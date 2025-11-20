إصدار صكوك شركة "تركيا بتروليري" خطوة لتوسيع إنتاج النفط والغاز

- أطلقت شركة "تركيا بتروليري إيه أو" صكوكاً بقيمة 4 مليارات دولار لتوسيع إنتاج النفط والغاز، مما يعزز الثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وجذب المستثمرين الدوليين والعرب. - تسعى تركيا لتقليل اعتمادها على استيراد النفط والغاز عبر زيادة الإنتاج المحلي، مع خطط لزيادة إنتاج الغاز من حقل ساكاريا والنفط من حقل غابار بحلول 2028. - تهدف تركيا لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، مع تعزيز الاكتشافات واستثمارها لتقليل العجز التجاري وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

يقول الخبير التركي يوسف كاتب أوغلو إن حل إصدار شركة "تركيا بتروليري إيه أو" صكوكاً بقيمة 4 مليارات دولار خطوة "أكثر من ضرورية" لتوسيع إنتاج النفط والغاز، معتبراً، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أول طرح دولي من نوعه للشركة سيجذب مستثمرين من المنطقة العربية ودوليين، لأن القطاع واعد والشركة "قوية ورابحة"، ما ينفي احتمالات تعثر الوفاء.

ويضيف كاتب أوغلو أن المخاطر التي يخشاها المستثمرون "شبه معدومة"، سواء في ما يتعلق بتوسيع عمل الشركة والاكتشاف واستخراج النفط والغاز أو المخاطر التشغيلية وموقف وبيانات الشركة المالية، فهي شركة مملوكة لـ"الصندوق السيادي"، ولديها سجلات حافلة ومطمئنة العام الماضي، بعد أن أنتجت 33.7 مليون برميل من النفط و2.2 مليار متر مكعب من الغاز، وبياناتها المالية رابحة عام 2024 بنحو 15.4 مليار ليرة العام الماضي (390 مليون دولار).

ويكشف الخبير التركي أن "مليارات الصكوك الأربعة يمكن استخدامها حتى في أعمال الشركة خارج تركيا"، مشيراً إلى دور واستثمارات الشركة التركية في أعمال الطاقة في ليبيا وغيرها، فضلاً عن عملها داخل تركيا وفي المياه الإقليمية، وخاصة في البحر الأسود. ويعتبر يوسف كاتب أوغلو أن التوسعة وزيادة وتحسين إنتاج الطاقة في تركيا "سينعكس، فضلاً عن المستثمرين، على تركيا بزيادة الإنتاج وتخفيض السعر للمستهلك، بل وزيادة مكانة تركيا بالتصدير الذي تقوم به اليوم وسيطاً مع أوروبا".

وتسعى تركيا إلى الانعتاق من فاتورة استيراد النفط والغاز التي تزيد سنوياً، بحسب خبراء، عن 50 مليار دولار، والوصول إلى الكفاية والتصدير، بعد زيادة إنتاج النفط واكتشافات الغاز بالبحر الأسود واستمرار التنقيب على اليابسة وبالمياه الإقليمية في بحري المتوسط والأسود. لكن تكاليف التنقيب والاستخراج ومن ثم النقل تتزايد تماشياً مع الاكتشافات، ما دفع شركة "تاباو" المملوكة لصندوق الثروة السيادي التركي للتفكير بطرح صكوك لأجل خمس سنوات لتحصيل 4 مليارات دولار من المستثمرين الدوليين قبل نهاية العام الجاري، بحسب ما يقول وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار.

ويضيف الوزير التركي، خلال تصريح نقلته وكالة "بلومبيرغ" الاثنين الماضي، إن الشركة أنشأت الشهر الجاري كياناً تابعاً في تركيا لإصدار الصكوك تحت اسم "تاباو فارليك كيرالاما" (TPAO Varlik Kiralama)، وتستعد الآن لطرح الصكوك بعد جولات ترويج غير مرتبطة بصفقة في لندن وأبوظبي ودبي، أطلع خلالها مسؤولو الشركة مستثمرين محتملين على أوضاعها المالية ومشاريعها، بما فيها إنتاج الغاز الطبيعي في البحر الأسود، وإنتاج النفط في حقل غابار جنوب شرقي تركيا.

