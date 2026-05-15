إضرابات "لوفتهانزا" تحرم مطار فرانكفورت من نصف مليون مسافر

- شهد مطار فرانكفورت انخفاضًا بنسبة 11% في عدد المسافرين خلال أبريل بسبب إضرابات لوفتهانزا، مما أثر على حركة الطيران والشحن الجوي. - تواجه صناعة الطيران الأوروبية تحديات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، بما في ذلك الوقود والأجور، إلى جانب الإضرابات العمالية المتزايدة التي تؤدي إلى إلغاء وتأخير الرحلات. - تعاني شركات الطيران الألمانية من تباطؤ الاقتصاد المحلي وارتفاع الضرائب، مما يهدد قدرتها التنافسية كمركز رئيسي للنقل الجوي في أوروبا.

تسببت ستة أيام من الإضرابات التي شهدتها شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، أكبر ناقل جوي في ألمانيا، بخسارة مطار فرانكفورت نحو نصف مليون مسافر خلال إبريل/نيسان الماضي، في مؤشر جديد إلى الضغوط التي تواجه قطاع الطيران الأوروبي مع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف التشغيل.

وأعلنت شركة فرابورت، المشغلة لمطار فرانكفورت، اليوم الجمعة، تسجيل عبور نحو 4.8 ملايين مسافر عبر المطار خلال الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت الشركة، المدرجة على مؤشر "إم داكس" للشركات الألمانية المتوسطة، أن عدد حركات الطيران تراجع بنسبة 11.6% ليصل إلى 34 ألفاً و623 رحلة إقلاع وهبوط، وأشارت إلى أن عطلة عيد الفصح أسهمت جزئياً في هذا التراجع، بعدما لم تتزامن بالكامل مع شهر إبريل/نيسان هذا العام، خلافاً لما حدث في عام 2025.

كما تأثر قطاع الشحن الجوي بالإضرابات التي نفذها الطيارون وأطقم الضيافة، إذ انخفض حجم الشحن بنسبة 0.6% إلى 168 ألفاً و526 طناً، نتيجة تراجع السعات المتاحة على متن طائرات الركاب التابعة لـ"لوفتهانزا"، إضافة إلى إضراب الطيارين في شركة الشحن التابعة "لوفتهانزا كارجو".

وأدى انخفاض أعداد الرحلات والمسافرين إلى تراجع إيرادات المطار، وسط استمرار التحديات التي تواجه قطاع النقل الجوي الأوروبي، ولا سيما ارتفاع تكاليف العمالة والوقود وتباطؤ حركة السفر في بعض الأسواق.

يشهد قطاع الطيران الأوروبي منذ مطلع عام 2026 ضغوطاً متزايدة بفعل ارتفاع تكاليف التشغيل، ولا سيما أسعار الوقود وأجور العاملين، بالتزامن مع تصاعد الإضرابات العمالية في شركات الطيران والمطارات الأوروبية للمطالبة بتحسين الرواتب وظروف العمل بعد موجات التضخم التي شهدتها القارة خلال العامين الماضيين. وتسببت هذه الاضطرابات في إلغاء وتأخير آلاف الرحلات، ما أثر في حركة السفر والسياحة والتجارة الجوية.

وفي ألمانيا، يواجه قطاع النقل الجوي تحديات إضافية مرتبطة بتباطؤ الاقتصاد المحلي وتراجع النشاط الصناعي والصادرات، ما انعكس على حركة الشحن الجوي والطلب على السفر. كما تعاني شركات الطيران الألمانية من ارتفاع الضرائب ورسوم المطارات مقارنة بدول أوروبية أخرى، الأمر الذي دفع شركات ومطارات إلى التحذير من تراجع القدرة التنافسية لألمانيا بوصفها مركزاً رئيسياً للنقل الجوي والخدمات اللوجستية في أوروبا.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)