- وقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً لبيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة لمستثمرين أميركيين وعالميين لمعالجة متطلبات الأمن القومي، مع تأجيل التنفيذ حتى 16 ديسمبر. - تحدث ترامب مع الرئيس الصيني حول الصفقة، حيث ستظل "بايتدانس" تلعب دوراً رئيسياً، مع تأسيس شركة أميركية جديدة للأمن الرقمي والتجارة الإلكترونية. - تعكس الصفقة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، وتعتبر نموذجاً محتملاً لتعامل الولايات المتحدة مع شركات تكنولوجية صينية أخرى، مما قد يؤدي إلى قيود إضافية على الاستثمار والبيانات.

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب

تفاصيل صفقة "تيك توك" المعلنة

، أمس الخميس، أمراً تنفيذياً أعلن فيه أنّ خطته لبيع عمليات تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لمستثمرين أميركيين وعالميين ستعالج متطلبات الأمن القومي الواردة في قانون يعود لعام 2024. وأرجأ ترامب تنفيذ القانون الذي يحظر التطبيق ما لم يقم الملاك الصينيون ببيعه حتى 16 ديسمبر/ كانون الأول، لإتاحة الوقت أمام استكمال بعض الإجراءات، وفقاً لوكالة رويترز.

كشف نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، أنّ قيمة الشركة الأميركية الجديدة ستبلغ نحو 14 مليار دولار، وهو أول تقدير رسمي لصفقة بيع التطبيق الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة. وأوضح دي فانس أن "هناك مقاومة من الجانب الصيني، لكن ما سعينا إليه هو ضمان استمرار عمل تيك توك وحماية بيانات الأميركيين بما ينسجم مع القانون".

من جانبه، قال ترامب إنه تحدّث مباشرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ حول الصفقة، وإنّ الأخير لم يعترض عليها. وأضاف أنّ التطبيق، الذي يضمّ 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، ساهم في تعزيز شعبيته خلال الانتخابات الأخيرة، مشيراً إلى أن لديه شخصياً 15 مليون متابع على المنصة، بينما أطلق البيت الأبيض حساباً رسمياً الشهر الماضي. وكشف ترامب أن أسماء بارزة مثل مايكل ديل وروبرت مردوخ، إلى جانب "أربعة أو خمسة مستثمرين عالميين كبار"، ستشارك في الكيان الأميركي الجديد، مؤكداً أن "تيك توك سيصبح أميركي الإدارة بالكامل".

ورسمت وسائل الإعلام الصينية صورة مختلفة للاتفاقية، مشيرة إلى أن الشركة الأم "بايتدانس" ستظل تلعب دوراً رئيسياً في العمليات. وبحسب تقارير صحافية صينية، حُذفت لاحقاً، فإنّ "بايتدانس" ستؤسس شركة أميركية جديدة تتولى التجارة الإلكترونية وبناء العلامات التجارية والربط مع العمليات الدولية، في حين سيتكفل الكيان الأميركي الجديد بالأمن الرقمي وحماية المحتوى.

تأتي هذه التطورات في لحظة شديدة الحساسية للعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين. فـ"تيك توك" لم يعد مجرد تطبيق ترفيهي، بل تحوّل إلى أصل استراتيجي يرتبط بالاقتصاد الرقمي والأمن القومي على حد سواء. لذلك، فالإعلان عن قيمة 14 مليار دولار للكيان الأميركي الجديد يثير تساؤلات، لا سيما أنّ القيمة السوقية لـ"بايتدانس" قُدّرت سابقاً بأكثر من 330 مليار دولار.

يوحي ذلك بأن التقييم قد يكون رمزياً لتسهيل إخراج الصفقة سياسياً. كما أن استمرار "تيك توك" في العمل داخل الولايات المتحدة يضمن الحفاظ على سوق ضخمة تضم ملايين المستخدمين، ما يمنح المستثمرين الأميركيين مدخلاً إلى واحدة من أكثر المنصات تأثيراً في صناعة المحتوى والإعلانات الرقمية.

في المقابل، تظهر الصفقة كيف تُستخدم التكنولوجيا كأداة في المواجهة الجيوسياسية والاقتصادية بين واشنطن وبكين، حيث تتجاوز القضية مسألة البيانات إلى إعادة تشكيل هيكل ملكية شركات التكنولوجيا العالمية. وإذا مضت الصفقة كما خُطط لها، فإنها قد تصبح نموذجاً لتعامل الولايات المتحدة مع شركات تكنولوجية صينية أخرى، وربما تؤدي إلى مزيد من القيود على تدفقات الاستثمار والبيانات بين القوتين الاقتصاديتين.

بينما يروج البيت الأبيض للاتفاق باعتباره انتصاراً لحماية خصوصية الأميركيين وضمان بقاء "تيك توك"، ترى بكين أن الأمر لا يعدو كونه إعادة هيكلة قسرية تعكس صراعاً أوسع على النفوذ التكنولوجي والاقتصادي. وبغض النظر عن التفاصيل النهائية، فإن الصفقة تمثل محطة مفصلية في مسار العلاقة بين الاقتصاد الرقمي والسياسة العالمية.