Bakanımız Sayın @aBayraktar1, Bloomberg News’e TPAO’nun hazırlığını yaptığı sukuk ihracına ilişkin açıklamalarda bulundu.



وتخطط تركيا، بحسب بيرقدار، لزيادة إنتاج الغاز من الحقل الرئيسي في البحر الأسود ساكاريا إلى 45 مليون متر مكعب يومياً بحلول 2028، مقارنة بـ9.5 ملايين متر مكعب حالياً. كما ارتفع إنتاج النفط في غابار إلى 81 ألف برميل يومياً هذا العام، من 57 ألف برميل يومياً في 2024. وتعمل "تاباو" أيضاً على تطوير احتياطيات غير تقليدية في المنطقة بالتعاون مع شركتي "كونتيننتال ريسورسز" و"ترانساتلانتيك بتروليوم".

ويقول الخبير التركي سمير صالحة إن تركيا أمام "مستقبل طاقوي" لن يتوقف عند الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الاستيراد، بل الطموح للتحول إلى مركز طاقة إقليمي، خاصة بواقع علاقاتها الجديدة مع الولايات المتحدة من دون أن تقطع العلاقات أو توقف الاستيراد كلياً من روسيا، كما أشاع البعض.

ويضيف صالحة، خلال تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "أسعار حوامل الطاقة بتركيا "مرتفعة جداً"، ولذلك آثاره على المستهلكين وتكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي، لذا نرى خططاً حكومية لزيادة الاكتشافات واستثمارها وإيجاد طرق تمويل لتكاليف تعزيز الإنتاج وتوزيع حوامل الطاقة، ومنه جاء إصدار الصكوك التي كشف عنها وزير الطاقة". وحول إمكانية أن تشكل الصكوك عبئاً على الدولة التركية، يرى صالحة أن "عائدات الاستثمار في الطاقة واعد ومضمون، ولا ضير في توزيع الأرباح على المستثمرين، كما أن شركة النفط التركية تاباو مضمونة ورابحة".

ويكشف الخبير التركي أن "تركيا لم تزل، رغم الاكتشافات، تستورد نحو 360 مليون برميل نفط سنوياً وتستورد الغاز من روسيا وأذربيجان والجزائر وقطر والنرويج، وأخيراً من الولايات المتحدة، بفاتورة استيراد سنوياً تزيد عن 50 مليار دولار، ما يزيد ضرورة التوسع في الاستثمار في قطاع النفط والغاز للوصول إلى الاكتفاء وتقليل أعباء الاستيراد، ومن ثم التفكير في التصدير وتعديل كفة الميزان التجاري الخاسر".

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار قد كشف، الأسبوع الماضي، أن بلاه اكتشفت 92.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال عام 2025، مضيفاً، خلال إحاطة قدمها بخصوص ميزانيات وزارته والهيئات التابعة لها لعام 2026 إلى لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، أن اكتشاف تركيا من الغاز الطبيعي خلال العام الجاري بلغ بقيمة سوقية نحو 37 مليار دولار، منها 75 مليار متر مكعب تم اكتشافها في بئر غوكتبه-3 في مايو/أيار الماضي. والهدف خلال عام 2026 تنفيذ 300 عملية حفر، 282 عملية منها في البر، و18 عملية في البحر.

وحول النفط، يضيف الوزير خلال إحاطته التي نقلتها وكالة "الأناضول" أن تركيا وصلت إلى أعلى مستويات إنتاج النفط والغاز في تاريخها، مع إنتاج يومي يبلغ 180 ألف برميل من النفط، يغطي وقود نحو 7 ملايين مركبة يومياً، وأن إنتاج النفط في جبل غابار بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد ارتفع من 57 ألف برميل إلى 81 ألف برميل يومياً، ما يسهم في تقليل العجز التجاري بنحو ملياري دولار سنوياً. كما أن إنتاج الغاز سيصل في عام 2026 إلى 20 مليون متر مكعب يومياً بفضل المنصة العائمة الجديدة "عثمان غازي" في حقل الغاز في صقاريا بالبحر الأسود، ليصل في المرحلة الثالثة عام 2028 إلى 45 مليون متر مكعب يومياً.