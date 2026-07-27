إصدار قانون نقل تبعية جهاز مستقبل مصر من الجيش إلى السيسي

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ما هي أبرز الأنشطة الاقتصادية التي سيتم التركيز عليها بعد نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للرئيس مباشرة؟ كيف سيؤثر هذا التغيير على دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؟

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