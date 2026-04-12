- منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً في 2019، وضعت الجزائر استرجاع الأموال المنهوبة كأولوية، ونجحت في استعادة 110 ملايين دولار من سويسرا، مع تقديرات بتهريب 3 مليارات دولار في حسابات وعقارات دولية. - أصدرت الجزائر منذ 2021 حوالي 300 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المهربة، وتعاونت مع هيئات دولية، مما ساهم في استرجاع جزء من أموالها. - استعادت الجزائر أصولاً من دول أوروبية، وطرحت مقترحاً لتشجيع الإفصاح عن الأصول المهربة، مما أدى إلى تعاون بعض المتهمين واسترجاع ممتلكات بقيمة 30 مليار دولار داخلياً.

عشية انتخابه رئيساً للجمهورية في ديسمبر/كانون الأول 2019، أكد عبد المجيد تبون، بصفته مرشحاً آنذاك، أن من أولوياته السياسية استرجاع الأموال المنهوبة، سواء تلك الموظفة داخل البلاد أو المهرّبة إلى الخارج. وقد بدا هذا التعهد منذ البداية تحدياً معقداً، في ظل تشابك المسارات السياسية والقضائية وتداخل الأنظمة المالية والتشريعية في الدول التي يعتقد أنها تمثل ملاذات لهذه الأموال. ومع حصول الجزائر على موافقة من سويسرا لاسترجاع 110 ملايين دولار من الأموال المنهوبة التي هُرّبت بطرق غير قانونية من رجال أعمال ومسؤولين، تكون الحكومة قد حققت خطوة مهمة قد تفتح الباب أمام استعادة مزيد من الأصول المهربة.

ولا توجد تقديرات رسمية دقيقة لحجم هذه الأموال، إلا أن الرئيس تبون كان قد صرح في سبتمبر/أيلول 2024 بوجود أموال ضخمة جرى تهريبها على مدار 10 إلى 12 سنة، مشيراً إلى أنها موزعة بين حسابات مصرفية وعقارات واستثمارات في دول مثل سويسرا ولوكسمبورغ وعدد من الملاذات الضريبية، وقدّر قيمتها بنحو ثلاثة مليارات دولار تشمل أموالاً ومعادن ثمينة ومنقولات وأصولاً مختلفة. وخلال السنوات الثلاث الماضية، عملت الجزائر على بناء إطار قانوني يسمح لها بمباشرة إجراءات استرجاع الأموال، عبر تحديث اتفاقيات التعاون القضائي مع عدد من الدول، من بينها إسبانيا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا وتركيا ولوكسمبورغ ولبنان والإمارات (قبل الأزمة مع أبوظبي) وتونس. وقد أتاح ذلك إصدار إنابات قضائية دولية موجهة إلى الدول التي كشفت التحقيقات أنها كانت وجهة للأموال المهربة، بما في ذلك طلبات حجز واستعادة الأصول والعقارات المملوكة عبر عائدات تلك الأموال.

نجاح نسبي

يؤكد خبير القانون المالي الدولي محسن حسن، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الجزائر أصدرت نحو 300 إنابة قضائية دولية منذ عام 2021 لاسترجاع الأموال المهربة، مشيراً إلى أن هذه الأموال موزعة على 33 دولة، من بينها دول لم تكن سابقاً معروفة كوجهات لرؤوس الأموال الجزائرية، مثل لبنان. وأضاف أن الجزائر قدمت طلبات للقضاء اللبناني لاستعادة أموال وتسليم متهمين في قضايا فساد، من بينهم رجل الأعمال فريد بجاوي، نجل شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي. وأوضح حسن أن الحكومة تبنت مقاربة منهجية منذ عام 2022، من خلال تشكيل لجنة خبراء متخصّصة لإدارة ملف استرداد الأموال بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية، إضافة إلى التعاون مع هيئات دولية مثل الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي، ومبادرة ستار زائد "StAR"، وشبكات دولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال. ويرى أن هذا المسار يفسر نجاح الجزائر نسبياً في استرجاع جزء من أموالها مقارنة بدول أخرى مثل تونس، التي لم تسترجع مبالغ تذكر منذ 2011.

وحتى الآن، حظيت الجزائر بتعاون لافت من دول أوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا، إضافة إلى تركيا، إذ حصلت على موافقات لاسترجاع أموال وعقارات تعود لرجال أعمال ومسؤولين. وتشمل هذه الأصول فندقاً ضخماً في إسبانيا، وما لا يقل عن 44 عقاراً في فرنسا، بينها قصور وشقق فاخرة. وخلال الفترة الماضية، طرحت الحكومة مقترحاً يسمح لرجال الأعمال والمسؤولين الموقوفين في قضايا تهريب الأموال بالإفصاح عن أماكن الأصول المهربة مقابل مراعاة ذلك في المسارات القضائية. وقد أسفر هذا التوجه عن تعاون فعلي من بعض المتهمين، ما مكّن السلطات من تتبع الأصول واستعادة جزء منها، رغم أن كل ملف يستغرق عادة ما بين 3 إلى 5 سنوات بسبب التعقيدات القانونية والمالية.

إجراءات معقدة

ورغم صعوبة هذه المسارات، يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد شريفي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، أن استرجاع أي جزء من هذه الأموال يحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، موضحاً أن العملية تخضع لإجراءات معقدة تتطلب وقتاً طويلاً، نظراً لتداخل الجوانب القانونية والدبلوماسية والمالية. ويشير إلى أن تقييم هذه الجهود لا يقاس بحجم الأموال المسترجعة فحسب، بل أيضاً بمدى تعبيرها عن إرادة سياسية لمكافحة الفساد وحماية المال العام وتعزيز حضور الدولة دبلوماسياً. وفي المقابل، لا يزال التعاون مع فرنسا محلّ توتر، إذ كشف بيان لمجلس الوزراء أن باريس رفضت الاستجابة لـ61 إنابة قضائية وجهتها الجزائر، تتعلق باسترجاع أموال وعقارات وتسليم مطلوبين للقضاء، من بينهم وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، المتهم في قضايا فساد واختلاس واستغلال نفوذ، رغم وجود اتفاقيات قضائية تسمح بذلك بعد تقديم الأدلة اللازمة.

أما على المستوى الداخلي، فقد تمكنت السلطات الجزائرية من استرجاع كامل الممتلكات الأموال المنهوبة داخل البلاد. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير العدل لطفي بوجمعة استكمال استرداد الأصول المحلية والأموال المنهوبة بنسبة 100%، بعد نقل ملكية 23 شركة ومصنعاً إلى الدولة، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 30 مليار دولار، في مسار استغرق خمس سنوات منذ 2019.