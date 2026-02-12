إضراب الطيارين يلغي 800 رحلة للوفتهانزا ويعطل 100 ألف مسافر

- ألغت لوفتهانزا 800 رحلة في ألمانيا، مما أثر على 100 ألف مسافر بسبب إضراب الطيارين وطواقم الضيافة، وشمل الإلغاء رحلات لوفتهانزا سيتي لاين ولوفتهانزا للشحن. - الإضراب ناتج عن نزاع حول بدلات ومعاشات التقاعد، حيث لم تنجح المفاوضات في إنهاء الخلاف، وتقول الشركة إن وضعها المالي لا يسمح بتلبية المطالب. - قدمت لوفتهانزا خيارات إعادة الحجز أو استرداد التذاكر، واستخدام قطارات دويتشه بان مجانًا، وتسعى للعودة إلى جدول طبيعي بدءًا من الجمعة.

ألغت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا (Lufthansa) قرابة 800 رحلة اليوم الخميس من مطارات داخل ألمانيا، ما أثر على نحو 100 ألف مسافر، بسبب إضراب لمدة 24 ساعة شارك فيه طيارون وطواقم ضيافة.

وقالت المجموعة إن الإلغاءات شملت أيضا شركة الطيران الإقليمية التابعة للمجموعة "لوفتهانزا سيتي لاين" (Lufthansa CityLine) ولوفتهانزا للشحن (Lufthansa Cargo).

وأظهرت لوحات المغادرة في مطار فرانكفورت ومطار ميونخ إلغاءات واسعة، بما في ذلك رحلات طويلة المدى إلى وجهات دولية عديدة. وذكرت وكالة رويترز أن الوضع في مطار فرانكفورت كان هادئا صباحا لأن كثيرا من المسافرين أُبلغوا مسبقا بالإلغاءات فلم يتوجهوا إلى المطار. وأضافت الوكالة أن الإضراب يأتي بينما تحاول الشركة منذ سنوات كبح التكاليف في علامتها الأساسية، التي وصفتها بأنها "مشكلة مزمنة".

وأوضحت نقابة طياري قمرة القيادة في ألمانيا "فيرآينغونغ كوكبيت" أن الإضراب يستهدف رحلات الشركة الأساسية ورحلات الشحن المغادرة من ألمانيا، في نزاع حول بدلات ومعاشات التقاعد. وبحسب وكالة رويترز، لم تنجح جولات تفاوض متقطعة في إنهاء الخلاف، بينما تقول الشركة إن هامشها المالي لا يسمح بتلبية المطالب كما طُرحت.

وبحسب مذكرة داخلية اطّلعت عليها وكالة بلومبرغ، يتقاضى الطيارون المتقاعدون ممن أمضوا سنوات طويلة في الخدمة متوسط معاش شهري يبلغ 8400 يورو من النظامين الحكومي والشركي مجتمعين، بينها نحو 5400 يورو من خطة الشركة وحدها.

وبالتوازي، دعت نقابة طواقم الضيافة الجوية في ألمانيا "يو إف أو" (UFO) إلى إضراب تحذيري داخل "سيتي لاين" احتجاجا على خطة إيقاف عملياتها، وللمطالبة بخطة اجتماعية جماعية تحدد تعويضات الموظفين وإعادة توزيعهم. وقال ممثل للنقابة إن الهدف "إزعاج الإدارة لا الركاب".

وأتاحت الشركة للركاب خيار إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر، كما أتاحت للمسافرين داخل ألمانيا استخدام قطارات "دويتشه بان" مجانا على مسارات محددة. وقال مدير الموارد البشرية في المجموعة مايكل نيغرمان إن الشركة "بحاجة إلى حوار بنّاء لا إلى تصعيد"، وتوقعت الشركة العودة إلى جدول "طبيعي قدر الإمكان" ابتداءً من يوم غد الجمعة.

وتدير مجموعة لوفتهانزا أيضاً شركة الطيران منخفضة الكلفة "يورو وينغز" الموجودة في كولن والخطوط النمسوية والخطوط السويسرية وخطوط بروكسل، وقالت إنها ستحاول إعادة الحجز للمتضررين عبر شركاتها أو شركات شريكة.