"إصلاح التقاعد" يهزّ أركان الحكومة الألمانية

- تواجه الحكومة الألمانية أزمة بسبب قانون التقاعد، حيث يعارض نواب شباب من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي مشروع إصلاح نظام التقاعد، معتبرين أنه غير كافٍ ومكلف ويشكل عبئاً على الأجيال الشابة. - يمتنع حزب اليسار الألماني عن التصويت على مشروع قانون المعاشات، مما قد يساهم في تمريره، حيث أكدت زعيمة الحزب أن الامتناع يهدف لحماية المتقاعدين. - تتهم مجموعات الصناعة الحكومة بالفشل في استعادة القدرة التنافسية، محذرة من أن التأخير في الإصلاحات الهيكلية يهدد الاقتصاد والوظائف.

تحوّلت المعاشات التقاعدية إلى مصدر قد يهزّ الحكومة الألمانية، ويهدد استمراريتها. على مدى الأسابيع الماضية، تصاعدت أزمة قانون التقاعد في الحكومة التي يقودها المستشار المحافظ فريدريش ميرز، الذي تولى منصبه منذ 6 مايو/أيار، والذي يواجه شبه تمرد داخلي وُصف بأنه أخطر أزمة في الائتلاف حتى الآن.

ويأتي التحدي الأخير لسلطة الزعيم المحافظ المحاصر من داخل حزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بعد أن تمردت مجموعة من نحو 18 نائباً أصغر سناً في الحزب، ضد مشروع قانون المعاشات التقاعدية الذي من المقرر أن يذهب إلى التصويت النهائي اليوم الجمعة.

فقد طعن هؤلاء في مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الذي أقره ائتلاف المحافظين والحزب الاشتراكي الديمقراطي هذا الصيف. ويرى هؤلاء أن هذا الإصلاح غير كافٍ، بالنظر إلى التهديد الذي يشكله التحول الديموغرافي في البلاد، وأنه مكلف للغاية، ويفرض عبئاً ثقيلاً على الأجيال الشابة. في حين أن المعاشات التقاعدية ستنخفض تلقائياً نتيجة لتناقص عدد المشتركين، فإن الائتلاف يخطط لإبقائها على المستوى نفسه، من خلال تثبيت معدل الاستبدال عند 48%، وتعويض العجز من خلال الميزانية الفيدرالية، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الائتلاف.

إن تمديد هذا النظام لما بعد عام 2031 هو ما أثار غضب أعضاء اتحاد الشباب، الذين يجادلون بأنه يتجاوز التزامات الحكومة الأصلية. وحصل تكتل ميرز (الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي) والحزب الاشتراكي الديمقراطي على 328 مقعداً من أصل 630 مقعداً في مجلس النواب، مما يمنحهم أغلبية لا تتجاوز 12 مقعداً، وإذا فشل الائتلاف، فسيكون ذلك بمثابة كارثة محرجة أخرى لميرز بعد تنصيبه.

إن التصويت الفاشل، وفق "بلومبيرغ"، من شأنه أن يسلط الضوء على افتقار المستشار السلطة على مجموعته البرلمانية، وقد يلحق ضرراً لا رجعة فيه بقدرة الحكومة على تمرير التشريعات. ألمح بيربل باس، الزعيم المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي، هذا الأسبوع إلى أن عدم إقرار مشروع قانون التقاعد قد يعني نهاية الائتلاف الحاكم. وقد يؤدي ذلك إلى انتخابات وطنية جديدة، في وقت يتصدر فيه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بعض استطلاعات الرأي، مدعوماً بالقلق إزاء ركود الاقتصاد.

وقال حزب اليسار الألماني المعارض إنه سيمتنع عن التصويت على حزمة معاشات تقاعدية مثيرة للجدل اليوم الجمعة، مما قد يضمن بشكل غير مباشر إقرارها في البرلمان، وإنقاذ المستشار فريدريش ميرز من هزيمة مذلة. وقالت هايدي ريتشينيك، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، إن الحزب سيمتنع عن التصويت من أجل حماية المتقاعدين، وليس لمساعدة الائتلاف، متهمة المحافظين على وجه الخصوص بـ"ممارسة ألعاب القوة على حساب الملايين". وأضافت رايشينيك "لن يكون ذلك بسببنا إذا فشل مستوى المعاش التقاعدي في الاستقرار"، مضيفاً أن الحفاظ على مستويات المعاش التقاعدي للدولة عند 48% من متوسط الأجر هو "الحد الأدنى المطلق".

إذا امتنع نواب الحزب اليساري البالغ عددهم 64 نائباً عن التصويت بدلاً من معارضة مشروع القانون، فإن الائتلاف يحتاج إلى عدد أقل من الأصوات لإقراره، ولا داعي للقلق بشأن المتمردين الثمانية عشر، وفق "رويترز".

في ظل تباين مواقفهم بشكل صارخ بشأن قضايا رئيسية، يكافح المستشار وشركاؤه من الحزب الديمقراطي الاجتماعي لإقناع الناخبين بأنهم قادرون على الوفاء بتعهداتهم بإحياء النمو، وتعزيز الأمن الداخلي والقوات المسلحة، وإصلاح الطرق والجسور المتداعية. إن سلسلة التدابير التي جرى إقرارها منذ شهر مايو/أيار الماضي، بما في ذلك صناديق خاصة ممولة بالديون للجيش والبنية الأساسية بقيمة مئات المليارات من اليوروات، تستغرق بعض الوقت قبل أن تبدأ في إحداث تأثير.

وقد تفاعلت مجموعات الصناعة بشكل إيجابي مع بعض المبادرات المبكرة التي أطلقتها الحكومة، في حين اتهمت ميرز ووزراءه بالفشل في التصرف بالسرعة اللازمة لاستعادة القدرة التنافسية العالمية لألمانيا.

وحذر بيتر ليبينجر، رئيس اتحاد الصناعات البريطانية (BDI)، وهو جماعة ضغط مؤثرة في قطاع الأعمال، هذا الأسبوع من أن الشركات المصنعة من السيارات إلى الصلب إلى المواد الكيميائية "تواجه نقطة منخفضة دراماتيكية" مع اقتراب العام من نهايته. قال ليبنجر في بيانٍ: "الاقتصاد في حالة انهيارٍ مُتسارع، لكن الحكومة لا تُبدي استجابة حاسمة كافية".

وأضاف: "كل شهرٍ دون إصلاحاتٍ هيكلية فعّالة يُكلّف المزيد من الوظائف والازدهار، ويُقيّد بشكلٍ كبيرٍ نطاقَ عمل الدولة المُستقبلي".