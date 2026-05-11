إعادة فتح معبر "أقجة قلعة" الحدودي بين تركيا وسورية

- أعادت ولاية شانلي أورفة فتح معبر "أقجة قلعة" الحدودي مع سوريا بعد 12 عاماً من إغلاقه، مما يسهل حركة العائلات والتجارة بين البلدين، وذلك بعد سيطرة الحكومة السورية على الجانب السوري من الحدود. - سيتمكن المواطنون الأتراك والسوريون حاملو الجنسية المزدوجة أو تصاريح الإقامة في تركيا من عبور الحدود باستخدام جوازات السفر، بينما ستظل طلبات العبور للسوريين تحت الحماية المؤقتة قيد التقييم. - يُتوقع أن يُنشط فتح المعبر الحركة الاقتصادية والاجتماعية بين تركيا وسوريا، ويُوفر منفذاً حيوياً للعائلات السورية المقيمة في تركيا.

أعلنت سلطات ولاية شانلي أورفة، جنوب تركيا، اليوم الاثنين، إعادة فتح معبر "أقجة قلعة" (تل أبيض) الحدودي مع سورية، أمام المرور المدني -بعد 12 عاماً من إغلاقه- وذلك عقب سيطرة الحكومة في دمشق على الجانب السوري من الحدود، مع اتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية بالدولة السورية.

وأصدرت الولاية بياناً أفادت فيه بدخول المعبر اعتباراً من غد الثلاثاء، حيز العمل بإشراف من وزارة الداخلية، والذي أغلق في عام 2014 بعد التطورات في سورية، وسيطرة قوات قسد على المنطقة.

ونقل موقع "كوزال" التركي عن نائب حزب العدالة والتنمية عن ولاية شانلي أورفا، حكمت باشاك، قوله: "إن جميع الإجراءات المتعلقة بالجوازات بدأت بالفعل، بعد وصول التعميم الرسمي من وزارة الداخلية إلى الولاية"، مؤكداً أن "الخطوة ستساهم في تسهيل حركة العائلات والتجارة والتنقل بين الجانبين".

وعاد المعبر بعد عام 2019 وعقب عملية نبع السلام، للعمل بشروط خاصة تشمل الأعمال الإنسانية، وعبور المسؤولين، وبشروط مراقبة محددة، ولكن مع عودة الأمور لطبيعتها اعتباراً من يناير/ كانون الثاني الماضي وبتعليمات من وزارة الداخلية، عاد المعبر للعمل بنظام العبور عبر جوازات السفر.

وأفاد بيان الولاية بأنه "وفقاً لتوجيهات وزارة الداخلية ستبدأ إجراءات الدخول والخروج من سورية وإليها عبر معبر "أقجة قلعة" الحدودي البري، غداً الثلاثاء بجوازات السفر". وبموجب القرار سيتمكّن المواطنون الأتراك، والمواطنون السوريون حاملو الجنسية المزدوجة، والمواطنون السوريون الحاصلون على تصاريح إقامة أو عمل سارية في تركيا، من عبور الحدود بتقديم جوازات سفرهم عند المعبر، فيما ستكون هناك إجراءات منفصلة لمن هم تحت الحماية المؤقتة.

اقتصاد عربي سورية تستأنف تصدير المنتجات الزراعية إلى العراق

وأشار البيان إلى أن طلبات النقل التجاري، وطلبات المعونة، وغيرها من طلبات العبور المقدمة من المواطنين السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة ستظل قيد التقييم من قبل مركز تنسيق المساعدات الإنسانية بالمحافظة.

ويعتبر معبر "أقجة قلعة" من أهم المعابر الحدودية البرية التي تربط بين تركيا ومدينة تل أبيض السورية، وينتظر أن يساهم قرار إعادة العمل به إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، وتوفير منفذ حيوي للعائلات السورية المقيمة في تركيا والراغبة بزيارة مدنها داخل سورية.