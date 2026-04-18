إطلاق مشروع مدينة جديدة بـ27 مليار دولار على مشارف القاهرة

- مشروع "ذا سباين" العملاق: تخطط مجموعة طلعت مصطفى لإنشاء مدينة جديدة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري على مشارف القاهرة، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، تضم 165 برجاً ومساحات خضراء شاسعة. - الأثر الاقتصادي والاجتماعي: سيوفر المشروع 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف غير مباشرة، مع مساهمة تعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وحصيلة ضريبية تصل إلى 818 مليار جنيه. - رؤية مستقبلية وابتكار تقني: يعتمد المشروع على بنية تحتية رقمية وأنظمة إدارة ذكية، ويهدف ليكون مدينة معرفية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تقليل الانبعاثات الكربونية.

كشف رئيس مجموعة طلعت مصطفى العقارية المصرية، طلعت مصطفى، اليوم السبت، عن خطة لإنشاء مدينة جديدة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مشارف القاهرة، في مشروع قال إنّه يستهدف إنشاء مركز عمراني واقتصادي ضخم يحمل اسم "ذا سباين" (The Spine).

ويجري تنفيذ المشروع بمشاركة البنك الأهلي المصري، ويُطرح باعتباره واحداً من أكبر المشروعات العقارية والتنموية التي أُعلن عنها في مصر خلال الفترة الأخيرة، وفقاً لما كشف عنه رئيس المجموعة في فعالية الإعلان عن إطلاق المشروع، بمقرّ مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، وبحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله.

ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز مليونَي متر مربع، ويضم 165 برجاً بين السكني والإداري والفندقي، مع أكثر من 1.5 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء والمفتوحة، بما يعادل 70% من إجمالي المساحة. وقالت المجموعة إنّ "المشروع سيوفر 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة غير مباشرة، مع مساهمة مباشرة تعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب حصيلة ضريبية متوقعة للموازنة العامة تصل إلى 818 مليار جنيه، فضلاً عن استهدافه استقبال عشرات الملايين من الزوار سنوياً.

وبحسب ما أعلنته المجموعة، فإنّ المشروع يستند إلى دراسات استمرت أكثر من خمس سنوات بمشاركة بيوت خبرة دولية، ويقوم على نموذج منطقة استثمارية خاصة، ويوفر إطاراً تنظيمياً مرناً وإجراءات مبسطة وحوافز تنافسية ودوائر جمركية خاصة وبنية تحتية رقمية متقدمة، كما قالت المجموعة إنّ المشروع يعتبر "مدينة معرفية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإدارة الذكية، مع شبكة طرق لوجيستية كاملة تحت الأرض، بما يجعله مشروعاً لا يقتصر على الأبراج والوحدات العقارية فحسب، بل يشمل المال والأعمال والتسوق والترفيه والابتكار داخل مدينة فائقة الذكاء".

وخلال فعالية الإعلان عن المشروع، قال مصطفى، إنّ إطلاق "ذا سباين ليس مجرد تدشين لمشروع جديد، بل إعلان عن رؤية لبناء مدن المستقبل وتحويلها إلى منصات اقتصادية قادرة على المنافسة عالمياً"، وأضاف أنّ "الهدف لم يكن تطوير مشروع عقاري جديد فحسب، بل خلق وجهة اقتصادية متكاملة تربط بين رأس المال والفرص والتكنولوجيا والإنسان، وتفتح المجال أمام استقطاب الشركات العالمية إلى مصر".

وأوضح مصطفى أن المشروع جاء استجابة لتحولات عالمية متسارعة وإعادة تشكيل لمراكز القوى الاقتصادية، معتبراً أن مصر تتحرك، بحسب وصفه، بثبات وثقة برؤية تضع الاقتصاد والتنمية في صدارة الأولويات، وقال إنّ "المشروع يمثل العمود الفقري لاقتصاد حديث"، مؤكداً أن المجموعة لا تبني أبراجاً فقط، بل تسعى إلى إنشاء نموذج اقتصادي متكامل ومنظومة أعمال عالمية، مضيفاً أنّ "الأهم من حجم الأرقام المعلنة هو ما تعكسه من ثقة في الاقتصاد المصري وقدرة القطاع الخاص على قيادة مشروعات كبرى".

وفي حديثه عن الأثر المتوقع، شدّد مصطفى على أن المشروع يمثل دعوة مباشرة إلى مجتمع الأعمال للمشاركة في بناء واحد من أهم مراكز الأعمال في المنطقة، معتبراً أنه "مشروع يغيّر قواعد اللعبة ولا يقتصر على كونه تطويراً عمرانياً عادياً"، كما أشار إلى أن "التصميم يستهدف الحد من الانبعاثات الكربونية وتقليص الضوضاء، بما يوفر بيئة متوازنة وصالحة للسكن والعمل، مع خدمات طبية عالمية مقدمة من شبكة الرعاية الصحية الأميركية هيوستن ميثوديست".