقطة مئوية.

في الوقت نفسه، حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافاييل بوستيك، من استمرار الضغوط التضخمية، مؤكدا ضرورة بقاء البنك المركزي في حالة تأهب. وقال بوستيك في مقابلة أمس الاثنين: "لم نصل إلى هدفنا منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، لذا من المهم أن نواصل اليقظة في مواجهة التضخم".

وبعد إبقاء معدلات الفائدة ثابتة طوال العام، خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي معدله الأساسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4%–4.25%، واصفا ذلك بأنه "خفض لإدارة المخاطر" لدعم سوق العمل بعد تباطؤ نمو الوظائف. وأوضح بوستيك أن المخاوف بشأن التوظيف أصبحت مرتفعة وتوازي المخاطر التضخمية، مما يخلق توترا حول السياسة النقدية الصحيحة التي يجب اتباعها.