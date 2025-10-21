إطلاق مؤتمر "بيروت 1"... رسالة لبنان إلى المستثمرين

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط عن انطلاق مؤتمر "بيروت 1" الاستثماري، الذي سيجمع العشرات من المستثمرين بعد سنوات من الغياب بسبب الأزمات المتتالية في لبنان، مشدداً على أن هذا الحدث الوطني يهدف إلى الإشارة إلى أن الاقتصاد اللبناني دخل في مرحلة جديدة. وأطلق البساط ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، مؤتمر "بيروت 1" في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوسط بيروت، رافعين شعار "بيروت وان – الثقة المستعادة".

ويمتدّ المؤتمر على يومين، 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تحت رعاية الرئيس اللبناني جوزاف عون، على أن يتضمّن سبع جلسات قطاعية، بحيث في كل جلسة سيقدَّم أولاً عرض رسمي من الحكومة اللبنانية حول الرؤية والإصلاحات والسياسات القطاعية ثم تتعبها مداخلات من القطاع الخاص اللبناني ومن الاغتراب والمستثمرين الدوليين. ويرى البساط أنّ الرسالة التي يريد المؤتمر إيصالها واضحة، وهي أن لبنان ليس بلد أزمات ودوران في حلقة مفرغة، بل بلد فرص واستثمارات مربحة. وقال: "نريد أن نغيّر السردية عن لبنان، من سردية العجز والتراجع إلى سردية المبادرة والفرص"، مشدداً على أن "لبنان بلد الطاقة البشرية، والمواهب، والابتكار، وكل ما نحتاجه هو بيئة إصلاحية تفتح الأبواب أمام هذه الطاقات لتتحوّل إلى مشاريع إنتاجية حقيقية".

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ لا يزال مسار الدعم الدولي للبنان متوقفاً، ومشروطاً بجملة إصلاحات اقتصادية وخطوات سياسية على الحكومة اللبنانية القيام بها، أبرزها تلك المرتبطة بحصر السلاح بيد الدولة. وقد كانت رسالة الموفد الأميركي توماس برّاك، في مقال له أمس الاثنين على منصة "إكس"، واضحة في هذا الشأن، إذ قال إنّ "الشركاء الإقليميين مستعدّون للاستثمار، شريطة أن يستعيد لبنان احتكاره للقوة الشرعية، تحت قيادة القوات المسلحة اللبنانية وحدها".

ولا يزال الوضع الأمني الدقيق في لبنان، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه، واحتمال توسّع العدوان، يحول دون عودة الاستثمارات الكبرى إلى البلاد، رغم بعض التحسّن الذي شهدته البلاد سياحياً في صيف 2025، وعودة قطاعات معيّنة إلى نشاطها، لا سيما القطاع السياحي. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحافي، قال البساط: "نحن واقعيون، الطريق طويل، والتحديات كثيرة، لكن مسار الإصلاح قد بدأ فعلاً. وضعنا الاقتصاد اللبناني على السكة الصحيحة، والتغيرات الإقليمية ستفتح فرصاً للاستثمار. ومن الحقيقة أنه ليس مبكراً أبداً أن نبدأ بالتفكير في اليوم التالي".

وأوضح أنّ "المؤتمر يخاطب المحركات الحقيقية للاقتصاد اللبناني، أي القطاع الخاص الذي أثبت أنه العمود الفقري للنمو رغم كل الصعوبات، والاغتراب اللبناني الذي يحمل لبنان في قلبه، والذي نطلب منه اليوم أن يستثمر فيه، هو والشركاء الدوليون، وخاصة العرب، الذين لطالما وقفوا إلى جانبنا في المراحل الدقيقة، والذين نطلب منهم العودة". وأضاف أنّ المؤتمر يشكّل "رسالة إلى المستثمرين العرب والدوليين، وإلى اللبنانيين في الداخل والخارج، بأنّ لبنان يفتح الباب مجدداً للتعاون، وللاستثمار، وللشراكة المنتجة".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان المؤتمر سيقدّم أفكاراً استثمارية ملموسة، قال البساط: "هذا المؤتمر ليس تنظيرياً ولا استعراضياً. سيعرض برامج استثمارية فعلية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وسيتضمّن لقاءات مباشرة (B-to-B) بين المستثمرين المحليين والدوليين لمناقشة مشاريع حقيقية قابلة للتنفيذ".

وأضاف أنه "سيعرض المؤتمر برنامجاً استثمارياً رأسمالياً بقيمة تتجاوز سبعة مليارات ونصف دولار أميركي، يشكّل خريطة طريق أولية لمشاريع البنى التحتية والإنتاج والخدمات. سنطرح أفكاراً ملموسة، ولكننا أيضاً سنفتح نقاشاً صريحاً حول ما يلزم لتحويل هذه الأفكار إلى إنجازات". وشدد البساط على أنّ "المؤتمر لا يهدف فقط إلى الترويج، بل إلى تثبيت الثقة المستعادة، الثقة بين الدولة والمستثمر، بين المواطن والاقتصاد، وبين لبنان والعالم"، آملاً أن تكون محطة نوفمبر/ تشرين الثاني "بداية مرحلة جديدة من التعاون والنهوض والثقة المستعادة".

وسيشارك في المؤتمر من الجانب الرسمي اللبناني الرئيس جوزاف عون في يوم الافتتاح، إلى جانب رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء في مختلف الجلسات القطاعية. أما من الجانب الدولي، فستشهد الجلسات مشاركة وزراء ومسؤولين من دول عربية، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من البنك الدولي والصناديق العربية. كما سيكون القطاع الخاص اللبناني حاضراً بقوة من خلال روّاد الأعمال وأصحاب المؤسسات الناجحة. ومن ضمن المتحدثين من الاغتراب والخارج، كبار المستثمرين والمديرين التنفيذيين من شركات عالمية مثل "بلاك روك"، "مورغن ستانلي"، "الغرير"، "أوراسكوم"، "جنرال أتلانتيك"، وغيرها من الأسماء البارزة.