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إصدار قانون نقل تبعية جهاز مستقبل مصر من الجيش إلى السيسي
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- أصدر الرئيس السيسي قانونًا يعيد تنظيم جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، ليصبح هيئة اقتصادية واسعة النشاط تتبع الرئيس مباشرة، مع صلاحيات ضم أراضٍ وشركات وإدارة مناطق تنمية معفاة من الضرائب.
- الجهاز مُكلف بإدارة عمليات استيراد القمح الكبرى، وإدارة بحيرات ومصايد سمكية، وتوسيع أنشطته لتشمل الإسكان الفاخر، الطاقة المتجددة، وحليب الأطفال.
- القانون يهدف لتسريع التنمية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، لكن معارضين يرون أنه يعيد رسم خريطة الاقتصاد المصري بنقل الأصول والاختصاصات لكيان واحد.
- الجهاز مُكلف بإدارة عمليات استيراد القمح الكبرى، وإدارة بحيرات ومصايد سمكية، وتوسيع أنشطته لتشمل الإسكان الفاخر، الطاقة المتجددة، وحليب الأطفال.
- القانون يهدف لتسريع التنمية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، لكن معارضين يرون أنه يعيد رسم خريطة الاقتصاد المصري بنقل الأصول والاختصاصات لكيان واحد.
ذكرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المرتبط بالجيش، والمعني بالتنمية الزراعية والصناعية واستيراد السلع، ليصبح هيئة اقتصادية واسعة النشاط تتبع الرئيس مباشرة.
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ويمنح القانون الجهاز صلاحية ضم أراض وشركات تابعة للدولة، وإدارة "مناطق تنمية مستدامة" معفاة من الضرائب. ومنذ عام 2024، أُسندت إلى "مستقبل مصر" مهمة إدارة واحدة من أكبر عمليات استيراد القمح على مستوى العالم. كما تولى إدارة بحيرات ومصايد سمكية كبيرة في مصر واستحوذ على الحصة الأكبر في البورصة السلعية المصرية ووسع نطاق أنشطته لتشمل قطاعات الإسكان الفاخر والتشييد، والطاقة المتجددة، وحليب الأطفال الرضع.
ووافق مجلس النواب المصري في وقت سابق من الشهر الجاري على مشروع قانون إعادة تنظيم "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، في خطوة تمنح الجهاز التابع أساساً للقوات الجوية، والذي توسعت أدواره أخيراً في إدارة مشروعات الأمن الغذائي والزراعة، إطاراً قانونياً دائماً.
وبينما قدمت الحكومة القانون باعتباره أداة لتسريع التنمية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق الأمن الغذائي وجذب الاستثمار، رأى معارضون وخبراء اقتصاد أن ما جرى يتجاوز مجرد إعادة تنظيم جهاز حكومي إلى إعادة رسم لخريطة إدارة الاقتصاد المصري، عبر نقل مساحات واسعة من الأصول والاختصاصات إلى كيان واحد يتمتع باستقلال مالي وإداري، وصلاحيات تمتد من الزراعة إلى الاستثمار والعقارات والخدمات اللوجستية وإنشاء الشركات والصناديق الاستثمارية.
(رويترز، العربي الجديد)