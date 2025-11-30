إطلاق مجلس الأعمال التركي السوري رسمياً في إسطنبول

- تم إطلاق مجلس الأعمال التركي السوري المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع التركيز على زيادة التبادل التجاري وإعادة إعمار سوريا. - يخطط المجلس لإطلاق مشروع مشترك في قطاع النسيج، مع تسجيل 730 طلب عضوية جديدة، بهدف تسهيل التجارة وتحسين البنية التحتية الجمركية. - يشدد رجال الأعمال السوريون على أهمية دور المجلس في تنظيم عمل اللاجئين وحماية الصناعات الناشئة، مع الإشارة إلى أن تركيا كانت الشريك الاقتصادي الأهم لسوريا قبل الثورة.

شهدت جلسات قمة الحلال ومعرض أكسبو 2025 التي اختتمت أول من أمس الجمعة في إسطنبول، إعلان إطلاق مجلس الأعمال التركي السوري المشترك (STİK) رسمياً بعد قرار تأسيسه المشترك بين وزيري التجارة السوري محمد نضال الشعار والتركي عمر بولات، في أغسطس/ آب الماضي.

ويقول الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال المشترك رواد رمضان: "لو كنا نجلس هنا قبل سنة تمامًا من الآن، لكنا نتحدث عن الآلام والجراح… أما اليوم فنحن نتحدث عن الفرص والتنمية والبناء المشترك". وأشار رمضان، خلال تصريحات حصل عليها "العربي الجديد" من المجلس، إلى أكثر من 34,600 شركة سورية بتركيا، ما يخلق أرضية قوية للتعاون والتوسّع، سواء بزيادة التبادل التجاري أو بإعمار سورية لاحقاً. وأضاف أن "المجلس، بحلته الجديدة وعلاقات البلدين بعد التحرير، سيقود دفة تطوير العلاقات الاقتصادية من جراء اعتماده محاور تعزيز القطاع الخاص محركاً أساسياً للنشاط الاقتصادي وتوفير بيئة أعمال حديثة بقوانين واضحة وإدارة شفافة، إضافة إلى فتح المسارات التجارية واللوجستية مع تركيا للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية بعد تطوير المحاضن الاقتصادية لاستيعاب الاستثمارات وإطلاق المشاريع بسرعة".

كذلك كشف رئيس مجلس إدارة المجلس، حسام ططري، عن مناقشات مع الجانب التركي لإطلاق مشروع مشترك ضخم في قطاع النسيج والإنتاج المشترك، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، لافتاً إلى توسع المجلس وتسجيل 730 طلب عضوية جدداً من شركات ورجال أعمال من مختلف القطاعات. وتأسّس المجلس الجديد نهاية أغسطس/ آب الماضي، ضمن اتفاقات عشر وقعتها تركيا وسورية خلال زيارة وزير الاقتصاد نضال الشعار بهدف "إحياء العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، ليُشهَر المجلس بالتعاون مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، لعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يشمل تسهيل التجارة البينية، وتحسين البنية التحتية الجمركية، ودعم إعادة بناء الصناعة السورية.

وقال رجل الأعمال السوري، محمد أبو الفداء، إن "تفعيل دور مجلس رجال الأعمال سيتعدى الجانب التنظيمي كما كان أيام النظام المخلوع"، لتدخل مهامه تنظيم عمل اللاجئين السوريين في تركيا، وأضاف: "لدينا حتى الآن أكثر من 3 ملايين سوري في تركيا". وأضاف أبو الفداء، الذي يعمل في مجال استيراد مواد التدفئة والبناء من تركيا، أن العلاقات المتطورة بين البلدين فرضت إعادة تفعيل المجلس، الذي سيكون برأيه "صوت السوريين مع الأتراك، خصوصاً في ما يتعلق بزيادة التبادل والتسهيلات، وحتى حماية الإنتاج المحلي من تدفق المنتجات التركية للسوق السورية وحماية الصناعات السورية الناشئة".

وأكد لـ"العربي الجديد" أن تركيا هي الشريك الاقتصادي الأهم، بحكم الجوار ووجود اللاجئين و"آلاف الشركات السورية بتركيا"، والأهم برأيه "تصميم تركيا، بكونها دولة، على مساعدة سورية بالنهوض وإعادة الإعمار". يذكر أن حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا بلغ قبل ثورة السوريين، عام 2010، بحسب وزير التجارة التركي، عمر بولات 2.5 مليار دولار، منها 1.84 مليار دولار صادرات تركية، بينما سجلت الواردات 660 مليون دولار.

لكن تلك الأرقام تراجعت خلال الثورة السورية وقطع نظام الأسد العلاقات مع تركيا، بل وتجريم التبادل بقرار من "رئيس الوزراء" حينها، لكن التبادل مع المناطق غير الخاضعة للنظام السوري المخلوع ازدهر على اعتبار تركيا المنفذ الوحيد لها، وبلغ التبادل بين 2.5 و3 مليارات دولار، ووصل عام 2024 إلى نحو 2.538 مليار دولار (2.2 مليار دولار صادرات تركية وواردات بنحو 438 مليون دولار). وكانت تركيا وسورية ترتبطان باتفاقية التجارة الحرة التي جرى توقيعها في عام 2007، لكنها علّقت بعد اندلاع الثورة في عام 2011، والأرجح أن تعود باتفاق اقتصادي شامل، بعد الزيارة المتبادلة وتأسيس مجلس رجال الأعمال.