إضرابات في بازار طهران وسط ارتفاع أسعار الصرف والسلع الأساسية

- شهدت الأسواق الإيرانية احتجاجات وإضرابات من التجار بسبب اضطرابات الأسعار، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في بعض المناطق، وتركزت الاحتجاجات في وسط طهران. - ارتفعت أسعار الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازية بعد توحيد الحكومة لأسعار الصرف الرسمية، مما أدى إلى زيادة توقعات المتعاملين بمزيد من الصعود، مع شبه انعدام في عرض الدولار. - ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ بعد حذف العملة التفضيلية وتحويل الدعم إلى مساعدات تموينية مباشرة، مما أدى إلى توقعات بزيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 و30%.

أفاد شهود عيان "العربي الجديد" بأن أجزاء من الأسواق في إيران شهدت، اليوم الثلاثاء، إضرابات واحتجاجات من التجار، على خلفية اضطرابات الأسعار، حيث نظم أصحاب المحال تجمعات احتجاجية في عدة نقاط. وقالت المصادر إن أسواق الأقمشة والذهب والأحذية تعطلت عقب احتجاجات للتجار، مشيرة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في بعض المناطق.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة "فارس" المحافظة بوقوع تجمعات متفرقة في وسط طهران، ولا سيما في محيط السوق الكبير، موضحة أن محور الاحتجاجات تركز على الغلاء وغياب الاستقرار في الأسواق، "في حين كانت الشعارات السياسية محدودة"، حسب قولها.

وذكرت الوكالة أنه، وبسبب وجود أعداد كبيرة من المارة وازدحام المكان، تعذّر الفصل بدقة بين المحتجين والعابرين لتقدير حجم التجمع، لكنها أشارت إلى أن نحو 150 شخصًا رددوا شعارات في شارع ناصر خسرو قرب سوق طهران، قبل أن يتفرقوا مع دخول قوات الشرطة وينتشروا في الأزقة المحيطة. وأضافت أن التجمع الاحتجاجي انطلق من سوق جعفري ومجمع شيرازي التجاري، وتواصل باتجاه الرواق الرئيسي للسوق، كما انتهت تجمعات صغيرة أخرى للتجار في شوارع سعدي ولاه‌زار وسوق الحدادين من دون توسع، بعد تدخل الشرطة.

ارتفاع سعر الصرف

وفي موازاة ذلك، وبعد خطوة الحكومة الإيرانية لتوحيد أسعار الصرف الرسمية، سجلت أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في السوق الموازية الحرة، منذ مساء أمس، اتجاهًا تصاعديًا. وقال التاجر في سوق العملات عباس عليبوري إن سعر الدولار ارتفع اليوم إلى نحو 11 مليونًا و470 ألف ريال، قبل أن يتراجع قليلًا ويتداول عند حدود 11 مليونًا و460 ألف ريال. وأضاف أن عرض الدولار في السوق شبه منعدم، وأن تحرير سعر الدولار الحكومي أدى إلى ارتفاع سعره في السوق الحرة وزيادة توقعات المتعاملين بمزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا ملحوظًا، عقب قرار الحكومة حذف العملة التفضيلية عن استيراد هذه السلع وتحويل الدعم إلى مساعدات تموينية تُدفع مباشرة للمواطنين. واليوم الثلاثاء، زادت أسعار بعض الزيوت نحو 3 أضعاف في السوق. فبحسب قائمة صادرة عن الجمعية المهنية لصناعات الزيوت النباتية في إيران، بلغ سعر زيت عباد الشمس السائل للاستهلاك المنزلي بوزن 675 غرامًا نحو مليون و840 ألف ريال، فيما حُدد سعر العبوة بوزن 2250 غرامًا عند 5 ملايين و980 ألف ريال.

كما بلغ سعر الزيت النباتي المخلوط بوزن 675 غرامًا نحو مليون و820 ألف ريال، وبوزن 4500 غرام نحو 11 مليونًا و821 ألف ريال. وجرى تسعير زيت القلي السائل العادي بوزن 675 غرامًا عند مليون و820 ألف ريال، وبوزن 2700 غرام عند 7 ملايين و264 ألف ريال، وفق ما نقلته وكالة "إيسنا" الإيرانية. وأفادت تقارير أخرى بارتفاع سعر البيضة الواحدة إلى 140 ألف ريال، فيما بلغ سعر طبق البيض المؤلف من 30 بيضة نحو 3 ملايين و900 ألف ريال.

وبعد عشرة أيام على بدء الاحتجاجات الواسعة في إيران، سجلت العملة الذهبية من فئة "إمامي" رقمًا قياسيًا جديدًا، إذ ارتفع سعرها إلى نحو مليار و700 مليون ريال، بزيادة تقارب 100 مليون ريال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما تجاوز سعر غرام الذهب عيار 18 مستوى 161 مليون ريال.

ويأتي هذا الارتفاع رغم إعلان مسؤولي البنك المركزي الإيراني، الأسبوع الماضي، نيتهم ضخ عملات ذهبية في السوق بهدف "تحقيق التوازن". ويتزامن الغلاء الجديد مع إلغاء العملة التفضيلية المخصصة لاستيراد السلع الأساسية وتحويلها إلى دعم نقدي مباشر. وفي هذا الإطار، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أمس الاثنين، أن القرارات الحكومية الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 20 و30%.