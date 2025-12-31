إصلاحات حكومية على التأمين الصحي في سورية ورفع سقف التغطية

- أعلنت الحكومة السورية عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية لإصلاح منظومة التأمين الصحي الحكومي، تشمل الإصلاحات رفع سقف التغطية وزيادة تغطية الأدوية المزمنة وتحسين التعويضات لمزودي الخدمة. - تسعى الحكومة إلى تحسين التزام الأطباء والصيادلة من خلال رفع أجورهم وتسريع صرف المستحقات، مع إدخال أدوات رقمية لمتابعة الأداء وتلقي الشكاوى للحد من الفساد. - تعمل وزارة الصحة على إعادة تأهيل المراكز الصحية وتوسيع نطاق التأمين ليشمل عائلات العاملين، مع التركيز على التحول الرقمي لتعزيز الشفافية وجودة الخدمات.

أعلنت وزارتا الصحة والمالية في سورية، الثلاثاء، تشكيل لجنة مشتركة لإصلاح منظومة التأمين الصحي الحكومي، في خطوة قالت الحكومة إنها تأتي لمعالجة الاختلالات المتراكمة في النظام الحالي، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للعاملين في الدولة، ضمن مسار إصلاحي تدريجي يبدأ تطبيق أولى مراحله مطلع عام 2026. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده وزير المالية محمد يسر برنية ووزير الصحة مصعب العلي في مبنى وزارة المالية بدمشق اليوم الثلاثاء، خُصص لبحث واقع التأمين الصحي والتحديات التي يواجهها، في ظل شكاوى مستمرة من ضعف التغطية، وارتفاع كلفة العلاج، وتراجع التزام عدد من مقدمي الخدمة بالمنظومة القائمة.

وأكد وزير المالية أن المنظومة الحالية للتأمين الصحي لم تكن مرضية، ما دفع الحكومة إلى تنفيذ سلسلة من الإصلاحات بهدف تأمين الحد الأدنى المقبول من التغطية الصحية للعاملين في الدولة، موضحاً أن سقف التغطية داخل المشافي رُفع من خمسة ملايين إلى 20 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل أربعة أضعاف التغطية السابقة، وأضاف أن التعديلات شملت رفع سقف العلاج خارج المشفى للأمراض غير المزمنة من 750 ألف ليرة إلى مليون ونصف المليون ليرة، ورفع تغطية الأدوية المزمنة من 900 ألف إلى مليوني ليرة سورية، إلى جانب زيادة سقف البدائل الصناعية من مليونين ونصف المليون إلى ستة ملايين ليرة، في محاولة لتقليص الفجوة بين التغطية التأمينية و الكلفة الفعلية للعلاج. (الدولار= 11.96 ليرة سورية).

وأشار برنية إلى أن وزارة المالية راجعت التعويضات المقدمة لجميع مزودي خدمة التأمين الصحي، من أطباء ومشافي وصيدليات، وقررت رفعها من دون فرض أي زيادة في التحملات على العاملين في الدولة، مؤكداً أن أجور الأطباء والمشافي المتعاقدة ارتفعت بنسبة تصل إلى 100%، لمعالجة أسباب العزوف السابق عن التعامل مع التأمين الصحي الحكومي.

وفي رده على سؤال "العربي الجديد" حول ضعف التزام عدد من الأطباء بالمنظومة خلال السنوات الماضية، قال برنية إن المشكلة لم تكن إجرائية فحسب، بل تعود إلى انخفاض المردود المالي للمعاينة أو الوصفة الطبية، إضافة إلى تأخر صرف المستحقات المالية في السابق، ما دفع كثيراً من الأطباء والصيادلة إلى التهرب من الانضمام إلى الشبكة. وأضاف أن هذه العوائق جرى العمل على حلها عبر تسريع آليات الصرف وإتاحة تحصيل التعويضات على نحوٍ أكثر مرونة، الأمر الذي ساهم في رفع عدد مزودي الخدمة من نحو 1200 إلى 3000 مخدم، مع توقعات بزيادة العدد خلال المرحلة المقبلة.

