إضراب أفران تعز احتجاجاً على قرار بيع الخبز بالكيلو

نفذ معظم المخابز والأفران في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، اليوم الأحد، إضراباً شاملاً احتجاجاً على قرار السلطات المحلية القاضي بفرض البيع بالميزان وتحديد سعر الكيلو الواحد من الخبز بـ1200 ريال (0.74 دولار). وشمل الإضراب غالبية المخابز والأفران في مختلف أحياء المدينة رفضاً للتسعيرة الجديدة التي يقول أصحاب المخابز والأفران إنها لا تراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الأساسية.

وكانت السلطة المحلية في تعز قد أصدرت، الخميس الماضي، قراراً بإغلاق عدد من الأفران المخالفة للتسعيرة الرسمية، وحددت سعر بيع الخبز بالميزان عند 1200 ريال للكيلو الواحد، وهو ما اعتبره مالكو الأفران مجحفاً بحقهم ولا يغطي تكاليف التشغيل الفعلية.

وأمس السبت، نددت جمعية الأفران والمخابز في تعز بما وصفته بـ"التعسف القانوني" الصادر عن مكتب الصناعة والتجارة والإجراءات التصعيدية بحق أصحاب الأفران، حيث جرى اعتماد تسعيرة دون الرجوع للجهات المنصوص عليها في التعميم الوزاري المنظم عمليةَ التسعير، ولم تُشرك النقابة أو الغرفة التجارية أو الجهات المختصة، مشيرةً إلى إغلاق أفران بشكل تعسفي وفرض غرامات مالية كبيرة واحتجاز مُلاك الأفران والعمال.

وجاءت التسعيرة الجديدة لسعر الكيلو الواحد من الخبز بالتزامن مع حالة التحسن النسبي في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، حيث استقر سعر صرف الدولار عند 1617 ريالاً بعد أن وصل إلى 2900 ريال. ويرى التجار أن أسعار المواد الغذائية والسلع التموينية لم تشهد انخفاضاً بمقدار انخفاض سعر الصرف، ما يعني استمرار الأزمة الاقتصادية في البلد الذي يعتمد بنسبة 90% على استيراد احتياجاته من المواد الغذائية والسلع التموينية.