إعادة تمويل إمبراطورية ماسك على النار... مصارف تمهّد لاكتتاب سبايس إكس

في تحرك يعكس حساسية المرحلة قبل الطرح العام المرتقب، يعمل مصرفيو الملياردير إيلون ماسك على إعداد خطة تمويل محتملة عقب إدماج شركة سبايس إكس (SpaceX) مع شركة الذكاء الاصطناعي إكس إيه آي (xAI)، بهدف خفض كلفة الفوائد المرتفعة التي تراكمت على شركاته خلال السنوات الأخيرة، وفقاً لما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على المناقشات الجارية اليوم الجمعة.

والقصة أن ماسك راكم ما يقارب 18 مليار دولار من الديون منذ استحواذه على تويتر التي أعيدت تسميتها لاحقاً إلى إكس (X)، إضافة إلى إطلاق شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. والخطة التمويلية الجديدة، التي لم تُحسم بعد، يُتوقع أن تخفف عبء الديون مرتفعة التكلفة، تمهيداً لطرح عام أولي محتمل لشركة سبايس إكس في وقت لاحق من هذا العام. ورغم أن ممثلي سبايس إكس وإكس إيه آي لم يعلقوا على الأمر، تشير معلومات الوكالة إلى أن التحركات تجري بوتيرة متسارعة خلف الكواليس.

ومن المنتظر أن يتولى مورغان ستانلي (Morgan Stanley) دوراً قيادياً في أي خطة إعادة تمويل، وهو المصرف الذي قاد تمويل صفقة استحواذ ماسك على تويتر عام 2022، كما أشرف على عمليات جمع الديون اللاحقة لشركة إكس إيه آي. ويُتوقع أيضاً أن يكون مورغان ستانلي ضمن البنوك التي ستقود اكتتاب سبايس إكس إلى جانب غولدمان ساكس (Goldman Sachs) وبنك أوف أميركا (Bank of America) وجيه بي مورغان تشايس (JPMorgan Chase). إلا أن أي قرارات نهائية لم تُتخذ بعد، كما أن تفاصيل الاكتتاب قد تتغير تبعاً لظروف السوق.

وتشير بلومبيرغ في تقريرها إلى أن استحواذ ماسك على تويتر كان قد تم تمويله عبر حزمة ديون بلغت 12.5 مليار دولار، ولا تزال هذه الديون تكبّد الشركة عشرات الملايين من الدولارات شهرياً فوائدَ. وفي البداية، وجدت البنوك نفسها عالقة بهذه القروض على دفاترها بعد بداية مضطربة لملكية ماسك، ما دفع المستثمرين إلى التردد بسبب مخاوف من تراجع عائدات الإعلانات نتيجة تغييرات سياسات المحتوى. وفي إبريل/نيسان الماضي، نجحت البنوك في بيع آخر شريحة من ديون الاستحواذ، بقيمة 1.23 مليار دولار، بسعر فائدة ثابت بلغ 9.5%، وبسعر 98 سنتاً للدولار.

ومن بين المؤسسات المالية التي شاركت في حمل ديون إكس: باركليز (Barclays)، ميتسوبيشي يو إف جيه فاينانشال غروب (Mitsubishi UFJ Financial Group)، بي إن بي باريبا (BNP Paribas)، ميزوهو فاينانشال غروب (Mizuho Financial Group)، سوسيتيه جنرال (Societe Generale)، إلى جانب بنك أوف أميركا (Bank of America).

وفي مارس/آذار الماضي، أدمج ماسك منصة إكس مع إكس إيه آي في صفقة قيّمت شبكة التواصل الاجتماعي بنحو 45 مليار دولار شاملة الديون. وبعد ذلك، أضافت شركة الذكاء الاصطناعي نحو 5 مليارات دولار أخرى من الاقتراض، ما أثار قلق الدائنين بشأن الربحية وحجم الحاجة المستمرة إلى السيولة. ووفق تقارير سابقة، طلب بعض المقرضين من إكس إيه آي تجنب اللجوء إلى ديون مماثلة مجدداً في ظل المخاوف من تزايد الأعباء المالية.