وتحدث وزير المالية عن إدخال أدوات رقمية لمتابعة الأداء وتلقي الشكاوى، موضحاً أنه جرى تفعيل قنوات إلكترونية للتواصل المباشر، بما فيها خدمة مخصّصة عبر تطبيق "واتساب" لمعالجة الشكاوى الطارئة التي لا تحتمل التأخير، في إطار مساعٍ للحد من الفساد وسوء الاستخدام داخل المنظومة.

من جهته، قال وزير الصحة مصعب العلي إنّ تشكيل اللجنة المشتركة بين وزارتَي الصحة والمالية يهدف إلى تحسين منظومة التأمين الصحي كلياً، موضحاً أن خطة الإصلاح تقوم على ثلاث مراحل مترابطة، تبدأ بتحسين الحد المالي لتغطية العاملين في الدولة، ثم الانتقال إلى إرساء نظام تأمين تكافلي ضمن الدولة السورية وتحت إشرافها المباشر، وصولاً إلى مرحلة ثالثة تركز على إعادة ترميم الهيكل الصحي وربط التأمين الصحي بالتحول الرقمي والاعتمادية، بما يعزز الشفافية ويرفع جودة الخدمات الصحية.

وأشار العلي إلى أن وزارة الصحة تعمل بالتوازي على إعادة تأهيل المراكز الصحية الحكومية وتجهيزها بالأجهزة الطبية اللازمة، إلى جانب تدريب الكوادر، بهدف توسيع القدرة الاستيعابية للقطاع العام وتقليل اعتماد المؤمن عليهم على المشافي الخاصة، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الطبابة. وفي السياق نفسه، قال وزير المالية إن الحكومة تتجه في المدى المتوسط إلى توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل عائلات العاملين في الدولة، إلى جانب إدخال المتقاعدين ضمن مظلة التأمين، كاشفاً عن وجود دراسة خاصة تستهدف المتقاعدين وكبار السن، من المتوقع أن تفضي إلى توفير تأمين صحي لهم خلال الفترة القادمة.

وفي سياق متصل، أكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين كفاح الموسى الفوملي لـ"العربي الجديد" أن العمل لم يشهد إلغاء أي قانون أو قرار يتعلق بالعملية التأمينية، مشدداً على أن تقديم الخدمات عبر المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركات إدارة النفقات الطبية مستمر وفق الآلية المعتمدة سابقاً، مع وجود جهود متواصلة لتطوير هذه الآلية بما يتناسب مع احتياجات مختلف فئات المجتمع. وأوضح الفوملي أن المؤسسة، بالتعاون مع الجهات الإشرافية المعنية، ولا سيّما وزارة المالية وهيئة الإشراف على التأمين، تعمل حالياً على إعادة هيكلة عقود التأمين الصحي للقطاع الإداري، بهدف ضبط الإنفاق والحد من سوء الاستخدام، وتنظيم أعداد المستفيدين والجهات المشمولة، بما يتيح استثمار الوفورات المتحققة في دعم العقود المستقبلية، من خلال رفع التغطيات وتوسيع الشرائح المستهدفة.

وأضاف أن المؤسّسة تسعى إلى أتمتة أعمالها وربطها بأنظمة إلكترونية لضمان سير العملية التأمينية بكفاءة أعلى، إلى جانب دراسة مختلف المنتجات التأمينية القائمة لتتلاءم مع احتياجات السوق والفئات المستفيدة، والعمل على ابتكار منتجات تأمينية جديدة تلائم شرائح مجتمعية أوسع. وأشار إلى أن عدد المؤمنين ضمن التأمين الصحي بلغ نحو 533 ألف عامل في القطاع الإداري، مؤكداً أن إدارة المؤسسة الجديدة، وبدعم من الحكومة السورية، تسعى إلى تحسين جودة الخدمات التأمينية ومعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع، مع تقديم التسهيلات اللازمة لضمان استفادة المؤمنين من خدمات التأمين بأفضل صورة ممكنة، رغم الظروف الراهنة والتحديات القائمة.