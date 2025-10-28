إغلاق الحدود يشل التجارة بين باكستان وأفغانستان ويشعل الأسواق

- يشهد الشريط الحدودي بين أفغانستان وباكستان توترًا أدى إلى إغلاق الحدود منذ 11 أكتوبر، مما أثر على التجار والسائقين والعمال بخسائر مالية كبيرة. - الخسائر الاقتصادية ضخمة، حيث يخسر التجار الأفغان نحو 10 ملايين دولار حتى منتصف أكتوبر، مع تلف كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات. - إغلاق الحدود أثر على الاقتصادين الأفغاني والباكستاني، مع ارتفاع أسعار السلع في باكستان، وتستمر المفاوضات في تركيا لإنشاء آلية مشتركة لإدارة المنافذ.

يشهد الشريط الحدودي بين أفغانستان وباكستان حالة توتر غير مسبوقة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجانبين قبل وقف إطلاق النار الأخير في الدوحة في الـ19 من الشهر الجاري. وقد تسببت هذه الحالة المأساوية في توقف الحركة التجارية بشكل كامل منذ 11 أكتوبر الجاري وحتى الآن. ولم تقتصر تأثيرات إغلاق الحدود على حركة البضائع والشاحنات المحملة باحتياجات الأسواق فحسب، بل امتدت إلى معاناة آلاف التجار والسائقين والعمال الذين فقدوا مبالغ كبيرة من أموالهم، كما خابت آمالهم بعد تصريحات الناطق باسم الخارجية الباكستانية حسين أندرابي، الذي أكد يوم الجمعة الماضي خلال إيجاز أسبوعي أن الحدود ستظل مغلقة أمام حركة التجارة حتى يتحسن الوضع الأمني.

خسائر كبيرة

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة المشتركة بين البلدين، خان جان ألكوزاي، في حديث لوسائل الإعلام المحلية، أول أمس الأحد، إن الخسائر اليومية المباشرة للتجار لا تقل عن مليون دولار، أما الخسائر غير المباشرة فهي "كبيرة جداً". وأوضح أنه قبل الإغلاق كانت نحو 2000 شاحنة تعبر يومياً محملة بأنواع مختلفة من البضائع، لكن تلك الحركة توقفت منذ أسبوعين، وهو ما شكّل خسارة فادحة للغاية. وأضاف ألكوزاي أن أكثر من 500 شاحنة كانت تحمل فواكه وخضراوات فاسدة بالكامل أُتلفت في اليوم الأول من إعلان الإغلاق، بينما لا تزال آلاف الشاحنات الأخرى متوقفة على جانبي الحدود. وطالب بأن تفصل المسائل الاقتصادية والتجارية عن الخلافات السياسية والأمنية بين البلدين، لأن لها تبعات كارثية على جميع المستويات.

وقال التاجر الأفغاني محمد أسلم خان لـ"العربي الجديد" إنه كان ينتظر يومياً فتح المنافذ الحدودية بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان في الدوحة، للسماح بعبور شاحناته العشر المتوقفة على الجانب الأفغاني، لكنها بقيت عالقة بعد إعلان الخارجية الباكستانية الجمعة الماضي أن التجارة والترانزيت ستظلان معلقتين حتى إشعار آخر. وأضاف: "كانت لدي خمس شاحنات محملة بالعنب والخضراوات، كلها تلفت وتخلصت منها. أما الشاحنات الحالية فمحملة بالمكسرات والسجاد، ولا أمل في تحقيق أي ربح، فقط أحاول الخروج من المأزق، لأن عليّ دفع أجرة الشاحنات الباكستانية التي استأجرتها من الجانب الآخر، رغم أنني خسرت الكثير بسبب فساد البضائع". وأعلنت غرفة التجارة والصناعة الأفغانية في بيانها الصادر في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أن الخسائر المالية التي لحقت بالتجار الأفغان بلغت نحو 700 مليون أفغاني (قرابة 10 ملايين دولار) حتى ذلك التاريخ، مشيرة إلى أن الأرقام قد تكون أعلى بعد اكتمال الحصر.

شلل تجاري

ويرى الخبير الاقتصادي الأفغاني، معين الدين لـ"العربي الجديد" إن إغلاق الحدود خلّف تبعات ثقيلة على الطرفين، خصوصاً التجّار والعمال والسائقين. وأشار إلى أن المتضرر الأكبر هو الاقتصاد الباكستاني في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان، بينما في المقابل تسعى الحكومة الأفغانية لتنويع منافذها التجارية عبر إيران ودول آسيا الوسطى والصين. وأضاف: "المزارعون الأفغان خسروا كثيراً، لأنهم يزرعون من أجل التصدير إلى باكستان، ومع الإغلاق تبقى المنتجات داخل البلاد وتباع بأسعار زهيدة أو تتلف في الحقول لعدم وجود مخازن تبريد أو جدوى من نقلها إلى السوق". ومن جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي الباكستاني محمد أرشد لـ"العربي الجديد" أن إغلاق الحدود لم يجمد التجارة فحسب، بل عطل أيضاً حركة الترانزيت، ما انعكس على مختلف الشرائح الاجتماعية. ويضرب مثالاً بارتفاع سعر الطماطم في باكستان إلى 700 روبية للكيلوغرام (2.49 دولار) بعد أن كان 59 روبية فقط (0.21 دولار)، ما يظهر مدى تأثر الأسواق بالشلل التجاري.

كما يوضح التاجر الباكستاني أصفر خان، الذي يعمل قرب الحدود، أن المنطقة الحدودية تعتمد كلياً على الحركة التجارية، وأن إغلاقها يجعل الشباب بلا عمل، مضيفاً: "حين تغلق الحدود تغلق حياتنا معها، ولا يتبقى أمام الشباب سوى خيار الالتحاق بالجماعات المسلحة".

ومن الفئات المتضررة أيضاً الباكستانيون العالقون في أفغانستان الراغبون في العودة إلى بلادهم، إذ ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، قفز سعر تذكرة شركة "كام إير" من 160 دولاراً إلى 500 دولار للاتجاه الواحد، ما جعل العودة مستحيلة على كثير من العاملين في مجال التجارة. وتستمر حالياً المرحلة الثانية من المفاوضات بين أفغانستان وباكستان في تركيا، وتطالب الحكومة الأفغانية بأن تفصل باكستان الملفات السياسية والأمنية عن العملية التجارية، وأن تنشأ آلية مشتركة لإدارة المنافذ الحدودية بمشاركة قطرية - تركية، منعاً لاستخدام التجارة كأداة ضغط، لما لذلك من تبعات ثقيلة على القبائل والشعوب في كلا البلدين.