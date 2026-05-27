- أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن إطلاق تطبيق برنامج حسابات ترامب للأطفال، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار المبكر، حيث سيتمكن الآباء من فتح حسابات لأطفالهم مع إيداع حكومي أولي بقيمة ألف دولار. - ستدير روبن هود وبنك أوف نيويورك ميلون الحسابات، مع إمكانية نمو الأموال معفاة من الضرائب حتى سن 18 عاماً، وستفرض غرامات على السحب لأغراض غير محددة مثل التعليم أو شراء منزل. - البرنامج يستهدف الأطفال المولودين بين 2025 و2028، ويعكس محاولة إدارة ترامب لتعزيز الادخار وسط التحديات الاقتصادية والسياسية.

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن التطبيق الإلكتروني الخاص ببرنامج حسابات ترامب المخصص للأطفال سيكون متاحاً اعتباراً من الخميس، تمهيداً للإطلاق الرسمي للمبادرة في الرابع من يوليو/تموز المقبل. وقال بيسنت خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، الأربعاء، إن البرنامج يهدف إلى "وضع الحلم الأميركي في أيدي الآباء والأطفال"، مشيراً إلى أن عدد الأطفال المسجلين في الحسابات بلغ نحو ستة ملايين حتى الآن.

وبحسب ما نقلت بلومبيرغ عن وزارة الخزانة الأميركية، ستتولى كل من روبن هود وبنك أوف نيويورك ميلون إدارة حسابات ترامب الجديدة، حيث سيقوم بنك أوف نيويورك ميلون بإدارة الحسابات الأولية والمساهمة في تطوير التطبيق، بينما تعمل روبن هود وسيطاً مالياً وأميناً أولياً للبرنامج. ويستهدف البرنامج الأطفال المولودين بين بداية عام 2025 ونهاية عام 2028، إذ ستودع الحكومة الفيدرالية مبلغ ألف دولار في كل حساب عند إنشائه، مع إمكانية نمو الأموال معفاة من الضرائب حتى موعد السحب.

كما سيكون بإمكان أولياء الأمور فتح حسابات للأطفال المولودين خارج تلك الفترة الزمنية، لكن من دون الاستفادة من المساهمة الحكومية الأولية. وسيُسمح للآباء وأرباب العمل وأطراف أخرى بإضافة أموال إلى الحسابات، التي ستظل مجمدة حتى يبلغ الطفل سن 18 عاماً، قبل أن تعمل بطريقة مشابهة لحسابات التقاعد الفردية، مع فرض غرامات على عمليات السحب التي لا تُستخدم لأغراض محددة مثل التعليم أو الولادة أو التبني أو دفع الدفعة الأولى لشراء منزل.

أسواق قوة الدولار خلال الحرب دفعت الحكومات لبيع السندات الأميركية

وتنقل بلومبيرغ عن مراقبين أن البرنامج يمثل محاولة من إدارة دونالد ترامب لتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار المبكر بين الأميركيين، في وقت تتزايد فيه المنافسة السياسية حول قضايا الطبقة الوسطى ومستقبل الأجيال الشابة. وفي سياق آخر خلال الاجتماع نفسه، قال بيسنت إنه يعتقد أن الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب مع إيران "مؤقتة"، متوقعاً أن تعود الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب بعد انتهاء النزاع.