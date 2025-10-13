إعلان مرتقب عن جائزة نوبل في الاقتصاد

- تم الإعلان عن فوز البروفيسور الأميركي التركي دارون عجم أوغلو بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024، بمشاركة سايمون جونسون وجيمس روبنسون، تقديرًا لأبحاثهم حول أهمية حكم القانون وقوة المؤسسات في تحقيق الرخاء. - جائزة نوبل في الاقتصاد، المعروفة رسميًا باسم "جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية"، أُنشئت عام 1968 وتُمنح مع الجوائز الأخرى في ذكرى وفاة ألفريد نوبل. - منذ إنشائها، مُنحت الجائزة 56 مرة لـ 96 فائزًا، ولم تحصل عليها سوى ثلاث نساء حتى الآن.

من المقرر الإعلان، اليوم الاثنين، عن الفائز بآخر جوائز نوبل لهذا العام، حيث سيكشف المنظمون عن الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل التذكارية في الاقتصاد. يذكر أن جائزة العام الماضي تم منحها لثلاثة اقتصاديين، درسوا أسباب ثراء بعض الدول وفقر بعضها، ووثقوا أنّ المجتمعات الأكثر حرية وانفتاحاً هي الأقدر على تحقيق الازدهار.

فاز البروفيسور الأميركي التركي دارون عجم أوغلو، بالجائزة في الاقتصاد لعام 2024، متقاسماً إياها مع الأميركيين البريطانيين سايمون جونسون وجيمس روبنسون، وذلك احتفاءً بأبحاثهم التي ساعدت في الإجابة عن أسئلة مثل لماذا يعتبر حكم القانون وقوة المؤسسات ضروريين لتحقيق الرخاء، ولماذا بعض البلدان فقيرة بينما تزدهر أخرى، ولماذا هناك تفاوت بين الدول الغنية والفقيرة. وفازت البروفيسورة الأميركية كلوديا غولدين من جامعة هارفارد، بالجائزة في الاقتصاد لعام 2023 عن دراستها حول مكانة المرأة في القوى العاملة.

وتعرف جائزة الاقتصاد رسمياً باسم "جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية تخليدا لذكرى ألفريد نوبل"، وأنشأها البنك المركزي السويدي في عام 1968 تخليداً لذكرى رجل الأعمال والكيميائي السويدي في القرن التاسع عشر، الذي اخترع الديناميت.

ومنذ ذلك الحين، تم منح الجائزة 56 مرة لـ 96 فائزاً. وقبل إعلان اليوم الاثنين لهذا العام، لم تحصل عليها سوى ثلاث نساء. وجائزة الاقتصاد ليست من جوائز نوبل الأصلية من الناحية الفنية، ولكنها تمنح دائماً مع الجوائز الأخرى في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، وهو ذكرى وفاة مؤسس الجائزة في عام 1896. وجرى الإعلان الأسبوع الماضي عن جوائز الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)